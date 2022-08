Locker durch die Nase

IMAGO/Sirotti Er macht’s schon wieder: Remco Evenepoel lässt alle stehen (27.8.2022)

Die Vuelta a España gilt als die schwerste und zugleich abwechslungsreichste Grand Tour – und wurde ihrem Ruf schon in der ersten Woche gerecht. Bekanntlich startete die 77. Auflage der Spanien-Rundfahrt in den Niederlanden. Das langweilige dreitägige Entree auf flachem Terrain ist längst vergessen. Denn mit der ersten Etappe auf spanischem Boden am vorigen Dienstag wurde es ernst mit dem Kampf um den Gesamtsieg. Topfavorit und Titelverteidiger Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ließ mächtig die Muskeln spielen. Bei seinem souveränen Sieg im Bergaufsprint mit bis zu zehn Prozent Steigung in der baskischen Gemeinde Laguardia fegte der Slowene alle Bedenken hinsichtlich seiner Form vom Tisch. Trotz der Übernahme des Maillot Rojo, des roten Trikots des Gesamtführenden, übte sich Roglic in vornehmer Bescheidenheit: »Es ist erst der Anfang der Vuelta. Trotzdem sage ich immer, dass es besser ist, ein paar Sekunden vorn zu liegen, als ein paar Sekunden Rückstand zu haben.«

Das mit dem Vorsprung war schon einen Tag später passé. Auf der fünften Etappe von Irun nach Bilbo (Bilbao) schaffte es eine Spitzengruppe, dem Peloton über fünf Minuten abzunehmen. Den ersten spanischen Tagessieg der Vuelta holte Marc Soler (UAE Team Emirates), das rote Trikot eroberte Rudy Molard (Groupama-FDJ). Letztes Jahr musste der Franzose die Vuelta nach einem schweren Sturz mit einem Lungenkollaps aufgeben. »Das Trikot bedeutet mir sehr viel, denn ich wusste nicht, ob ich je wieder auf mein bestes Niveau kommen würde. (…) Erst im März konnte ich wieder Rennen fahren – und jetzt bin ich Führender einer Grand Tour!« zeigte sich Molard im Interview nach der Trikotübergabe überglücklich.

Die nächste Überraschung bot schon der folgende sechste Tagesabschnitt mit der Bergankunft am Pico Jano in Kantabrien. Bei strömenden Regen testete der erst 22jährige Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) die Konkurrenz. Knappe zehn Kilometer vor dem Ziel, bereits im Schlussanstieg fahrend, zog der junge Belgier sukzessive das Tempo an. Nach und nach schüttelte er seine Gegner ab, lediglich der Mallorquiner Enric Mas (Movistar) konnte bis zum Gipfel dranbleiben. Beeindruckend, mit welcher Leichtigkeit Evenepoel seine Attacke fuhr. Stoisch auf dem Sattel sitzend, dabei locker durch die Nase atmend, schien er mit seinen direkten Konkurrenten zu spielen. Als Belohnung für diese herausragende Leistung gab es das Maillot Rojo. Der geschlagene Roglic flüchtete sich in die üblichen Phrasen, er habe an diesem Tag schlechte Beine gehabt, und die Vuelta stehe ja auch erst am Anfang, es seien noch fast drei Wochen – da hatte er sich schon 61 Sekunden Rückstand eingehandelt.

Und am Sonntag sollte es für den Slowenen noch dicker kommen. Vor dem zweiten Ruhetag musste das Peloton noch durch Asturien klettern. Die lediglich knapp vier Kilometer lange, dafür aber im Schnitt 13 Prozent steile Zielrampe nach Les Praeres wirkte offensichtlich sehr einladend auf Evenepoel, und er tat es noch mal. Locker steigerte er das Tempo, ließ sämtliche Konkurrenten stehen und wiederholte seine Galavorstellung vom Donnerstag. Eine Vorentscheidung? Im Gesamtklassement liegt er nun bereits 1:12 Minuten vor Mas auf Rang zwei, es folgt Roglic mit 1:53 Minuten Rückstand. Mit einem knapp 31 Kilometer langen Einzelzeitfahren wird am Mittwoch in Elx (Elche) die zweite Rennwoche der Vuelta eingeläutet. Evenepoel gilt als Virtuose dieser Spezialdisziplin. In seiner aktuellen Form scheint er unschlagbar.