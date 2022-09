Ein rechtskräftiger Freispruch

jW

Thema meiner Kolumne vom 16.5.2021 war ein Fußballfan aus Niedersachsen, dem die Staatsanwaltschaft Köln vorgeworfen hatte, er habe beim Auswärtsspiel seines Vereins in Leverkusen mit anderen Fans gezündelt. Er habe an einer Blockfahne festgehalten, um anderen Fans das Vermummen oder die Vorbereitung der Pyroshow zu ermöglichen. Bereits in der ersten Instanz hatte der Fan versichert, von etwaigen Pyroangelegenheiten nichts gewusst zu haben und dass er von einer normalen Choreographie ausgegangen sei. Nach einer umfangreichen Beweisaufnahme und dem Sichten des Videos folgte ihm das Amtsgericht Leverkusen und sprach ihn frei. Und obwohl damals der Staatsanwalt in der Hauptverhandlung selbst Freispruch beantragt hatte, legte die Staatsanwaltschaft Köln Berufung gegen das Urteil ein. Die Begründung bestand im wesentlichen darin, dass man meinem Mandanten nicht glauben könne, dass er von nichts gewusst habe – weshalb er zu verurteilen sei.

Es dauerte fast eineinhalb Jahre, bis es zum Termin am Landgericht kam. Dort ging die Beweisaufnahme von vorne los. Zeugen und Sachverständige wurden gehört, das Video der Überwachungskamera des Gästeblocks gründlich angesehen. Ich kannte das Video ja aus der Akte, ein strafbares Verhalten war da aus meiner Sicht nicht zu erkennen. Erstaunlich passiv zeigte sich die Staatsanwaltschaft in der Beweisaufnahme, was mich nicht wunderte, da aus Strafverteidigersicht alles auf Abweisung der Berufung hinauslief. Dies sah das Gericht anscheinend ähnlich und fragte die Staatsanwaltschaft nach der Beweisaufnahme, wie es denn nun weitergehen solle. Es folgten lange Ausführungen zur Sach- und Rechtslage, was dazu führte, dass die Staatsanwaltschaft die eigene Berufung zurücknahm. Gesetzlich vorgeschrieben ist meine Zustimmung, die ich selbstverständlich erteilte. Damit war der Freispruch der ersten Instanz endlich rechtskräftig.

Der Mandant fragte, was das alles soll. Tja. In gut 28 Jahren Strafverteidigertätigkeit habe ich selten ein Verfahren erlebt, was in der Berufung so sinnlos war wie dieses. Was hatte die Staatsanwaltschaft von ihrer Berufung nach dem eindeutigen Verlauf in der ersten Instanz denn erwartet? Nicht zuletzt wurde dem Mandanten sehr viel zugemutet. Fünf Jahre war er im ungewissen. Würde er verurteilt werden oder nicht? Dass er die Kosten erstattet bekommt – ein schwacher Trost. Sicher ist: Als Strafverteidiger braucht man häufig einen langen Atem. Aber den haben wir, wenn es um die Verteidigung der Rechte unserer Mandanten geht.

