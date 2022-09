Auf die Straße gegen steigende Energiepreise!

Britta Pedersen/dpa

Die Partei Die Linke in Leipzig veröffentlichte am Freitag einen Aufruf zu Protesten gegen steigende Energiepreise am kommenden Montag:

Unter dem Motto »Heißer Herbst gegen soziale Kälte! Essen und Energie müssen bezahlbar sein!« protestiert Die Linke gegen die aktuelle Inflation und die außer Kontrolle geratenen Preise für Energie und gegen Energiearmut. Die Linke Leipzig ruft zusammen mit der Fraktion Die Linke im Bundestag und zivilgesellschaftlichen Akteuren für Montag, den 5. September 2022 ab 19 Uhr auf dem Augustusplatz zur Kundgebung mit Demonstration auf. (…)

Energiepreise und Inflation sind außer Kontrolle. Heizkosten haben sich verdreifacht, und statt Gaspreise zu deckeln, treibt die Bundesregierung die Preise sogar per Gesetz nach oben. Die Gasumlage ist die unsozialste Maßnahme seit Einführung von Hartz IV. Die Folgen des Ukraine-Krieges und einer verfehlten Energiepolitik werden einseitig BürgerInnen und kleinen Betrieben aufgebrummt. Im ersten Halbjahr 2022 gab es 29 Milliarden Euro Mehreinnahmen allein durch die Mehrwertsteuer im Vergleich zum Vorjahr. Dieses Geld muss an die Menschen zurückgehen! Statt dessen empfiehlt die Ampel kollektives Frieren und gibt Duschtipps – das ist Zynismus pur.

Die Politik von Scholz, Habeck und Lindner setzt Millionen Existenzen aufs Spiel. Gleichzeitig erwirtschaften Großkonzerne mit dem gestiegenen Energiepreis über 113 Milliarden Euro Übergewinne. Der soziale Frieden ist in Gefahr – und das seit Jahren, weil marktgläubige Regierungen sowie die extreme Rechte den sozial-ökologischen Umbau verzögern und auf soziale Gerechtigkeit und gesellschaftliche Solidarität pfeifen. Eine gerechte Gesellschaft, in welcher Freiheit und Gleichheit keine hohlen Phrasen mehr sind, kann es nur ohne Rassismus und Nationalismus geben. Da für uns die soziale Frage keine nationale ist, werden Rassisten, Nationalisten und Querdenker sowie deren Fahnen und Transparente vom Platz gestellt. (…)

Ein Bündnis verschiedener Verbände ruft am Montag um 19 Uhr unter dem Motto »Genug ist genug – Protestieren, statt frieren« zu Protesten in Berlin vor der Bundesgeschäftsstelle von Bündnis 90/Die Grünen auf:

Es wird immer offensichtlicher: Die Zeche für Krieg und Krisen zahlen wir. Wir, die einfachen Leute, die Arbeiterinnen und Arbeiter, Handwerkerinnen und Handwerker, Angestellten, Arbeitslosen, kleinen Selbstständigen, Kleingewerbetreibenden, Geflüchteten und Armen. Wir, die diese Gesellschaft am Laufen halten, zahlen die Zeche, während sich die Superreichen und Großkonzerne die Taschen vollstopfen, Profite mit den Krisen machen und in den Weltraum fliegen. Das ist Zynismus pur.

Während die Energiekonzerne Krieg und Krise schamlos ausnutzen und ihre Gewinne in die Höhe schrauben, droht zwei Dritteln dieser Gesellschaft eine regelrechte Verarmung. Während die regierende Ampelkoalition im Handumdrehen 100 Milliarden Euro für ein Rüstungspaket lockermachen kann und die Aktienkurse der Rüstungsindustrie in die Höhe schießen, gibt dieselbe Regierung Tips fürs richtige Duschen und sieht sich nicht in der Lage, Sondersteuern auf Extragewinne zu erheben oder die Energiepreise zu deckeln.

Wir sagen Schluss damit, da machen wir nicht länger mit. Wir nehmen das nicht länger hin. Wir wollen eine andere Wirtschaft und eine grundsätzlich andere Politik. Gegen die Superprofite der Energiewirtschaft gibt es nur einen sicheren Weg: Energiewirtschaft in öffentliche Hand.

Aus diesen Gründen fordern wir:

1. Weg mit der unsozialen Gasumlage!

2. Lebensmittelpreise runter, Löhne und Einkommen rauf!

3. Gesetzliche Deckelung der Gas- und Strompreise!

4. Krisengewinne besteuern!

5. Energiewirtschaft in öffentliche Hand! (…)