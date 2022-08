Kein biblisches Wunder

Annegret Hilse/REUTERS Ist mit sich selbst zufrieden: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bad Lauchstädt, 28.7.2022)

Wirtschaftsminister Robert Habeck, einer der beliebtesten Politiker der BRD, ist auch selbst mit sich zufrieden. Allgemein sowieso, und hinsichtlich der Erdgasversorgung ganz besonders. »In einer ganz, ganz schwierigen Situation« freue er sich, sagen zu können: »Die Situation haben wir jetzt gut gemeistert«, erklärte er am Dienstag während einer Pressekonferenz.

Dagegen lässt sich einiges einwenden. An erster Stelle: Wie geht Habeck mit der voraussehbaren Tatsache um, dass Millionen Menschen im nächsten oder spätesten im übernächsten Winter ihre Mietkosten nicht mehr zahlen können, was unter den Verhältnissen einer kapitalistischen Gesellschaft den Verlust der Wohnung und schnell auch der materiellen Existenzgrundlage zur Folge haben kann? An zweiter Stelle: Wie hoch schätzt die Bundesregierung den Bevölkerungsanteil, der gegenwärtig und in den kommenden Jahren mit diesem Lebensrisiko konfrontiert ist? Es bedürfte einer linken Partei, die diese Frage beharrlich in den Mittelpunkt ihrer politischen Arbeit stellt und auch nicht davor zurückschreckt, die westliche Sanktionspolitik gegen Russland als entscheidende Ursache der Lage zu benennen, mit deren Meisterung der Spitzenpolitiker der Grünen prahlt.

Die Gefahr einer sozialen und wirtschaftlichen Abwärtsschraube, die nicht mit dem Ende des nächsten Winters gebannt ist, liegt unabweisbar vor uns. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) ist eine für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen zuständige Regierungsbehörde, die dem Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums zugeordnet ist. Im regelmäßigen Lagebericht der BNetzA hieß es am Dienstag: »Die Lage ist angespannt, und eine Verschlechterung der Situation kann nicht ausgeschlossen werden«, auch wenn die Gasversorgung »im Moment« stabil sei. Auf der Website der Behörde ist ein Vergleich verschiedener, umfassend ausgearbeiteter Szenarien bis zum Sommer 2023 zu finden, als dessen Ergebnis unter anderem notiert ist: Eine Mangellage könne »nur durch deutliche Gaseinsparung, ausreichende Gaseinspeicherungen« – also die Anlage großer Vorräte – »und zusätzliche Gaslieferungen verhindert werden«. Anderenfalls werde »die Versorgungssicherheit für den Winter 2023/2024 (…) eine Herausforderung.«

Weiter vorausschauend hat der belgische Premierminister Alexander De Croo laut Euronews vom 26. August sogar gewarnt: »Die nächsten fünf bis zehn Winter werden schwierig«. Euronews ist ein europäisches Fernsehnetzwerk mit Hauptsitz im französischen Lyon.

In den vergangenen Tagen versuchten Politiker und Medien der BRD die Aufmerksamkeit auf eine der wenigen scheinbar erfreulichen Neuigkeiten zu lenken: »Gasspeicher füllen sich im Rekordtempo«, war die Überschrift im Spiegel. Sprachlich ist das selbstverständlich Unsinn und erinnert an das Kindermärchen vom Tischlein deck dich. Gasspeicher füllen sich nicht von selbst. Die Headline wäre als Ausrutscher nicht einmal erwähnenswert, wenn sie nicht durch fast alle Medien hin in ganz ähnlicher Form verbreitet würde. Die dafür verantwortlichen Redakteure werden treuherzig beteuern, dass die deutschen Medien völlig unabhängig sind und nur zufällig alle die gleiche infantile Sprachregelung übernommen haben. Die kam offensichtlich von Habeck selbst, der laut einer undatierten Presseerklärung auf der Website seines Ministeriums erklärt hatte: »Die Speicher füllen sich schneller als vorgegeben.«

Kern der Geschichte ist, dass die Erdgaseinlagerung für den Winter den gesetzlich verankerten Vorgaben weit voraus ist. Dahinter steht aber kein biblisches Wunder, sondern nur die Tatsache, dass die Bundesregierung im preistreibenden Wettbewerb mit den großen Konkurrenten vor allem in Asien überall zusammengekauft hat, was zwar nicht für gute Worte, aber für viel Geld zu bekommen war.

Das hat erheblich dazu beigetragen, dass die Gaspreise in Europa alle Rekorde gebrochen haben und ein Ende noch nicht abzusehen ist. Euronews berichtete am 26. August, dass der vom virtuellen Marktplatz Title Transfer Facility in den Niederlanden bestimmte Preis pro Megawattstunde innerhalb eines Jahres von 27 Euro auf 321 Euro gestiegen sei.