Gegendruck

Mitte März weigerten sich Arbeiter am Flughafen von Pisa, als Hilfsgüter ausgewiesene Waffen für die Ukraine zu verladen. Das überraschte angesichts des Kriegstaumels. Auch die aus den USA stammende Friedensorganisation World Beyond War (Welt jenseits des Kriegs) lässt sich nicht in ihn hineinziehen. Sie vergibt einen ihrer diesjährigen »War Abolisher Awards« an die italienische »Unione Sindicale di Base« (USB), in der die Arbeiter aus Pisa organisiert sind, wie sie am Montag bekanntgab. Auch eine Basisgewerkschaft aus Genua wird geehrt. Weitere Preise erhalten eine US-amerikanische Umweltgruppe, ein neuseeländischer Filmemacher und der frühere Vorsitzende der britischen Labour Party Jeremy Corbyn, »der trotz großen Drucks konsequent für den Frieden eintritt«, wie es in der Mitteilung heißt. Die Preisverleihung findet am 8. September statt und wird live übertragen. (jW)

actionnetwork.org/events/war-abolisher-awards-presentation-2022