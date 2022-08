Leipziger Dreieck

Rainer Unkel/imago images Sahra Wagenknecht bei einer Wahlkampfkundgebung in Bonn (23.9.2021)

Wenige Tage vor der vom Bundestagsabgeordneten Sören Pellmann mit Unterstützung der Linke-Bundestagsfraktion für den 5. September in Leipzig organisierten Kundgebung gegen die Verarmungspolitik der Bundesregierung verschärfen sich die Auseinandersetzungen innerhalb der Partei Die Linke. Verschiedene Medien berichteten in der Nacht zu Dienstag über eine »Ausladung« der Bundestagsabgeordneten und ehemaligen Fraktionsvorsitzenden Sahra Wagenknecht, die nach jW-Informationen zunächst neben anderen Bundespolitikern der Partei als Rednerin für die Veranstaltung auf dem Augustusplatz vorgesehen war.

Reden sollen neben der Fraktionsvorsitzenden Amira Mohamed Ali am 5. September dem Vernehmen nach der ehemalige Fraktionsvorsitzende Gregor Gysi und der im Juni beim Bundesparteitag Erfurt gewählte Koparteivorsitzende Martin Schirdewan. Beide stehen innerparteilich für den Ansatz, die Linkspartei im Kontext der für den Herbst erwarteten Protestbewegung als ausschließlich sozialpolitische Opposition aufzustellen, die von der Regierung fordert, die Menschen zu »entlasten« und die Preise zu »deckeln«, während die Außenpolitik in Hinsicht auf Russland – also insbesondere auch der gegen Moskau geführte, für die Teuerungswelle wesentlich verantwortliche Wirtschaftskrieg – nicht offensiv in Frage gestellt, sondern unter dem Strich mitgetragen wird. Wagenknecht dagegen hat sich immer wieder offen gegen die Sanktionspolitik gewandt. Es liegt nahe, dass diejenigen in der Partei, die verhindern wollen, dass die Linkspartei gegen die Sanktionspolitik auftritt, keinerlei Interesse daran haben, dass Wagenknecht bei der bundesweit beachteten Kundgebung in Leipzig auftritt.

Dem Spiegel zufolge hat Wagenknecht in einer SMS, die in einem »Verteiler ihrer Unterstützer« gelandet sei, geschrieben, sie sei »auf Druck des Karl-Liebknecht-Hauses« von der Veranstaltung in Leipzig ausgeladen worden. In der SMS wandte sich Wagenknecht demnach auch scharf gegen jüngste Äußerungen des Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow, der am Freitag vergangener Woche in einem Interview mit der Thüringer Allgemeinen gesagt hatte: »Wer also von der Öffnung von Nord Stream 2 redet, der macht einen Kotau vor Wladimir Putin – ganz egal, ob es sich um meine Parteikollegen Sahra Wagenknecht und Klaus Ernst, um Björn Höcke oder um Wolfgang Kubicki handelt.« Ramelow empfahl in diesem Zusammenhang »allen«, »sich mit dem 1939 geschlossenen Hitler-Stalin-Pakt sowie dem geheimen Zusatzprotokoll zu beschäftigen«.

Wagenknecht schrieb in der SMS, es sei »schon das zweite Mal, dass Ramelow Klaus (Ernst) und mich als Putin-Propagandisten bezeichnet und in einem Atemzug mit Höcke nennt«. Bleibe das unwidersprochen, werde er das weiter tun. Dazu passe die Ausladung. Wagenknecht weiter: »Natürlich kann man das alles widerspruchslos hinnehmen. Man darf sich dann nur nicht beschweren, wenn zumindest ich mit diesem Laden nichts mehr zu tun haben will.«

Am Freitag hatte bereits die Parteiströmung Sozialistische Linke Ramelow in einer Erklärung aufgefordert, »mit der Diffamierung von Genossen« und »der Spaltung der Linken und der Protestbewegung« aufzuhören. Es sei eine »dummdreiste Frechheit«, andersdenkende Genossinnen und Genossen »in eine Ecke mit Björn Höcke oder gar mit Adolf Hitler« zu stellen. Das Letzte, was man jetzt brauche, seien »Regierungslinke, die einen Kotau vor der Ampel vollziehen«.

Die Pressestelle des Parteivorstandes erklärte am Dienstag auf Anfrage von jW, dass man die Ausladung oder eine Veranlassung dieser Ausladung durch das Karl-Liebknecht-Haus »nicht bestätigen« könne; die Veranstaltung werde »in Leipzig und mit Unterstützung der Bundestagsfraktion organisiert«.

Das von jW zu dem Vorgang kontaktierte Büro Pellmann wollte am Dienstag nicht bestätigen, dass es eine formelle Anfrage an Wagenknecht für den 5. September gab. Es habe »zahlreiche Ideen« gegeben; nun würden Gysi, Schirdewan und Mohamed Ali sprechen. Man schaue jetzt nach vorne. Von einer anderen Seite, die Einblick in den Vorgang hat, wurde jW dagegen bestätigt, dass es sowohl eine Ein- als auch eine Ausladung gegeben hat. Nach den dort vorliegenden Informationen seien Teile der Partei in Leipzig wegen der Einladung von Wagenknecht »im Dreieck gesprungen«; ausschlaggebend für die Absage sei aber die Intervention des Karl-Liebknecht-Hauses gewesen.