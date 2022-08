Ein Herz für »normale Leute«

Rüdiger Wölk/IMAGO Hendrik Wüst beim Sommerfest der Bezirksregierung Münster (11.8.2022)

Schlappe drei Monate nach der Wahl und zwei Monate nach der Bildung einer Regierung mit Bündnis 90/Die Grünen hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Mittwoch seine Regierungserklärung abgegeben. Mit Blick auf die Belastungen weiter Teile der Bevölkerung durch Inflation und Energiekrise forderte Wüst von der Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP ein drittes Entlastungspaket. Eine warme Wohnung oder der Weg zur Arbeit dürften »kein Luxus sein«, die »normalen Leute müssen sich das normale Leben noch leisten können«, sagte Wüst im Düsseldorfer Landtag.

Für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen, für Rentner, Azubis oder Hartz-IV-Bezieher sei die Belastungsgrenze bereits überschritten, konstatierte Wüst. Seine Regierung sei aber bereit, die Entlastungen für Bevölkerung und Wirtschaft mitzutragen. Dabei verwies er auf die Absenkung der Mehrwertsteuer als Kompensation für die Gasumlage, an der sich das Land bereits mit einer halben Milliarde Euro beteilige.

Mit den Stimmen von CDU und Grünen wurde die Regierung zudem am Mittwoch beauftragt, sich auf Bundesebene unter anderem für Entlastungen von Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen und Beziehern von Sozialleistungen ebenso einzusetzen wie für Menschen, die nicht unmittelbar im Berufsleben stehen, also Rentner und Studenten. Die Oppositionsparteien SPD und FDP warfen der Landesregierung umgehend fehlende eigene Initiative zur Bewältigung der Gaskrise vor: »Wir brauchen eigene Vorschläge von Ihnen!« forderte Dietmar Brockes (FDP) in einer aktuellen Stunde im Anschluss an die Regierungserklärung. »Wenn man auf andere zeigt, zeigen mindestens drei Finger auf einen selbst«, keilte Brockes in Richtung Wüst und warf dessen Koalition vor, fast nur auf den Bund zu verweisen.

Die SPD-Fraktion warf der Landesregierung angesichts der zwei seit der Regierungsbildung untätig verstrichenen Monate einen »Sommerschlaf« vor. Alexander Vogt (SPD) verwies auf die enormen finanziellen Lasten für viele Menschen auf der einen und extreme Gewinne für einige Unternehmen auf der anderen Seite. Die eigentliche Aussprache zur Regierungserklärung ist am Donnerstag geplant. Dann steht auch ein Antrag der SPD auf der Tagesordnung, die ein Entlastungspaket des Landes fordert. Demnach solle die Landesregierung unter anderem Energiegutscheine zur direkten Begleichung von Strom- und Gasrechnungen vergeben. Außerdem fordert die SPD einen Notfallfonds für Menschen, denen eine Strom- oder Gassperre droht, sowie kostenloses Mittagessen in Kita und Schule.

Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Bündnis 90/Die Grünen) verwies darauf, dass das Land in seinen Liegenschaften bereits Energie einspare und eine temporäre Rückkehr von Kohlekraftwerken unterstütze. Wüst hatte zuvor bereits bekräftigt, trotz der Bereitschaft seiner Regierung, Kohlekraftwerke aus der Reserve wieder ans Netz zu holen, nicht am für 2030 geplanten Kohleausstieg rütteln zu wollen. Zum akut von RWE-Baggern bedrohten Dorf Lützerath im Tagebau Garzweiler, verlor der Ministerpräsident hingegen kein Wort. Das Bündnis »Lützerath bleibt!« mobilisiert derweil für eine Demonstration in dem Dorf bei Erkelenz am kommenden Sonnabend.

Wüst setzte sich zudem für einen Ausbau der Pipeline-Infrastruktur mit Belgien ein. Dafür brauche das Nachbarland »endlich konkrete Zusagen«, sagte der Ministerpräsident in Richtung Bundesregierung. »Diese Pipelines in den Westen sind deutlich kürzer als in den Norden«, sagte der Christdemokrat. Und wenn dann auch noch alles richtig gemacht werde, könnten die Pipelines künftig auch für den Transport von »grünem Wasserstoff« genutzt werden. NRW wolle gemeinsam mit den Niederlanden, Belgien und Luxemburg viele Herausforderungen angehen, auf belgische Einladung sei eine Regierungskonsultation geplant.

Mit Blick auf eine drohende Coronawelle in Herbst und Winter bekräftigte Wüst, dass die Schulen offen bleiben sollen. Präsenzunterricht sei wichtig, weil »gemeinsames Lernen und der soziale Austausch wichtig sind«, so Wüst.