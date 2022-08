Nach Gladbach

Leipzig. Max Eberl wird einem Medienbericht zufolge neuer Sportdirektor bei DFB-Pokalsieger RB Leipzig. Wie der TV-Sender Sky am Dienstag berichtete, habe der 48jährige seine Zusage gegeben und solle sein Amt als Geschäftsführer Sport am 1. Dezember antreten. Die Verpflichtung des früheren Managers von Borussia Mönchengladbach solle »zeitnah« erfolgen. Es müssten noch letzte vertragliche Details geklärt werden. Damit würde Eberl elf Monate nach seinem freiwilligen Abschied aus Gladbach in die Fußballbundesliga zurückkehren. (dpa/jW)