Schweinezyklus im Klassenraum

Hauke-Christian Dittrich/dpa Mathe fällt aus: Schulfrei wegen Lehrermangel (Bad Zwischenahn, 23.2.2022)

Der Vergleich mag nicht der charmanteste sein, doch in den deutschen Kultusministerien gab es in den vergangenen Jahrzehnten schwere Fehlkalkulationen, die auch Schweinezyklus genannt werden könnten. Wird mehr Schweinefleisch nachgefragt, wird in Schweinezucht investiert. Wenn schließlich mehr Schweine auf dem Markt sind, ist die Nachfrage vielleicht schon wieder gesunken. Dann gibt es ein Überangebot. Entsprechendes Nachsteuern in die andere Richtung führt in einiger Zeit wieder zum Mangel. So zumindest erklären sich Wirtschaftswissenschaftler den Mangel.

Drastischer Mangel

Nach Dafürhalten von Lehrerverbänden ist es so auch mit der Nachfrage nach Lehrpersonal in Schulen. Wegen eines vor Jahren vorhergesagten demographischen Wandels – Frauen in der Bundesrepublik bekommen weniger oder keine Kinder – wurden weniger Schüler erwartet. Die Länder stellten weniger Lehrer ein, weniger Lehrpersonal wurde ausgebildet. Die demographische Rendite trat jedoch nicht ein. Nun verkündete der Verbandspräsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, der Deutschen Presseagentur, er schätze mit einem bundesweiten Mangel von bis zu 40.000 Lehrkräften in diesem Jahr. In elf der 16 Bundesländer hat das Schuljahr inzwischen begonnen. Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland folgen nächste Woche, in der Woche darauf geht’s in Bayern und Baden-Württemberg wieder los.

An der Anne-Frank-Oberschule Bergen fehlen »locker sieben bis acht Lehrkräfte«, sagte der kommissarische Schulleiter Torsten Neumann am Dienstag gegenüber junge Welt. In Niedersachsen ist die Schule erst am vergangenen Donnerstag losgegangen, doch allein in den ersten vier Schultagen seien an dieser Realschule schon zehn bis 20 Unterrichtsstunden ausgefallen, so der kommissarische Schulleiter. »Krankheitsbedingtes Fehlen kann bei einem so hohen Lehrkräftemangel nicht aufgefangen werden«, sagte Neumann, »geschweige denn Inklusion oder Ganztag, was die Politik von uns Schulen verlangt.« Er fordert von der Politik im Gegenzug einen anderen Schlüssel, der auch für Krankheit, Schwangerschaft und die vielfältigen Anforderungen wie Sprachförderung und psychosoziale Betreuung angemessen berechnet ist.

Maike Finnern, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), beschwerte sich am Dienstag gegenüber junge Welt, dass es auf dem Rücken engagierter Lehrerinnen und Lehrer ausgetragen werde, das Unterrichtsangebot trotz des drastischen Mangels aufrechtzuerhalten. Dieses Vorgehen der Länder sei aber spätestens mittelfristig zum Scheitern verurteilt. »Skandalös ist die Vernebelungstaktik der Kultus- und Bildungsministerien, die mit immer neuen Zahlentricks die dramatische Einstellungssituation schönrechnen.«

Gymnasien bevorzugt

Insbesondere im Süden und Westen der Republik beobachte die GEW, dass es im Bereich Gymnasium mehr Bewerber als Stellen gibt, während an anderen Schulformen Stellen unbesetzt bleiben. Das bestätigt auch der kommissarische Schulleiter Neumann aus Niedersachsen. »Gymnasiallehrer haben schon ein höheres Einstiegsgehalt, natürlich lockt das mehr Bewerberinnen und Bewerber.« Die GEW fordert daher das gleiche Einstiegsgehalt für alle Lehrämter der verschiedenen Schulformen nach der Besoldungsgruppe A 13. Die Bezahlung der Angestellten soll sich an der der Verbeamteten orientieren.

Auch der Verkünder der geschätzten Lehrermangelzahlen von bis zu 40.000, der Verbandspräsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, äußerte sich am Dienstag gegenüber jW. Die Folge für die Schüler sei Unterrichtsausfall, vor allem in den Randstunden morgens und nachmittags. »Statt vier Stunden Mathe die Woche sind es dann halt nur drei«, sagte er resigniert. So könne der Unterrichtsstoff nicht beigebracht werden, weder der Lehrplan noch die Bildungsstandards könnten eingehalten werden. Das habe auch für die berufliche Zukunft der Schüler Folgen. Für dieses Schuljahr scheint er nicht viel Hoffnung auf eine Verbesserung der Situation zu haben: »Kurzfristig ist das Kind schon in den Brunnen gefallen.«