Marokko isoliert

Marokkos König Mohammed VI. (r.) in Paris (10.4.2018)

War es ein Sieg oder am Ende eine Niederlage? Im Frühjahr feierte die marokkanische Diplomatie einen unerwarteten Erfolg: Spaniens Premierminister Pedro Sánchez schwenkte im Konflikt um die Westsahara auf die Linie Rabats ein. Die Freude war möglicherweise verfrüht. Zwar stellte König Mohammed VI. in einer Rede anlässlich eines Feiertags am 20. August noch kategorisch fest: »Die Frage der Sahara ist das Prisma, durch das Marokko sein internationales Umfeld betrachtet. Sie ist auch der klare, einfache Maßstab, an dem die Aufrichtigkeit der Freundschaften und die Fruchtbarkeit der Partnerschaften, die es knüpft, gemessen werden.« Mit anderen Worten: Wer nicht unterschreibt, dass die Westsahara zu Marokko gehört, ist ein Feind.

Doch kaum war die rote Linie gezogen, wurde sie überschritten. Den Anfang machte Josep Borrell, EU-Außenbeauftragter und Mitglied der katalanischen Sozialisten, sozusagen ein Parteifreund von Ministerpräsident Sánchez. Im spanischen Fernsehen RTVE sagte Borrell am 23. August, dass Madrid in Sachen Westsahara immer noch die gleiche Politik wie die EU verfolge: Sie ziele darauf, die »Abhaltung einer Befragung« in der Westsahara zu ermöglichen, »damit das sahrauische Volk entscheiden kann, wie es seine Zukunft gestalten möchte«. Ein solches Referendum will aber Marokko mit Hilfe eines sogenannten Autonomieplans um jeden Preis verhindern.

Die nächste Provokation für Marokko: der achte Japan-Afrika-Gipfel TICAD, der am 27. und 28. August in Tunis stattfand. Zu ihm war auch Brahim Ghali eingeladen, Präsident der von der Befreiungsfront Polisario 1976 gegründeten Demokratischen Arabischen Republik Sahara. Nachdem er vom tunesischen Staatschef Kais Saied in allen Ehren am Flughafen von Tunis empfangen worden war, zog Marokko aus Protest seine Beteiligung an dem Treffen zurück. Hintergrund ist, dass Tunesien lange als Beitrittskandidat zu den von US-Präsident Donald Trump initiierten »Abraham-Verträgen« mit Israel galt, aber durch algerische Intervention umgestimmt wurde.

Wie allein und isoliert das Königreich mittlerweile in der Region dasteht, hebt der Journalist Ali Lmrabet auf der Webseite Middle East Eye hervor: »Der Maghreb ist aber nicht Europa oder der Westen, sondern Marokko selbst.« Den Krieg in der Westsahara hat das Königreich begonnen. Algerien hat den aggressiven Kurs Marokkos mit dem Abbruch aller Beziehungen beantwortet. Anfang des Monats goss der marokkanische Islamaktivist und Vertreter der Muslimbrüder Ahmed Raissouni Öl ins Feuer, als er dem Staat Mauretanien im Internetsender Blanca TV das Existenzrecht aberkannte, womit er alte Gebietsansprüche der marokkanischen Nationalisten wiederauftischte, die weit über die Westsahara hinausgehen. Algerien drohte er mit einem »Marsch auf Tindouf«. Am 28. August trat Raissouni als Präsident der Internationalen Union der islamischen Rechtsgelehrten zurück.

Nicht einmal die Versöhnung mit der BRD kann das Königreich als 100prozentigen Gewinn werten. Anlässlich des Antrittsbesuchs der »grünen« Außenministerin Annalena Baerbock am 25. August in Rabat wurde zwar ein laut der algerischen Infoseite La Patrie News geradezu »grandioses« Abschlussdokument veröffentlicht. Aber zur Westsahara finden sich darin lediglich Floskeln, wie abgeschrieben aus einschlägigen UN-Resolutionen. Wobei selbstverständlich deutsche Firmen weiter von der Westsahara-Besatzung profitieren.

Zuletzt Frankreich, der traditionell wichtigste Verbündete Marokkos: Präsident Emmanuel Macron besuchte vergangene Woche drei Tage lang Algerien und beschwor einen »Neuanfang« in den wechselseitigen Beziehungen. Das Erdgas, so ließ Macron laut Presseberichten verlauten, stand nicht im Mittelpunkt. Aber die Lage in Sahara und Sahel, die für die frühere Kolonialmacht ungemütlich wird, war Gegenstand einer Zusammenkunft auf militärischer Ebene. Hier wird Marokkos Rolle zur Sprache gekommen sein, die selten Thema ist. Die Unverfrorenheit des Königreichs, das nicht davor zurückschreckte, sogar Macron mit Hilfe der Software »Pegasus« auszuspionieren, wie im vergangenen Jahr offengelegt wurde, könnte sich rächen.