Kein Ende der Proteste

Mohamed Nureldin Abdallah/REUTERS

In Sudan haben Demonstrierende am Mittwoch abend erneut gegen die Militärjunta protestiert. In der Hauptstadt Khartum blockierten mehr als 4.000 Menschen eine Hauptstraße. Nach Angaben des Zentralkomitees der sudanesischen Ärzte starb dabei ein Demonstrant, nachdem er von einem Tränengaskanister der Polizei am Kopf getroffen und von einem Fahrzeug der Einsatzkräfte überrollt worden war. Mit seinem Tod stieg die Zahl der Menschen, die bei den Antiputschdemonstrationen getötet wurden, auf 117, berichtete der Sender Al-Dschasira. (jW)