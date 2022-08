Er schweigt noch immer

Aristidis Vafeiadakis/ZUMA Wire/IMAGO Premier Mitsotakis folgt der Parlamentsdebatte zum Abhörskandal (Athen, 26.8.2022)

Der seit mehr als einem Monat öffentlich bekannte griechische Abhörskandal bringt Herrschaftsmethoden ans Licht, die an die bleiernen Jahre vor der Machtübernahme der Militärjunta erinnern. Eine bürgerlich-rechte Regierung, geführt von dem Kreter Kyriakos Mitsotakis und einer in die Regierungspartei Nea Dimokratia (ND) integrierte Handvoll ehemaliger Führer faschistischer Formationen, organisiere den »tiefen Staat«, wie die linke Athener Tageszeitung I Avgi auf Seite eins ihrer jüngsten Wochenendausgabe anklagte. Mitte der 60er Jahre hatte ein anderer Mitsotakis, Kyriakos’ Vater Konstantinos, als einflussreicher Politiker letztlich dazu beigetragen, die schwächelnde Demokratie an der Ägäis einer Bande von Offizieren zuzuführen, es folgte eine sieben Jahre dauernde Gewaltherrschaft. Der heutige Premier ist nach Ansicht der Opposition, angeführt von seinem Vorgänger Alexis Tsipras und dem Sozialdemokraten Nikos Androulakis, verantwortlich für die aktuelle Staatskrise.

Mehr als Lauschangriff

Es geht in Athen längst nicht mehr nur darum, dass Androulakis’ Mobiltelefon und das eines investigativen Reporters bewiesenermaßen monatelang vom griechischen Geheimdienst abgehört wurden – dessen Führung Mitsotakis nach seinem Wahlsieg im Juli 2019 höchstpersönlich an sich gerissen hatte. Inzwischen steht nicht nur für die Opposition in der Bouli, dem griechischen Parlament, fest, dass »Politiker, öffentliche Personen, Journalisten und Geschäftsleute ausspioniert wurden«, wie Michalis Katrinis, der Fraktionsvorsitzende der sozialdemokratischen Pasok-Kinal am Montag vom Rednerpult aus versicherte. Es geht darum, dass ein Regierungschef das illegale Geschäft der Agenten selbst organisiert haben soll. Mitsotakis »weiß nichts, antwortet nicht und weigert sich, Verantwortung zu übernehmen«, sagte Katrinis. »Statt dessen versucht er, den Skandal zu vertuschen.«

Sorge vor Aufklärung

Ein Ministerpräsident, der quasi aus dem Untergrund heraus regiert? Tsipras und seine Partei der radikalen Linken (Syriza) sind sich ebenso sicher wie die Pasok und das Abhöropfer, der EU-Abgeordnete Androulakis aus Heraklion, dass dies die Wahrheit ist. Nicht nur die Zeitung I Avgi, die als Organ der Syriza gilt, sondern auch die unabhängige Efimerida ton Syntakton (Efsyn) und bürgerliche Blätter wie die Kathimerini und Ta Nea, haben sich seit Tagen auf den Premier eingeschossen. Am Montag beauftragten die Abgeordneten einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss mit der Sache. Die Opposition votierte in der 300 Sitze zählenden Versammlung der Volksvertreter mit 142 Stimmen geschlossen dafür, die 157 ND-Vertreter enthielten sich, wichtige Kabinettsmitglieder wie Konstantinos Karamanlis, Infrastrukturminister und Premier von 2004 bis 2006, der Außenminister Nikolaos Dendias sowie der frühere Partei- und Regierungschef Antonis Samaras waren der Plenarsitzung ferngeblieben.

Bekannt ist der Öffentlichkeit bisher, dass der von Mitsotakis geführte Inlandsdienst EYP (Nationale Informationsbehörde) und der vom Regierungschef persönlich ausgesuchte Vorsteher der Agenten, Panagiotis Kontoleon, Androulakis monatelang auf dem Schirm hatten. Das zumindest leugnet der Ministerpräsident nicht mehr. Die Aktion sei zwar »nicht illegal« gewesen, aber »politisch nicht vertretbar«. Kontoleon trat zurück ebenso wie der Kabinettschef des Premiers, sein Neffe Grigoris Dimitriadis. Was der sich nun ans Werk machende Ausschuss darüber hinaus finden und womöglich auch beweisen könnte, beunruhigt die ND-Abgeordneten mehr, als das neutrale Votum im Parlament aussagen mag.

Spätestens im kommenden Sommer stehen Nationalwahlen an. Die schwere Energiekrise, resultierend aus den gegen die Russische Föderation verhängten Sanktionen der EU, die damit verbundene Preisexplosion in allen Wirtschaftsbereichen und die von der Mehrheit so empfundene allzu offensichtliche Demut ihrer Regierung gegenüber Brüssel, Paris und Berlin, lasten die Wähler vor allem Mitsotakis an. Auch die Erinnerung an die Zeit vor der Junta (1967–1974) ist intakt – das Wirken des in Griechenland unter der Bezeichnung Parakratos nur allzu bekannten »tiefen Staates«, das in die gesellschaftliche Katastrophe führte.