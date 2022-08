Kriegstreibern in den Arm fallen

K.M.Krause/snapshot-photography/IMAGO

Vor einer Woche, nach der Arbeit, zu Hause, ein unscheinbarer Brief, der mich kurz in eine Depression und dann in eine riesige Wut stürzte. Es war die Ankündigung der Stadtwerke, den Gaspreis auf mehr als das 2,5fache zu erhöhen. Zur Beruhigung war in dem Brief vermerkt, die Umlage, mit der wir Konzerne retten und anderen die satten Gewinne noch erhöhen sollen, sei schon drin.

Ich bin wütend, und wir müssen auf die Straße – im Jahr 2019 gab es in diesem Land knapp 20 Millionen Häuser und Wohnungen, die mit Gas beheizt wurden – rund 40 Millionen Menschen dürften also direkt betroffen sein. Hundertausenden Familien droht Armut, und die Millionen Armen in unserem Land werden frieren und hungern. Arbeiter und Angestellte, Kleingewerbetreibende, die ihre Wohnung noch abbezahlen, werden dies nicht mehr können, die Finanzierung wird platzen – die Banken werden sich das Ersparte unter den Nagel reißen. Noch mehr Kinder werden in diesem reichen Land Mangel leiden und erkranken. Hunderttausende, die ihr ganzes Leben gearbeitet haben, werden mit ihrer Rente nicht mehr hinkommen und bei den Tafeln Schlange stehen, wenn sie überhaupt noch angenommen werden.

Die zentrale Lüge aber ist: »Der Russe ist schuld.« Wer hat denn Nord Stream 2 stillgelegt? Übrigens gefüllt mit 330 Millionen Kubikmetern Erdgas, einer Menge, mit der man laut Handelsblatt 100.000 Einfamilienhäuser ein Jahr lang mit Gas versorgen könnte. Wir fordern: Nord Stream 2 in Betrieb nehmen! Stoppt den Wirtschaftskrieg!

Die bürgerliche Politik in unserem Land ist auf Kriegs- und Großmachtkurs und dreht dabei offensichtlich völlig ab. Der ehemalige Maoist und jetzige olivgrüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg empfiehlt uns Waschlappen statt Duschen, während sein Ampelfreund Lindner im Porsche auf Sylt vorfährt. Frau Baerbock hat Gefallen an Stahlhelm und Uniform gefunden – Diplomatie probiert sie nicht mal mehr –, sie will Russland ruinieren, und wir sollen dafür zahlen, Olaf Scholz ist Turbinenspezialist geworden, lächerlich – trotzdem habe ich manchmal die Furcht, dass ohne ihn Habeck, Strack-Zimmermann, Baerbock und Lindner mit noch größerer Flamme an der Zündschnur eines Weltkriegs zündeln würden.

Neben der Kriegstreiberei fällt auf, dass man offensichtlich auch sonst Dreck am Stecken haben muss, wenn man es in dieser Politik zu etwas bringen will – nein, Olaf Scholz hat nichts von »Cum-Ex« gewusst – o. k., warum aber verzichtet das Land Hamburg auf über 47 Millionen Euro von der Warburg-Bank? Wo sind die gelöschten Nachrichten von Frau von der Leyen? Ist Friedrich Merz immer noch auf der Gehaltsliste von Blackrock? Und wie geht es eigentlich Andreas »Andy« Scheuer? Gut, Gerhard Schröder darf das nicht, er durfte die Hartz-Gesetze durchsetzen und damit Hunderttausende in Not und Elend stoßen, er durfte die erste deutsche Kriegsbeteiligung nach dem Zweiten Weltkrieg durchsetzen, als die NATO unter Bruch des Völkerrechts Jugoslawien bombardierte, aber jetzt im Umgang mit Russland mehr Realismus an den Tag legen, das geht gar nicht. Ich habe aus den genannten Gründen kein Mitleid mit ihm – dem Genossen der Bosse –, aber interessant ist es schon.

Ich nehme auch etwas zurück, was ich eben gesagt habe – das Abdrehen der Politik ist nicht die zentrale Ursache, dessen, was wir erleben. Die Maßnahmen der Zeitenwende-Rede von Scholz, also die Zustimmung zu den US-Atomwaffen auf deutschem Boden, die 100 Milliarden Sonderschulden für Hochrüstung, die dauerhafte Erhöhung des Kriegshaushalts auf 70 bis 80 Milliarden Euro – der drittgrößte der Welt –, die Waffenlieferungen an die Ukraine: Das alles wurde nicht in den zwei Tagen nach dem russischen Angriff geboren, das lag ausgearbeitet in den Schubladen.

Das ist der Kurs mit der NATO gegen Russland und China. Das ist der Kurs mit der NATO und mit dem US-Imperialismus zur Großmacht in Europa. Das ist der Kurs, den wir jetzt bezahlen. Das ist der Kurs, der Rentnerinnen und Rentner, Studierende und Schüler, Arbeiter, Angestellte und Kleingewerbetreibende in Ruin und Armut treibt. Und das ist der Kurs, der die Gefahr eines Weltkriegs, eines Atomkriegs in sich trägt – wir müssen das stoppen, wir müssen ihnen in den Arm fallen.