Gemeinsame Sache

Seeliger/imago Wo hört CDU auf, wo fängt AfD an? An Trennschärfe fehlt es bisweilen, meinte ein Wahlkampfbeobachter in Berlin

Überraschende Entwicklung in der Hamburgischen Bürgerschaft: Der frühere AfD-Landesvorsitzende Jörn Kruse ist der CDU beigetreten. Mit dem lapidaren Satz »Das Faktum ist richtig«, bestätigte Kruse, der von 2013 bis 2015 Landesvorsitzender der AfD und anschließend deren Fraktionschef in der Bürgerschaft war, den Übertritt laut dpa-Meldung vom Mittwoch nachmittag. Aufgenommen wurde der 73jährige vom CDU-Kreisverband Hamburg-Nord, dessen Vorsitzender Landeschef Christoph Ploß ist.

»Der CDU-Kreisvorstand Hamburg-Nord, dem alle Strömungen und Vereinigungen der CDU angehören, hat einstimmig entschieden, Professor Jörn Kruse in die CDU aufzunehmen«, teilte der Verband auf Anfrage von dpa mit. Zuvor hatte das Hamburger Abendblatt über die Personalie berichtet. 2018 hatte Kruse im Streit den AfD-Fraktionsvorsitz niedergelegt und war aus der Partei ausgetreten. Als Grund hatte er »die zunehmende Zusammenarbeit von Teilen der AfD, insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern, mit Rechten und Rechtsradikalen« genannt.

Der überraschende Übertritt sorgte für Diskussionen in der Union. Die Entscheidung, an der Landeschef Ploß maßgeblich beteiligt war, stieß auf heftige Kritik. Es sei es zu einem »Telefonmarathon« hochrangiger Christdemokraten gekommen, hieß es dazu im Abendblatt. Laut der Mitteilung des CDU-Kreisverbands Hamburg-Nord erklärte Ploß: »Die CDU war immer dann erfolgreich, wenn sie christlich-soziale, liberale und konservative Strömungen vereint hat. Ein solcher Ansatz hat die Demokratie in Deutschland immer gestärkt.«

Kritik an der Aufnahme Kruses kam unter anderem von Marcus Weinberg, Spitzenkandidat der CDU bei der Bürgerschaftswahl 2020. »Es gibt den Grundsatz in der Partei, über diffizile Personalien vorher auch im Landesvorstand zu sprechen«, erklärte er laut Abendblatt. Die Aufnahme eines früheren AfD-Chefs sei »diffizil« und wirke auf die gesamte Hamburger CDU. Weinberg sprach von einer »Belastung für die Partei«, weil sich viele an »spalterische Stimmungsmache und an eine aggressive Meinungsmache gegen die CDU durch die AfD« auch unter Kruse als Partei- und Fraktionschef erinnerten. »Bereits damals war die AfD eine sich radikalisierende Partei mit radikalisierenden Positionen, mit der wir nichts gemein haben«, so Weinberg. Auch der CDU-Fraktionsvorsitzende in der Bürgerschaft, Dennis Thering, ging auf Distanz.

Am Donnerstag meldeten sich Hamburger CDU-Spitzenpolitiker, die sich ausdrücklich hinter die Entscheidung von Ploß und seinem Kreisverband stellten. So erklärte Dirk Fischer, Ehrenvorsitzender der CDU, laut Abendblatt: »Ich bewerte den CDU-Beitritt von Professor Kruse als eine hervorragende strategische Chance, die AfD-Protestwähler zurückzugewinnen und damit bei den kommenden Wahlen 2024 und 2025 die AfD in Hamburg aus den Parlamenten zu entfernen.« Mit Neonazis und »Rechtsextremisten« in der AfD wolle die Union nichts zu tun haben.

Fischer nannte Kruse »eine integre Persönlichkeit« und verwies auf seine lange Lehrtätigkeit. Der frühere AfD-Chef war Professor für Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftspolitik an der Universität Hamburg, am California Institute of Technology in Pasadena in den Vereinigten Staaten, an der Universität Hohenheim in Stuttgart und an der Helmut-Schmidt-Universität, der früheren Bundeswehr-Universität. »Ich habe ihn im Bundestagswahlkampf 2013 als Gegenkandidaten in Hamburg bei Podiumsdiskussionen mehrfach erlebt. Seine wirtschaftspolitischen Ausführungen waren identisch mit den CDU-Positionen«, sagte Fischer.

Die Fraktion der Partei Die Linke in der Bürgerschaft war am Donnerstag noch zu keiner Stellungnahme fähig. Auf jW-Nachfrage erklärte deren Pressesprecher Ralph Dorschel, die Fraktion wolle sich momentan nicht zu der Personalie positionieren.