Historische Chance

Rodrigo Garrido/REUTERS »Ich stimme zu«: Abschlussveranstaltung der Befürworterkampagne am Donnerstag in Santiago de Chile

An diesem Sonntag stimmen die Chileninnen und Chilenen in einer Volksabstimmung über die Verabschiedung einer neuen Verfassung ab. Die Wahl ist der vorläufige Höhepunkt eines mehrjährigen Prozesses, der im Oktober 2019 mit Protesten gegen die Erhöhung der ­U-Bahnpreise in der Hauptstadt Santiago begann und sich schnell in landesweite Massenproteste gegen die damalige Regierung und die neoliberale Ausrichtung des Landes entwickelte. Exemplarisch für diese steht die Verfassung des Landes, die 1980 noch unter der Militärdiktatur von Augusto Pinochet (1973–1990) eingeführt wurde. Trotz des offiziellen Übergangs zur parlamentarischen Demokratie besteht das Grundgesetz – nur in Teilen verändert – bis heute.

Die Protestbewegung schrieb sich die Forderung nach einer neuen Verfassung auf die Fahnen. Hunderttausende gingen wochenlang auf die Straße, so dass der damalige Präsident Sebastián Piñera nachgeben musste und über die Einsetzung einer verfassunggebenden Versammlung abstimmen ließ. Am 25. Oktober 2020 stimmten fast 80 Prozent der Chileninnen und Chilenen für die Ausarbeitung eines neuen Grundgesetzes. Bei der Wahl der Mitglieder des Verfassungskonvents im Mai 2021 konnten linke und progressive Kräfte mehr als zwei Drittel der Sitze auf sich vereinen, die Blockade von Vorhaben durch Gegner des Prozesses konnte so verhindert werden. Eine Besonderheit stellte auch die Zusammensetzung des Gremiums dar. Neben garantierten Sitzen für Vertreter der indigenen Völker des Landes bestand der geschlechterparitätisch besetzte Konvent zu mehr als der Hälfte aus parteiunabhängigen Personen.

Diese Diversität spiegelt sich im Anfang Juli vorgelegten Verfassungsentwurf wider. In insgesamt 388 Artikeln werden bislang fehlende Rechte für Frauen und Indigene festgeschrieben sowie dem Umweltschutz eine höhere Priorität gegeben. Auch eine Garantie auf Bildung sowie weitere soziale Verpflichtungen des Staates wurden aufgenommen. Bereits im ersten Artikel wird der Geist der angestrebten Verfassung deutlich: »Chile ist ein sozialer, demokratischer und rechtsstaatlicher Staat. Er ist plurinational, interkulturell, regional und ökologisch. Er ist als solidarische Republik konstituiert. Seine Demokratie ist inklusiv und paritätisch. Er erkennt die Würde, die Freiheit, die substantielle Gleichheit des Menschen und seine unauflösliche Beziehung zur Natur als intrinsische und unveräußerliche Werte an.«

Wie die Abstimmung am Sonntag ausgehen wird, ist derweil noch völlig offen. Mehrere Umfragen sahen zuletzt eine Mehrheit für die Ablehnung des Entwurfs. Die Auseinandersetzungen zwischen Befürwortern (»Apruebo«, Ich stimme zu) und Gegnern (»Rechazo«, Ich lehne ab) hatten sich in den vergangenen Wochen verstärkt. Zuletzt kam es am vergangenen Sonntag im Zentrum Santiagos auf der umbenannten Plaza de la Dignidad (»Platz der Würde«) – dem zentralen Bezugspunkt der Proteste von 2019 –, zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen beiden Lagern. Die Stimmung wird befeuert durch besonders in sozialen Medien systematisch verbreitete Fake News der Gegner des Verfassungsentwurfs. Diese reichen von der Erzählung, mit dem neuen Grundgesetz könne Privateigentum ohne Grund enteignet werden, bis hin zu der, mit ihm würde eine indigene Parallelregierung installiert. Beobachter sehen hier deutliche Parallelen zu anderen Wahlkämpfen auf dem amerikanischen Doppelkontinent, so dem des späteren US-Präsidenten Donald Trump sowie dem von Jair Bolsonaro in Brasilien.

Die »Apruebo«-Kampagne setzt darauf, insbesondere junge Menschen und Frauen vom Verfassungsentwurf zu überzeugen. Diese waren es, die dem Sozialdemokraten Gabriel Boric im vergangenen Jahr die Präsidentschaft gesichert hatten. Boric ist allerdings zuletzt vermehrt in Kritik geraten, auch von seinen Anhängern. Der Präsident kündigte an, selbst im Falle einer Zustimmung zum Verfassungstext diesen im Parlament abändern zu wollen. Linke befürchten, dass so die progressivsten Artikel der neuen Verfassung gestrichen werden könnten, denn im Parlament haben rechte und konservative Kräfte nach wie vor die Mehrheit. Sollten die Gegner der Verfassungsreform gewinnen, will Boric eine weitere verfassunggebende Versammlung einberufen.

Insgesamt sind mehr als 15 Millionen Chileninnen und Chilenen aufgerufen, am Sonntag ihre Stimme abzugeben. Eine geringe Wahlbeteiligung ist so gut wie ausgeschlossen, das erste Mal seit 2012 herrscht Wahlpflicht. Bei Nichtbeachtung wird eine Geldstrafe fällig. Wie es der Zufall will, ist das Datum extrem symbolträchtig: Auf den Tag genau vor 52 Jahren, am 4. September 1970, wurde in Chile schon einmal gewählt. Der damalige Sieger: der Sozialist Salvador Allende. Sein Versuch, ein gerechteres Chile aufzubauen, wurde durch den Militärputsch am 11. September 1973 brutal beendet. General Pinochet übernahm die Macht, Tausende Oppositionelle wurden in der Folge eingesperrt, gefoltert und ermordet. Beim Referendum an diesem Sonntag geht es nun darum, das Erbe der Diktatur endgültig zu beerdigen.