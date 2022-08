Rückzug in Bagdad

Adil al-Khazali/AP Photo/dpa Anhänger Al-Sadrs versuchen in die stark gesicherte »Grüne Zone« Bagdads zu gelangen (30.7.2022)

Mindestens 25 Tote und rund 450 Verletzte: Das ist die traurige Bilanz der gewaltsamen Eskalation des Konflikts um die Bildung einer neuen Regierung im Irak, der sich insbesondere – aber keinesfalls nur – innerhalb der schiitischen Bevölkerung abspielt. In der Nacht auf Dienstag ist die Lage trotz einer landesweiten Ausgangssperre weiter eskaliert, nachdem Anhänger des schiitischen Geistlichen Muktada Al-Sadr am Montag den Regierungspalast mit dem Büro des geschäftsführenden Ministerpräsidenten Mustafa Al-Kadhimi im stark gesicherten Botschafts- und Regierungsviertel der Hauptstadt Bagdad (»Grüne Zone«) gestürmt hatten. Vorausgegangen war Al-Sadrs Verkündung seines »endgültigen Rückzugs« aus der Politik, weil seine politischen Kontrahenten seinem Aufruf zu »Reformen« nicht gefolgt seien.

Sowohl am Montag nachmittag als auch in der Nacht zu Dienstag ist es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Armee gekommen. Al-Kadhimi wies die Soldaten an, nicht auf Protestierende zu schießen. In westlichen Medien kursierten auch Berichte über Zusammenstöße der »Friedensbrigaden« (Saraja Al-Salam) Al-Sadrs mit anderen bewaffneten schiitischen Gruppen, die in arabischen Medien aber dementiert wurden. In der »Grünen Zone« gingen nach Angaben aus Sicherheitskreisen mehrere Raketen nieder, und die Kämpfe weiteten sich schnell auf den vornehmlich schiitisch besiedelten Süden des Landes aus. Dort besetzten Anhänger Al-Sadrs ebenfalls Regierungsgebäude und errichteten Straßenblockaden.

Al-Kadhimi setzte die Kabinettssitzungen »bis auf weiteres« aus und berief eine dringliche Sicherheitssitzung im Hauptquartier des Militärkommandos ein. Kuwait rief seine Bürger auf, den Irak zu verlassen, während Washington trotz der in sozialen Medien kursierenden Bilder von flüchtenden Diplomaten dementierte, seine Botschaft zu evakuieren. Die Mitarbeiter der niederländischen Botschaft wurden in die deutsche Botschaft gebracht. Die iranische Regierung stellte alle Flüge nach Bagdad ein, schloss ihre Grenze zum Irak und rief die Konfliktparteien zum Dialog auf. Al-Sadr selbst ließ am Montag abend verkünden, er trete in einen Hungerstreik, bis die Gewalt beendet werde. Am Dienstag forderte er seine Anhänger in einer Fernsehansprache auf, die Belagerung des Regierungsviertels zu beenden, und entschuldigte sich »beim irakischen Volk«. Mit Erfolg: Am Nachmittag war auf Fernsehbildern zu sehen, wie Zelte im Protestlager vor dem Parlament in Bagdad abgebaut wurden, berichtete dpa.

Al-Sadr hatte erstmals 2014 erklärt, sich aus der Politik zurückzuziehen, und auch bei den Parlamentswahlen vom vergangenen Oktober wollte er zunächst nicht antreten, um dann doch als Sieger vom Platz zu gehen. Diesmal könnte sein Agieren über die schwere Regierungsbildungskrise und sein Scheitern hinaus, eine Mehrheitsregierung unter Ausschluss des zweiten – irannahen – großen politischen Blocks zu bilden, auch durch den nur Stunden zuvor erfolgten Rücktritt des irakischen Großajatollahs Sajid Kadhim Husaini Al-Haeri bedingt worden sein. Al-Haeri, lange ein Unterstützer von Al-Sadrs Sairun-Bewegung, hatte plötzlich dazu aufgefordert, künftig den vom iranischen »Revolutionsführer« Ali Khamenei vorgegebenen Richtlinien Folge zu leisten. Für Al-Sadr, der sich für ein Ende nicht nur US-amerikanischer, sondern auch iranischer Einflüsse im Irak einsetzt, ein schwerer Rückschlag.

Seit mehr als zehn Monaten gelingt es nicht, im Zweistromland eine neue Regierung zu bilden. Auch das immer von Kurden besetzte Amt des Präsidenten, der den Ministerpräsidenten mit der Regierungsbildung beauftragen muss, ist immer noch vakant. Am 12. Juli zog Al-Sadr »seine« 74 Abgeordneten aus dem Parlament ab, am 30. Juli stürmten seine Anhänger das Parlamentsgebäude, weil die nun stärkste Fraktion, der »Koordinierungsrahmen«, mit Mohammed Schia Al-Sudani einen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten nominiert hatte. Im »Koordinierungsrahmen« haben sich mehrere irannahe schiitische Parteien zusammengeschlossen, darunter auch Al-Sadrs Erzfeind, der Expremier Nuri Al-Maliki. Al-Sadr forderte die Auflösung des Parlaments durch den Obersten Justizrat und weigert sich, an einem von Al-Kadhimi einberufenen »nationalen Dialog« teilzunehmen.