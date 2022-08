Düstere Aussichten

IMAGO/Independent Photo Agency Int. Unterschriftensammlung der Unione Popolare in Rom mit dem früheren Bürgermeister Neapels, Luigi de Magistris (vorne rechts)

Am 25. und 26. September wird in Italien ein neues Parlament gewählt. Alle Umfragen deuten auf einen Sieg der Rechten hin. Gewinnerin dürfte Giorgia Meloni, Vorsitzende der faschistischen »Brüder Italiens« (Fratelli d’Italia, FdI), werden, deren Partei im wesentlichen einzige Oppositionskraft in der italienischen Abgeordnetenkammer gegen die Regierung von Mario Draghi ist. Nun ist sie ein Bündnis mit der Lega von Matteo Salvini und Silvio Berlusconis Forza Italia eingegangen. Beide Parteien hatten die Regierung der großen Koalition von Draghi im Juli zusammen mit den FdI zu Fall gebracht – zuvor waren sie Teil des Kabinetts des Parteilosen gewesen.

Die Erfolgsaussichten der Linken – sowohl der im Parlament vertretenen als auch der außerparlamentarischen – sind verschwindend gering. Sie sind die Leidtragenden der Entscheidung von Staatspräsident Sergio Mattarella, Wahlen für Ende September und somit kurz nach der Sommerpause auszurufen. Das hatte es zuvor in der Geschichte der italienischen Republik noch nie gegeben.

Die erste große Hürde für sie: das Erreichen von 40.000 Unterschriften. So viele benötigen politische Kräfte, die bisher nicht im Parlament vertreten waren, um auf den Wahlzetteln zu stehen. Zwei Listen, die immer wieder der Linken zugerechnet werden, haben es geschafft, genug Unterstützung zusammen zu bekommen, um landesweit kandidieren zu dürfen: Die »Volksunion« (Unione Popolare), die von Luigi de Magistris, dem ehemaligen Bürgermeister Neapels, angeführt wird und an der unter anderem die »Rifondazione Comunista« und die Vereinigung »Potere al Popolo« beteiligt sind; außerdem der Zusammenschluss »Souveränes und volksnahes Italien« (Italia Sovrana e Popolare), dem mehr als zehn Organisationen angehören, darunter der 2009 gegründete Partito Comunista (PC) von Marco Rizzo.

Selbst unter »normalen« Bedingungen wäre es für die jungen Formationen schwierig gewesen, die Drei-Prozent-Hürde zu überwinden, um ins Parlament zu gelangen. Der knappe Monat, in dem Wahlkampf gemacht werden kann, sowie die übliche Ignoranz der großen Medienhäuser, die linken Formationen keine Aufmerksamkeit zukommen lassen wollen, machen einen Wahlerfolg fast unmöglich. Deshalb geht es beiden Formationen in erster Linie darum, die Gelegenheit zu nutzen, ihr politisches Programm bekannter zu machen.

Das der Unione Popolare gliedert sich in zwölf Kapitel. Darin werden die Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums, die Ausweitung von Arbeiterrechten, öffentliche Investitionen in das Gesundheitswesen und ein Ausbau der sogenannten grünen Wirtschaft propagiert. So soll die Ökonomie des Landes »wiederbelebt« werden. Um die Industriepolitik zu »erneuern«, ist eine »nach Sektoren organisierte Industrieplanungsagentur mit Vertretern aus Politik, Industrie und Gewerkschaften« geplant. Die Mitgliedschaft in der Europäischen Union wird nicht in Frage gestellt, allerdings fordert die Unione Popolare eine Überprüfung der sich aus dem Vertrag von Maastricht ergebenden Zwänge. Im letzten Kapitel widmet sich das Wahlprogramm dann der Ausweitung von Bürgerrechten und einer Strategie gegen rassistische und sexistische Hassreden.

Das Programm von Italia Sovrana e Popolare passt hingegen auf eine knappe Seite. Erster Punkt: der Austritt aus der EU und die Wiedererlangung der »Währungssouveränität«, die als notwendige und hinreichende Bedingung für eine Politik der Vollbeschäftigung und Anerkennung von Arbeiterrechten dargestellt wird. Die beschworene nationale Souveränität beschränkt sich aber nicht darauf, auch die Anzahl von Einwanderern soll eingeschränkt, »traditionelle Werte« wie das Familienideal sollen wieder gestärkt und der »transhumanistische Globalismus« soll zurückgedrängt werden. Außerdem kämpft das Bündnis gegen den »Green Pass«, das italienische Äquivalent zum »3G-Nachweis«, und die Impfpflicht, von PC-Generalsekretär Rizzo als »Gesundheitsdiktatur« bezeichnet.

Sowohl bei der Unione Popolare als auch bei der Italia Sovrana e Popolare fehlt jeglicher Verweis auf ein sozialistisches Ziel oder die Notwendigkeit einer revolutionären Überwindung des Kapitalismus, der vielmehr als reformier- und regierbar dargestellt wird. Während die Unione Popolare auf einen »Linkspopulismus« im Stile der spanischen Partei Podemos oder des französischen Expräsidentschaftskandidaten Jean-Luc Mélenchon orientiert, setzt die Italia Sovrana e Popolare auf einen euroskeptischen und nationalistischen Kurs.

Ziel beider Formationen dürfte sein, von den bereits im Parlament vertretenen Parteien enttäuschte Wählerinnen und Wähler zu gewinnen. Besonders im Fokus: die Fünf-Sterne-Bewegung (M5S), die in ihrer Heterogenität viele dieser Elemente in sich vereint und zugleich bei ihrer Eingliederung in das italienische politische Establishment keines ihrer Versprechen gehalten hat. Eine solche De-facto-Annäherung hat sich bereits während der letzten Legislaturperiode gezeigt, als es der Vereinigung Potere al Popolo und dem PC gelungen ist, je einen Abgeordneten der M5S für sich zu gewinnen und so eine Vertretung im Parlament zu ergattern. Die Abgeordneten hatten ihrer Partei den Rücken gekehrt, nachdem M5S der Draghi-Regierung ihre Unterstützung zugesichert hatte.