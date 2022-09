Düsseldorf. Der deutsche Profisport befindet sich wegen einer an diesem Donnerstag in Kraft getretenen Energieeinsparverordnung der Bundesregierung in heller Aufregung und fürchtet schwerwiegende Konsequenzen. »Wir sind schockiert. Es war vorgesehen, dass Lichtwerbung zwischen 22 Uhr und sechs Uhr morgens abzuschalten ist. In Berlin ist aber offensichtlich ein redaktioneller Fehler passiert, denn jetzt steht in der Verordnung, dass von 22 Uhr bis 16 Uhr des Folgetages keine Lichtwerbung stattzufinden hat«, berichtete Marc-Henrik Schmedt, Geschäftsführer des deutschen Handballmeisters SC Magdeburg am Mittwoch abend. Derzeit sei die Politik »augenscheinlich nicht Willens, diesen redaktionellen Fehler zu korrigieren, was dazu führen würde, dass alle unsere Dienstleister über Nacht insolvent wären«, so Schmedt. (dpa/jW)