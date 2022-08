Hinter Papas Rücken

Privatbesitz Gottfried Paasche Wer denkt denn da an Wale? Die elegante Maria Therese »Esi« von Hammerstein mit neuem Motorrad, Anfang der 1930er Jahre

Eine Familienchronik vor dem Geschichtspanorama des 20. Jahrhunderts wie Gottfried Paasches Buch »Hammersteins Töchter« ist schwer zu rezensieren. Aber wenn das einem renommierten Kollegen wie Stephan Malinowski (»Die Hohenzollern und die Nazis«) in der FAZ so gründlich misslingt, bleibt Schadenfreude nicht aus. Wie der Buchtitel besagt, geht es um die berühmt-berüchtigten Töchter des als Hitler-Gegner bekannten Wehrmachtgenerals Kurt von Hammerstein-Equord (1878–1943), und man erwartet daher, dass sie in einer Besprechung auch vorkommen. Statt dessen ergeht sich Malinowski in überflüssigen Betrachtungen über Hitlers Sekretärin Traudl Junge, die im Vergleich zu Sophie Scholl keinen Widerstand wagte, ja nicht einmal erwog; er schaltet einen Vers von Gottfried Benn ein, bei dem einen der Verdacht überkommt, er sei aus einem »Zitatenschatz« oder einem Abreißkalender entnommen; schließlich springt er via Alf Lüdtkes Konzept des »Eigensinns« mit kühnem Schwung ganz in die Nähe seines Themas – hatte doch Hans Magnus Enzensberger 2008 seine (laut Malinowski) »schillernde Collage« über den General mit dem Titel »Hammerstein oder Der Eigensinn« versehen. Mit dem Herrn Papa (»Der schillernde Selbstdenker fasziniert«) befassen sich die nächsten beiden Absätze, und erst am Ende des vierten verrät der Rezensent, dass Paasche in seiner »in Jahrzehnten in mühevoller Kleinarbeit komponierte(n) Erzählung über die Familie Hammerstein« »aus gutem Grund die vier Töchter ins Zentrum stellt«. Es verbleiben zwei weitere Absätze, in denen die Frauen aber nur in zweieinhalb Sätzen erwähnt, dabei nicht einmal namentlich genannt werden.

Der Kernsatz lautet so: »Von der väterlichen Dienstwohnung im Bendlerblock führten Wege in den Wandervogel, in Neuköllner Mietskasernen, Nacktkultur-Camps, zu Hochverrat und Widerstand, ins künstlerische, sozialistische, zionistische und kommunistische Milieu, in dem sich die Generalstöchter wie Fische, vielleicht ließe sich treffender sagen: wie Wale im Wasser bewegten.«

Nichts gegen Wale, aber als Metaphern für so anmutige junge Damen, wie es Marie Luise, Maria Therese, ­Helga Eleonore und Hildur waren, sind sie fraglos etwas überdimensioniert. Auch sonst stimmt an dem Satz vieles nicht oder nur halb.

Im letzten Absatz geht es um das Titelfoto der Mutter von Gottfried Paasche, Maria Therese, und um ein Foto im Buch von einem »Mann mit dem klingenden Namen Nafta Nobel« (er hieß eigentlich Werner), dem »jüdischen Freund einer der Töchter« – dass es sich immer noch um dieselbe M. T. handelt, ist Malinowskis allzu flüchtigem Blick entgangen. Nachdem er dann behauptet hat, dass der General Kurt von Schleicher »von den Eltern eingeschaltet« wurde, um die Töchter »vor dem Zugriff der Gestapo zu retten« – was wiederum nicht stimmt –, muss dem über der Arbeit eingeschlafenen Rezensenten wohl der Laptop entfallen sein. Mehr wird nicht geboten.

Es gab Zeiten, da galt das Feuilleton der FAZ als das beste in Deutschland. Heute können sie sich nicht einmal mehr einen Redakteur leisten.

»Schade!« sollte man kommentieren, aber ich bin Herrn Malinowski für seine »schillernde Collage«, die mich (in dieser Reihenfolge) verstimmt, erheitert und inspiriert hat, sogar dankbar und würde ihn an meinem Honorar beteiligen, wenn es sich mit dem ihm gezahlten im entferntesten messen könnte. –

Ein Titel wie »Hammersteins Töchter« lässt sich nicht aufrufen, ohne dass Historikern und interessierten Leserinnen dazu sofort »AM-Apparat der KPD« oder »sowjetischer Geheimdienst« einfallen würde. Malinowski gelingt das Kunststück, die Vokabeln »KPD«, »Geheimdienst« und »Sowjetunion«, ja sogar »Russland« und »russisch« vollständig zu vermeiden (oder aktuellpolitisch zu boykottieren) und den Sachverhalt, der die Generalstöchter unsterblich gemacht hat, auszuklammern. Marie Luise von Hammerstein und ihre jüngere Schwester Helga waren Mitglieder der KPD und haben bis Mitte der 30er Jahre über den Nachrichtenapparat der Partei brisantes Material aus dem Büro ihres Vaters nach Moskau geliefert.

Marie Luise hat später in der DDR gelebt und dort als Rechtsanwältin gearbeitet, Helga hat sich in Westberlin aus dem politischen Leben zurückgezogen. Maria Therese, die einen Sohn des bekannten Pazifisten Hans Paasche heiratete, ist mit ihm nach Japan und später in die USA emigriert.

Alle vier Schwestern waren emanzipierte, eigenwillige junge Frauen, »freie Republikaner«, wie ihr stolzer Vater betonte.

Gottfried Paasche hat es unternommen, aus den Aufzeichnungen seiner Mutter, schriftlichen und mündlichen Überlieferungen der Familie sowie aus Sekundärliteratur und Archivdokumenten ein riesiges historisch-biographisches Puzzle zusammenzusetzen. Sein Werk muss zwar in Hinblick auf die erwähnte geheimdienstliche Arbeit notgedrungen unvollständig bleiben, beeindruckt jedoch durch seine unerschrockenen Protagonistinnen nachhaltig.