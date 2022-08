Falscher Tom

Santa Ana. Ein falscher NFL-Star ist in den USA wegen Betruges zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtete, hat sich der 25 Jahre alte Mann als ehemaliger Spieler der New England Patriots ausgegeben, um unter anderem mit dem Namen von Superstar Tom Brady wertvolle Super-Bowl-Ringe zu kaufen und zu verkaufen. Ein Gericht im kalifornischen Santa Ana sprach den Mann am Montag (Ortszeit) wegen schweren Identitätsdiebstahls sowie Scheck- und Postbetruges schuldig. Der Mann muss für drei Jahre ins Gefängnis. (dpa/jW)