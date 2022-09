Wie konnte sie nur

New York. Tennislegende Serena Williams gelang bei den US-Open ein weiterer unerwarteter Sieg. Unter tosendem Applaus zog sie im Arthur Ashe Stadium in die dritte Runde ein. Die 23malige Grand-Slam-Siegerin, aktuell die 605 der Weltrangliste, gewann in der Nacht zu Donnerstag gegen die Weltranglistenzweite Anett Kontaveit aus Estland in drei Sätzen mit 7:6 (7:4), 2:6, 6:2. Wie sie das geschafft habe, wurde die 40jährige nach dem Match gefragt. »Ich bin eine ziemlich gute Spielerin«, antwortete Williams. »Das ist das, was ich am besten kann. Ich mag Herausforderungen.« (dpa/jW)