Der Schlaf ist gut

"Meine Familie und ihr Henker", Niklas Frank/Verlag J.H.W. Dietz Nachf. GmbH Kein privates Idyll: Ansicht der Familie Frank

Die Last einer solchen Familiengeschichte abzutragen kann wahrlich dauern: Nach der Trilogie »Der Vater. Eine Abrechnung« (1987), »Meine deutsche Mutter«(2005) und »Bruder Norman« (2013) hat sich Niklas Frank diesmal der ganzen »Familie und ihr(em) Henker«, dem Nazipolitiker Hans Frank, gewidmet. Der »Schlächter von Polen« führte – während er in der Haft auf sein Urteil im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess wartete – mit »den Lieben daheim« eine umfangreiche Korrespondenz. Die hat Sohn Niklas dokumentiert und – mit bissigen Kommentaren versehen – zu einer Aufklärungsschrift über das deutsche Trauma der Verdrängung gemacht.

Im Spiegel übte der 83jährige Autor im vergangenen Jahr harte Selbstkritik: »Wenn er nicht durch den Plan Gottes oder den Zufall des Nichts als Sohn des Massenmörders Hans Frank zur Welt gekommen wäre, hätte er nur seine zahllosen Feigheiten gelebt. So aber konnte er sich auf dem Ticket von Hitlers Generalgouverneur in Polen ausmären.«

Der Vater Hans Frank war Hitlers Anwalt, höchster Jurist in Nazideutschland, ab 1939 »Generalgouverneur« in Polen und Mitorganisator des Völkermords im Osten. Mitte Januar 1945 floh er nach Bayern, wo er von US-amerikanischen Soldaten am 4. Mai festgenommen wurde. Als einer der im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess zum Tode Verurteilten wurde er am 16. Oktober 1946 durch den Strang hingerichtet.

Was erfahren wir aus dem vorliegenden Konvolut über die private Seite dieses weltbewegenden Prozesses? Die Briefe Franks aus der Haft werfen ein grelles Licht auf Psychologie und Denkungsart zumindest dieses Naziverbrechers, der kein Einsehen, kein Schuldbewusstsein und keine Reue kannte, sondern weinerlich, frömmlerisch, eitel und selbstmitleidig mit seinem »Schicksal« hadert. Verlogenheit, falsches Pathos, Kitsch, Berechnung und Feigheit stecken in fast allen seinen Briefen.

148mal kommt das Wort »Schicksal« in der Korrespondenz vor, 550mal das Wort »Gott«. Auch Ehefrau Brigitte will »(…) alles Schwere, was über uns kam, als von Gott gesandt hinnehmen«. Schuldhafte Selbstbeteiligung an den Verbrechen wird nicht in Betracht gezogen, so Niklas Frank. Der Vater, in seiner Zelle fromm geworden, biedert sich selbstgefällig bei seinen Betreuern an: »Ich glaube bestimmt, dass Sie als Psychologe das sehr interessant finden müssen.« Zwischenzeitlich gibt er im Prozess sogar eine Art Schuldbekenntnis ab, will damit Eindruck schinden: »Ich war wirklich erfreut darüber, wie meine Aufrichtigkeit sie beeindruckte.«

Er beruhigt seine »herzliebe Brigitte«: »Mein Räumchen ist ganz gemütlich, mein Schlaf ist gut: Jeden Morgen nehme ich ein ausgiebiges Kalt-Duschbad (in prächtiger Prause) … Weißbrot … Porridge … Pfeife … dann rauche ich noch eine oder zwei Lucky Strike (die mir bekömmlichste Amerika-Zigarette) und gegen 10 Uhr gehen wir zum ›Prozess‹« – dessen Nichtachtung drückt er durch Anführungszeichen aus. Abends schreibe er Ausarbeitungen »Über die Möglichkeiten der Demokratie in Deutschland«. O-Ton Niklas Frank: »Bravo, Vater! Jetzt liegen Deine Seiten bei irgendwelchen Erben in den USA, und Deutschland ist als Demokratie verstärkt gefährdet.«

Auch Brigitte hofft noch auf ein mildes Urteil, versucht, in der zutreffenden Erwartung, dass ein Zensor mitliest, ihren Mann quasi als Widerständler darzustellen: »Du … standst ständig mit einem Bein im KZ, befürchtetest den Genickschuss … Du wolltest doch immer für alle das Beste.« Bissiger Kommentar N. F.: »Sicher ist bei diesem Brief der Zensor gleich zu Lordrichter Lawrence gelaufen und hat ihm strahlend gesagt: ›Euer Ehren, wir haben den Hans Frank ganz falsch eingeschätzt! Der hat ja drüben in Polen den Menschen nur Gutes getan!‹«

Die Technik, ausgiebig aus den Originalquellen zu zitieren und dann mit sarkastischen Bemerkungen zu kommentieren, die Frank schon in seinem Buch über Entnazifizierung (»Dunkle Seele – feiges Maul«, 2016) verwendet hat – hier im Privaten funktioniert sie und entfaltet einen schaurig-komischen Reiz, vor allem, wenn die Fallhöhe groß ist. Das Lachen bleibt freilich im Halse stecken.

Während Hans Frank um seinen Kopf kämpft, organisiert Brigitte das materielle Überleben der Kinder. Die älteren sahen den Vater als Opfer, bangten um ihn. Auch litten sie darunter, nicht mehr privilegiert zu sein, sondern ausgeschlossen oder sogar angefeindet zu werden. Norman schrieb dem Vater: »Was Dir Gott ist, Vati, das bist Du mir«, Sigrid wurde aus Verzweiflung lethargisch, Gitti schrieb unbefangene Kinderbriefe, wollte aber nicht älter werden als er. Währenddessen reagierten der siebenjährige Niklas und sein älterer Bruder Michel mit Aggressionen. Sie verübten fiese Streiche oder quälten Tiere, schissen in das »goldige Osternest« der Nachbarjungen und sprengten den »fetten Dackel« einer Nachbarin in die Luft, weil diese sie beim Obst stehlen erwischt und bei der Mutter verpetzt hatte.

Für die Mutter spürt man bei Frank eine gewisse ironische Hochachtung: »Sie war der realistischste Mensch, den ich je kennengelernt habe.« Während der Verkündigung im Radio schreibt sie zu den Namen der Kriegsverbrecher auf ihrer Liste das Strafmaß hinzu und macht ungerührt auch ein Kreuz hinter den Namen »ihres innigst geliebten Ehemanns: ›Frank +‹«. Der Autor erinnert sich an keinen einzigen liebevollen Satz bezüglich des gehenkten Vaters, wofür er ihr dankbar ist. Der Vater war ihm schon als Kind unangenehm: »Für mich klangen seine Briefe irgendwie verlogen. Ausgesprochen habe ich das nie. Unbehaglich hörte ich monatelang zu.«

Niklas Frank sieht das Verdrängen in seiner Familie nicht nur individuell, sondern als Musterbeispiel für das, »was der überwiegende Teil der Deutschen dann zur täglichen Kunst weiterentwickelte, aus der ein bis heute wirkendes Trauma entstand«. Er will so lange leben, bis »aus Deutschland eine Herzensdemokratie geworden ist«. Dazu trägt er mit seinen Büchern rege bei.