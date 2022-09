Ints Kalnins/REUTERS Gedenken an den Holocaust in Panierai, Litauen (19.4.2012)

Vom Rathausplatz in Vilnius, der Hauptstadt Litauens, zweigt die Stikliu Gatve ab, auf deutsch die Glasergasse. Heute eine Altstadtstraße, durch die Touristen flanieren, vorbei an Läden, die Küchenschürzen aus litauischem Leinen und Modeschmuck anbieten. Man kommt an einem Edelrestaurant und an auffällig vielen Filialen einer in Tel Aviv beheimateten Juwelierkette vorbei. Ein Lageplan nahe der Terrasse einer Pizzeria informiert, dass die Stikliu vor 80 Jahren zum Ghetto von Wilna gehörte. Beziehungsweise vor genau 80 Jahren schon nicht mehr. In dem Altstadtkarree hatten die Nazis unmittelbar nach ihrem Einmarsch die arbeitsunfähigen und gebrechlichen Jüdinnen und Juden im sogenannten Kleinen Ghetto zusammengesperrt. Nach einem halben Jahr war keiner der Bewohner mehr übrig. In drei Herbstmonaten 1941 wurden etwa 12.000 von ihnen ermordet. Das geschah im Wald von Panieriai, 15 Kilometer außerhalb des Stadtkerns. Das Gelände erwies sich für die Zwecke der Mörder als praktisch: Die Rote Armee hatte hier mit dem Bau eines Treibstofflagers begonnen, die Gruben waren schon ausgehoben.

Heute ist es in Panieriai still. Sehr still. Keine Menschenseele ist an diesem heißen Augustmittag zu sehen. Eine Inschrift erläutert auf hebräisch, litauisch und russisch, dass die Besatzer hier zwischen 1941 und 1944 bis zu 100.000 Menschen ermordet haben, davon bis zu 70.000 Jüdinnen und Juden. Ein paar Steine liegen auf dem schwarzen Granit, dazu ein Grablicht mit hebräischer Aufschrift. Auf dem Stein eine Inschrift in mehreren Sprachen: Sie wurde, wie ein separates Infoschild verrät, mehrfach ersetzt, weil der Text nicht gepasst habe. Aus den »Sowjetbürgern« der Urfassung seien so schließlich »Menschen« geworden; das Wort von den sowjetischen Bürgern hätte eine indirekte Anerkennung der sowjetischen Annexion Litauens im Jahre 1940 dargestellt und sei deshalb nach 1991 nicht mehr akzeptabel gewesen. Bei der Gelegenheit trat noch etwas in den Hintergrund: der Hinweis des zu sowjetischen Zeiten errichteten Originals auf die »litauischen Helfershelfer« der Mörder. Die in neuerer Zeit aufgestellten Infotafeln auf litauisch, englisch, hebräisch und polnisch erwähnen das nur noch zwischen den Zeilen und kritisieren dafür Details der sowjetischen Beschriftungen: Die Mordgruben seien fälschlich auch als Orte der Verbrennung der Leichen dargestellt worden, dabei sei diese Spurenvernichtung nicht in den Gruben, sondern bis 1943 vor ihnen geschehen.

Das Gelände des Vernichtungsortes ist weitläufig, die Ausstellung umfasst knapp 20 Stationen: Man sieht Erschießungsgruben, teilweise mit noch erkennbaren Schießscharten an den hohen Rändern, aus denen – wohl mit Maschinengewehren – auf die unten zusammengetriebenen Opfer geschossen wurde. Und eine ganze Reihe von Denkmälern. Eines für einen jüdischen Arzt, der den Deutschen drei Jahre lang Dienste bei der Versorgung von Verwundeten geleistet hatte und kurz vor der Befreiung im Sommer 1944 als eines der letzten Opfer erschossen wurde. Der einzige, der nach der Befreiung habe identifiziert werden können. Ein kleiner Steinkreis mit einem Windrad, offenbar relativ kürzlich hinzugefügt, als Erinnerung an die hier auch ermordeten Roma, und ein größerer gleich am Eingang: Hier gedenkt Polen separat seiner Opfer. Es waren Angehörige des polnischen Widerstands in der Region und Mitarbeiter der polnischen Universität im Vorkriegsvilnius, die als Geiseln erschossen wurden. Wie viele es waren, scheint man bis heute nicht zu wissen: »nach Angaben von Historikern zwischen 2.000 und 20.000«. Die große Spannweite der Zahlen macht deutlich, dass hier spekuliert wird mit dem Anspruch auf Aneignung. Hier sind die Bäume mit weiß-roten Bändern umwickelt, vor einer Inschrift liegen ein Kranz vom »Pfadfinderbund der Republik Polen« und ein anderer von der polnischen Botschaft. Auf einer der Mauern steht ein weiß-rotes Grablicht mit dem polnischen Staatswappen, bezogen vom Vertrieb »Znicze Patrio­tyczne«, auf deutsch »Patriotische Grablichter«. Es fällt auf wegen seiner Größe und wegen der leuchtenden Farben inmitten der sonst vorherrschenden Grün- und Grautöne. Hier sind nicht mehr, wie 1966 Wladimir Wyssozki in seinem berühmten Lied »An den Massengräbern« textete, »alle Schicksale zu einem verschmolzen«, hier herrscht das Gegenteil: eine Partikularisierung des Gedenkens.

Etwas abseits steht ein Obelisk in sowjetischer Konvention, errichtet laut Tafel Anfang der 1950er Jahre anstelle eines direkt nach dem Krieg von überlebenden Juden aus Vilnius finanzierten ersten Denkmals. Die Beseitigung der ursprünglichen Stele entsprach der allgemeinen Tendenz der späten Stalin-Zeit, den hohen Anteil der Juden an den Opfern des Völkermords herunterzuspielen – zur selben Zeit wanderte das von Ilja Ehrenburg und Wassili Grossman recherchierte »Schwarzbuch« mit unersetzlichen Zeugenaussagen über die Judenvernichtung im Westen des Landes bis in die 1980er Jahre in den Giftschrank, und der Vorsitzende des Jüdischen Antifaschistischen Komitees, Solomon Michoels, kam in Minsk bei einem womöglich inszenierten Verkehrsunfall ums Leben. Der fünfzackige Stern an der Spitze des Obelisken ist angerostet, keine Spuren von Blumen oder anderen Zeichen des Respekts zu seinen Füßen. Noch ist er nicht abgerissen, anders als die meisten Denkmäler aus der sowjetischen Epoche im Lande. Die lakonische Inschrift lautet: »Den Opfern des faschistischen Terrors«. Allen.