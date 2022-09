MAZEN MAHDI /EPA/dpa Eine Demonstrantin fordert die Freilassung politischer Gefangener in Bahrain (Manama, 1.6.2012)

Frau Abdulla, fast zwei Wochen lang haben die bahrainischen Behörden Sie und Ihre fünf Kinder nicht ausreisen lassen, obwohl Sie alle über die deutsche Staatsbürgerschaft verfügen. Warum hat man Sie festgehalten?

Maryam Abdulla: Als wir am 2. Juli mit unseren deutschen Pässen einreisten, forderten die Behörden von uns, mein bahrainisches Reisedokument und die meiner beiden in Bahrain geborenen Kinder zu erneuern. Die drei kleineren Kinder hingegen waren nicht betroffen – sie sind in Deutschland geboren und haben nie über bahrainische Pässe verfügt. Die Ausstellung der Dokumente wurde dann verdächtig lang verzögert und uns schließlich mitgeteilt, der Geheimdienst sei involviert, und wir dürften nicht ausreisen. Die Kinder konnten darum nach den Ferien nicht pünktlich in die Schule und Kita zurückkehren.

Eigentliches Ziel dieser Schikanen ist mein Mann: Als Kritiker des Regimes war er bereits in der Vergangenheit etlichen Repressalien ausgesetzt. Nachdem er über die brutal niedergeschlagenen Proteste von 2011 berichtet hatte, musste er ins Exil gehen, blieb aber auch dort eine kritische Stimme. Wir wurden festgehalten, um meinen Mann zum Schweigen zu bringen.

Herr Abdulla, bereits in der Vergangenheit wurden sowohl Ihr Vater als auch Ihre Schwester inhaftiert und Übergriffe auf sie verübt, um Sie zur Beendigung Ihrer Oppositionsarbeit zu bewegen. Ihnen wurde sogar die Staatsangehörigkeit entzogen. Wie kam es dazu?

Yusuf Abdulla: Dem Königshaus sind alle Mittel recht, um Kritiker zum Schweigen zu bringen. Dabei werden auch Familienangehörige nicht verschont. Weil ich die Aufmerksamkeit ausländischer Fernsehsender auf die Niederschlagung der Proteste gezogen und immer wieder die fatale Menschenrechtslage in meiner Heimat angeprangert habe, wurde mir und 71 weiteren Personen im Jahr 2015 per königlichem Dekret die Staatsbürgerschaft entzogen. Als Begründung wurde der Vorwurf des »Terrorismus« angeführt. Damit war nicht nur ich staatenlos, sondern auch meine Familie, denn in Bahrain ist die Staatsangehörigkeit an den Vater geknüpft.

Frau Abdulla, wie konnten Sie schließlich doch ausreisen?

M. A.: Leider haben das von uns kontaktierte Auswärtige Amt und die Botschaft in Manama uns kaum unterstützt. Uns wurde zumeist nur mitgeteilt, man könne nichts für uns tun. Erst der Einsatz der Linke-Bundestagsabgeordneten Zaklin Nastic, die immer wieder bei der Botschaft und dem Außenministerium Druck gemacht hat, zeigte Wirkung. Ohne sie säßen wir vielleicht für mehrere Jahre in Bahrain fest.

Herr Abdulla, steht zu befürchten, dass die Regierung erneut gegen Sie oder in Bahrain verbliebene Verwandte vorgehen könnte?

Y. A.: Ich gehe davon aus, dass es zu Racheakten kommen wird. Sich einschüchtern zu lassen wäre aber falsch. Das Regime wird bei seinen Drohungen und Übergriffen mindestens zwei Schritte weitergehen, wenn wir nur einen Schritt zurücktreten. Langfristig ist meine laute Stimme darum der beste Schutz für meine Familie und auch für mich.

Frau Abdulla, sehen Sie Chancen für eine Demokratisierung Bahrains? Und wie bewerten Sie die Rolle der Bundesregierung?

M. A.: Die Bundesregierung und der deutsche Botschafter in Bahrain könnten eine sehr positive Rolle spielen. Dafür dürfte allerdings nicht weiter einseitig den eigenen wirtschaftlichen Interessen Priorität eingeräumt werden. Bislang ist die Kritik der deutschen Regierung an der miserablen Menschenrechtsbilanz und dem immensen Demokratiedefizit Bahrains – freundlich ausgedrückt – sehr verhalten. Ähnlich sieht es bei den Regierungen anderer westlicher Staaten aus. Dass Menschenrechtsverteidiger wie mein Mann und ihre Familien einfach im Stich gelassen werden, hat fatale Auswirkungen auf die gesamte bahrainische Bevölkerung.