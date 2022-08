Der Qualifikant

New York. Qualifikant Wu Yibing hat bei den US Open chinesische Tennisgeschichte geschrieben. Der 22jährige konnte mit seinem Dreisatzsieg am Montag gegen den Georgier Nikolos Bassilaschwili (6:3, 6:4, 6:0) als erster Chinese ein Spiel bei den US Open in der Profiära gewinnen. Dass ein männlicher Tennisspieler aus China zuletzt ein Grand-Slam-Spiel gewinnen konnte, ist 63 Jahre her (Mei Fu Chi in Wimbledon). (dpa/jW)