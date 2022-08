Beschäftigte entrechtet

Yurii Rylchuk/Ukrinform/imago Abgestimmt auf die Interessen von Investoren: Ukrainische Arbeitsbeziehungen (Tischlerei in Iwano-Frankiwsk, 16.7.2022)

Letzte Woche hat der ukrainische Staatspräsident Wolodimir Selenskij seine Unterschrift unter zwei viel kritisierte Gesetze zur »Reform der Arbeitsbeziehungen« gesetzt. Sie laufen in der Summe darauf hinaus, die kollektiven Arbeitsregularien in allen Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten weitestgehend außer Kraft zu setzen. Das Instrument dazu ist ein sogenanntes »vereinfachtes Verfahren der Beschäftigung« (vV).

Worum es geht, steht ziemlich unverblümt schon in einem der ersten der novellierten Artikel des ukrainischen Arbeitsgesetzbuches. Der allgemeinen Bestimmung, wonach Änderungen laufender Verträge zum Nachteil des Beschäftigten verboten sind, wird ein Absatz hinzugefügt, wonach die Anwendung der Bestimmungen des vV nicht als Verschlechterung der Arbeitsbedingungen gilt. So einfach ist das.

Rechtstechnisch laufen die Änderungen darauf hinaus, das Arbeitsrecht für das vV extrem zu individualisieren und völlig in das Belieben des Unternehmers zu stellen. So reduziert sich zum Beispiel die Kündigungsfrist auf die Postlaufzeit des entsprechenden Schreibens an den Beschäftigten, und die bisherige Verpflichtung, die Gewerkschaftsgrundorganisation im Betrieb anzuhören und ihre Einwilligung einzuholen, entfällt. Dies gilt auch dann, wenn der zu kündigende Beschäftigte Gewerkschaftsmitglied ist und ein solcher rudimentärer Kündigungsschutz im laufenden Arbeitsvertrag vorgesehen ist. Langfristiges Ziel: Gewerkschaftsmitgliedschaft unattraktiv zu machen. Anderes Beispiel: Der Arbeitsschutzbestimmungen kann sich das Unternehmen entledigen, indem es den Beschäftigten schriftlich – und von diesem durch Unterschrift zu bestätigen – über »vorhandene schädliche und gefährliche Arbeitsbedingungen informiert«. Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten sind von da an das individuelle Risiko des Beschäftigten – er hat ja gewusst, worauf er sich einlässt.

Eine Vielzahl von Protestaufrufen und offenen Briefen europäischer Gewerkschaften sowohl an die Adresse der Ukraine wie auch der EU – mit deren »sozialen Mindeststandards« das ukrainische »Reformgesetz« nicht übereinstimme – blieb damit folgenlos. Denn die Ukraine versucht erkennbar, mit einer extrem angebotsorientierten Arbeitspolitik Unternehmen Anreize zu schaffen, überhaupt in der Ukraine zu investieren. Das Vorbild ist die Deregulierungswelle, die nach dem Pinochet-Putsch von 1973 über die chilenischen Beschäftigten hereinbrach und ihre sozialen Errungenschaften um Jahrzehnte zurückwarf. Dass Augusto Pinochet ihr politisches Vorbild darstellt, sprechen Politiker der ukrainischen Regierungspartei »Diener des Volkes« immer wieder offen aus.

Mit dem laufenden Krieg hat die neue Arbeitsgesetzgebung der Ukraine dagegen wenig zu tun, auch wenn einige ihrer Bestimmungen – insbesondere die Möglichkeit, die wöchentliche Arbeitszeit auf bis zu 60 Stunden zu verlängern – schon im Frühjahr im Rahmen des Ausnahmezustands für die Dauer des Krieges als Dekret verabschiedet worden sind. In Wahrheit ist der Zusammenhang der umgekehrte: Die Gesetzentwürfe zur Einführung des vV wurden von der Regierungspartei bereits im Frühjahr 2021 ins Parlament eingebracht; Selenskijs Erlass zur Änderung der Arbeitsbeziehungen während des Kriegszustandes nahm allenfalls einige Bestimmungen des vV vorweg, ohne das Ergebnis der parlamentarischen Behandlung abzuwarten.

Welche Folgen die nun beschlossenen Änderungen haben werden, ist volkswirtschaftlich nicht eindeutig abzusehen. Denn ein Faktor, der entscheidende Verschlechterungen der Lage der abhängig Beschäftigten in aller Regel flankiert und ihnen den praktischen Nachdruck verschafft, liegt in der Ukraine nicht vor: die Existenz einer »industriellen Reservearmee«. Denn seit Kriegsbeginn haben rund zehn Millionen Menschen – ein Viertel der Bevölkerung – die ­Ukraine verlassen. Dass die Geflohenen jetzt die Niedriglohnsektoren in Polen, Deutschland und anderen Aufnahmeländern aufblähen und entsprechenden Druck auf die dortigen Arbeitsmärkte ausüben, ändert nichts daran, dass sie in dieser Eigenschaft als auf jedes »Angebot« angewiesene Arbeitskräfte eben in der Ukraine fehlen werden. Daher ist es durchaus eine offene Frage, ob die systematische Entrechtung von Beschäftigten, wie sie die Ukraine jetzt in Gang setzt, für die Geflohenen einen »Anreiz« darstellen wird, nach Kriegsende zurückzukehren. Ein Billiglohnland, in das ausländische Kapitale arbeitsintensive Tätigkeiten wie die Montage von Kabelbäumen auslagerten, war die Ukraine auch bisher schon, ohne dass das geltende Arbeitsrecht die »Investoren« hieran gehindert hätte. Insofern machen die jetzt »reformierten« Arbeitsgesetze eher den Eindruck eines ideologischen Feldzugs der neoliberalen Regierungspartei gegen »sowjetische Überbleibsel« ohne den Anspruch, irgendwelche praktikablen Lösungen für den nach Kriegsende anstehenden Wiederaufbau zu finden.