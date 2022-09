»Kann die Polizei noch deeskalieren?«

Roberto Pfeil/dpa Demonstration gegen Polizeigewalt in Dortmund (10.8.2022)

Im August ist der 16jährige Mouhamed Lamine Dramé von der Polizei in Dortmund erschossen worden. Während die Ermittlungen gegen die Beamten noch laufen, haben Sie zusätzlich Akteneinsicht beantragt. Haben Sie schon eine Rückmeldung erhalten?

Nein, eine Rückmeldung gibt es noch nicht. Wir haben Akteneinsicht beantragt, damit wir mehr über diesen fürchterlichen Fall erfahren und gegebenenfalls weitere rechtliche Schritte einleiten können, falls das Verfahren gegen die Polizei wie zu befürchten eingestellt wird. Es ist zudem wahrscheinlich, dass es dann zu weiteren politischen Protestaktionen kommen wird.

Wie bewerten Sie die Geschehnisse mit etwas Abstand?

Es ist für mich immer noch nicht nachvollziehbar, wie es zu einer solchen Tat kommen konnte. Klar ist, dass zwischen dem Opfer und der Polizei ein Zaun war. Es fragt sich, wie man sich dann so bedroht fühlen und mehrere tödliche Schüsse abgeben kann.

Welche offenen Fragen bleiben bei Ihnen zu diesem Einsatz?

Ich frage mich, ob die Polizei noch deeskalieren kann. Hat sie das gelernt? Wenn wir die ganzen Fälle von durch Polizeischüsse getöteten Menschen der letzten Zeit betrachten, frage ich mich, ob die Beamtinnen und Beamten andere Methoden lernen, um mit solchen angespannten Situationen umzugehen. Lernen sie, mit Menschen umzugehen, die sehr aufgebracht sind? Vielleicht weil sie nichts verstehen und sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden? Kann die Polizei diese beruhigen und die Situation so klären? Dann wäre ein Einsatz, wie er stattgefunden hat, schon in der Vorbereitung unnötig.

Darüber hinaus: Was haben Maschinenpistolen als Regelausstattung in Polizeiautos zu suchen? Wenn eine solche Maschinenpistole im Auto liegt, wird sie wahrscheinlich auch eingesetzt. Ich kann zudem nicht nachvollziehen, warum die Bodycams der Beamtinnen und Beamten nicht eingeschaltet waren. Das wäre einerseits zu ihrem Schutz, andererseits wäre der Einsatz nachvollziehbar. Die Kameras sollen Bürgerinnen und Bürger vor Übergriffen bewahren. Die Aussage, dass bei Suizidgefährdung keine Bodycam eingeschaltet wird, ist für mich ein Vorwand, den ich nicht akzeptieren kann. Schließlich werden die Bänder ja nicht veröffentlicht.

Mehr als fragwürdig ist auch der Tasereinsatz. Diese Form der Bewaffnung lehnt die VVN-BdA grundsätzlich ab. Taser sind gefährlicher, als oft dargestellt wird. Dazu kommt die Schmerzunempfindlichkeit während einer psychischen Ausnahmesituation, in der sich der junge Mann befand. So ein Taser greift dann nicht, er trägt im Gegenteil zu einer Eskalation bei, die Situation schaukelt sich weiter hoch.

Was fordern Sie konkret von den Behörden?

Es braucht eine Ermittlungsbehörde, die personell und finanziell völlig unabhängig vom Polizeiapparat ist. Sie muss frei ermitteln können, ohne Ansehen der Person. Alles andere halten wir für zwecklos. Wir müssen von rechten Strukturen im Polizeiapparat ausgehen. Natürlich nicht überall, aber es gibt immer wieder neue Fälle, die dafür sprechen. Eine solche ­Behörde könnte konkret in diesem Fall viel leichter so unabhängig ­ermitteln, dass die Hintergründe der Tat auch herausgefunden werden.

Warum sind aus Ihrer Sicht vom Land berufene Polizeibeauftragte, die es in einigen Bundesländern gibt, keine Lösung?

Weil diese Polizeibeauftragten faktisch nicht unabhängig genug sind. Dazu kommt, dass der Polizeibeauftragte für NRW laut Innenminister Reul ein »Anwalt für die Polizistinnen und Polizisten« sein soll. Wir brauchen das genaue Gegenteil.

Die VVN-BdA orientiert sich mit ihrer Forderung unter anderem an skandinavische Ländern, wo es solche freien Ermittlungsbehörden teilweise schon gibt. Die können so tätig werden, wie sie es für erforderlich halten. In Dänemark existiert eine solche Behörde seit 2012. Damit sind die grundsätzlichen Probleme nicht gelöst, aber es wäre ein Schritt in die richtige Richtung.