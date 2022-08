Druck von draußen

Martin Müller/IMAGO

Vor dem Landtag in Potsdam haben am Mittwoch erneut Gegnerinnen und Gegner des geplanten Abschiebezentrums am Flughafen BER demonstriert. Drinnen befasste sich der Ausschuss für Inneres und Kommunales mit dem Vorhaben. Auf Antrag der Fraktion Die Linke ging es um die beabsichtigte Zustimmung der Landesregierung von SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen »zum Abschluss eines (Letter of intent) zur Errichtung eines sogenannten Behördenzentrums«. Das CDU-geführte Innenministerium sollte über den Sachstand informieren. (jW)