Viele Farben

Das Bild »192 Farben« von Gerhard Richter wird am 14. Oktober in London versteigert. Das 1966 in Düsseldorf entstandene Gemälde gilt als Schlüsselwerk des Malers, der einer der teuersten und einflussreichsten lebenden Künstler der Welt ist. An diesem Donnerstag wird das Bild kurzzeitig in der Deutschland-Zentrale von ­Sotheby’s im Palais Oppenheim in Köln ausgestellt. Der Schätzpreis beträgt 13 bis 18 Millionen Pfund Sterling (15 bis 21 Millionen Euro). Der heute 90 Jahre alte Richter entwarf das zwei mal eineinhalb Meter große Bild auf der Basis industrieller Farbkartenmuster. (dpa/jW)