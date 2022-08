Ende in Sicht

Berlin. Für Miroslav Klose läuft es als Trainer des österreichischen Fußballbundesligisten SCR Altach einfach nicht. Auch im Pokal blamierte sich der Favorit und verlor am Dienstag in der zweiten Runde beim Zweitligisten FC Admira mit 0:3 (0:3). In der Liga ist Altach nach sechs Spieltagen mit vier Niederlagen, einem Remis und einem Sieg Tabellenletzter (vier Punkte). (dpa/jW)