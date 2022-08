»Man sagt einfach: Geld stinkt nicht«

Fabian Sommer/dpa Offene Ohren? Aktivisten fordern vom Ministerdouble härteres Vorgehen gegen »schmutzige Gelder« (Berlin, 24.8.2022)

Die Financial Action Taskforce, ein internationales Gremium zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, kritisiert Deutschland in seinem am vergangenen Donnerstag erschienenen Bericht. Das vom FDP-Politiker Christian Lindner geführte Finanzministerium kündigte an, eine Bundesbehörde gegen Finanzkriminalität zu gründen. Ist eine weitere Behörde hilfreich?

Weil das Problem auch bei mangelnden Kapazitäten und Erkenntnissen in der Ermittlung liegt, kann eine neue Behörde ein Beitrag zur Lösung sein. Bislang ermitteln die Polizeibehörden des Bundeskriminalamts im Fall einer der Geldwäsche vorausgehenden Straftat – und fangen so nur »die kleinen Fische«. Es reicht aber nicht, den Drogendealer zu verfolgen; nicht aber den Anwalt, den Notar oder den Bankenmitarbeiter, der das Geld wäscht. Das Finanzministerium hat erkannt, dass es einen Paradigmenwechsel geben muss: Es muss vom verdächtigen Geldfluss ausgehend ermittelt werden, damit die professionellen Geldwäscher, die organisiert Kriminalität betreiben, von den Behörden nicht unerkannt bleiben.

Welche Defizite gibt es hierzulande, die den »Standort Deutschland« so attraktiv machen?

Grundsätzlich ist der internationale Finanzmarkt so organisiert, dass Geldströme leicht anonym zu gestalten sind. Auch in Deutschland können illegal erwirtschaftete Geldwerte verschleiert in Immobilien, Aktien oder Vermögenswerte investiert werden. Denn wurde der Straftäter hinter der schmutzigen Geldwäsche nicht ermittelt, bleibt die Finanzkriminalität unangetastet.

Müsste eine Pflicht zur Offenlegung der tatsächlichen Eigentümer von Immobilien und Unternehmensanteilen sowie der Herkunft größerer Vermögen gesetzlich festgelegt werden, wie es zum Beispiel der Linke-Abgeordnete Pascal Meiser fordert?

Banken oder Notare müssen bereits jetzt prüfen, woher das Geld aus wirtschaftlichem Eigentum stammt und wer dahinter steckt. All das muss im Transparenzregister festgelegt werden. Seit 2020 müssen sich dort auch Käufer von Immobilien registrieren, die aus dem Ausland kommen. Bestandshalter, die diese zuvor erworben haben, können sie allerdings weiterhin per Briefkastenfirma auf den britischen Jungferninseln besitzen. Gesetzliche Nachschärfungen sind zwar notwendig. Vorrangig aber geht es um die Umsetzung und die Überwachung.

Ist die Beschlagnahme eine Option, falls Immobilieneigentümer nicht zu ermitteln sind?

Das ist in dem Fall im Prinzip jetzt schon möglich. Die Crux der von Lindner angekündigten neuen Bundesbehörde ist: Sie braucht den Überblick über alle Daten der anonymen Immobilieneigentümer. Dazu braucht es die Rechtsgrundlage, aber auch das Personal, das dies umsetzt.

Sind nicht grundsätzlich die Finanzmärkte das Problem, wie man am Beispiel des Steuerraubs rund um Cum-Ex sehen kann?

Per Gesetz wurde versucht, die schmutzigen Geschäftspraktiken um Cum-Ex auszuschalten – prompt wurden jedoch neue Modelle entwickelt. Cum-Ex konnte aber nur funktionieren, solange die Steuer- und Strafverfolgungsbehörden das Problem übersahen. Seit sie ermitteln, wird aufgeklärt, dass diese als legal angesehenen Machenschaften schon immer illegal waren.

Woher kommt plötzlich dieser politische Wille der Bundesregierung, Finanzkriminalität zu verfolgen, die sonst Unternehmen willfährig Geld hinterherwirft, obgleich die Milliardengewinne machen und Aktienausschüttungen vornehmen?

Der politische Wille, den Schattenfinanzmarkt auszutrocknen, ist erst vorhanden, seit die Financial Action Taskforce droht, Deutschland vom internationalen Finanzmarkt abzukoppeln. Die bisherige Untätigkeit ist auch darauf zurückzuführen, dass das Geld im Fall von Geldwäsche meist nicht dem deutschen Staat direkt entgeht, sondern oft aus Straftaten aus anderen Ländern stammt. Man sagt einfach: Geld stinkt nicht; die dahinterstehende Kriminalität ist nicht unser Problem! Ich bin aber optimistisch, dass der Druck etwas bewirkt.