»Faschisten gehören zum Strafapparat«

Felipe Dana/AP/dpa Beamte des ukrainischen Sicherheitsdienstes (SBU) während einer Operation zur Verhaftung mutmaßlicher russischer Kollaborateure (Charkiw, 14.4.2022)

Wolodimir Tschemeris hat lange für die Unabhängigkeit seines Landes und gegen die Verletzung von Bürger- und Menschenrechten sowie der Meinungs- und Pressefreiheit gekämpft. Nun ist er selbst ins Visier des Staates geraten und aggressiven Einschüchterungsversuchen des Sicherheitsdienstes der Ukrai­ne (SBU) ausgesetzt. Susann Witt-Stahl sprach für junge Welt mit dem Oppositionellen, der akut von willkürlicher Kriminalisierung und Verhaftung bedroht ist. (jW)

Die Ukraine hat am 24. August den 31. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit gefeiert. Sie haben sich 1990 in der Studentenbewegung dafür engagiert, aber heute sagen Sie, Ihr Land habe in den vergangenen drei Dekaden einen historischen Rückschritt von 150 Jahren erlebt. Es werde von den USA und der EU systematisch ausgeplündert, seine letzten Wälder zerstört, seine Böden an die großen westlichen Agrarkonzerne verkauft und seine Arbeitskräfte schamlos ausgebeutet …

Wir wollten eine Ukraine, die unabhängig, demokratisch und sozial ist. Dieses Ziel haben wir 1996 in den ersten Artikel der Verfassung unseres Landes aufgenommen, die ich als Volksabgeordneter in der Werchowna Rada mit verabschiedet habe. Aber jetzt müssen wir sehen, dass die Ukraine vollständig vom westlichen Imperialismus abhängig ist. Ihr fruchtbares Land ist in den Händen von Latifundisten, und die Arbeiter leiden unter Unterdrückungsverhältnissen, wie sie die Klassiker der ukrainischen Literatur, Panas Mirnij, Iwan Franko und Michailo Kozjubinskij, im 19. Jahrhundert in ihren Romanen über das zaristische Russland beschrieben haben. Wie vor 150 Jahren wird heute in der Ukraine auch jede abweichende Meinung mit Gefängnis oder sogar dem Tod bestraft. Das ist die Tragödie meiner Generation, die für die Unabhängigkeit gekämpft hat.

Haben Sie dennoch den Unabhängigkeitstag gefeiert?

Ja. Denn wie vor 150 Jahren gibt es auch heute Ukrainer, die bereit sind, Widerstand zu leisten gegen die Sklaverei.

Diese Ukrainer sind gegenwärtig in besonders großer Bedrängnis. Wie ist die Menschenrechtslage seit dem Einmarsch der russischen Armee?

Seit Beginn der schweren Kämpfe am 24. Februar 2022 gehen die ukrainischen Behörden mit drastischer Härte gegen Andersdenkende vor. Betroffen sind alle, die sich bis dahin erlaubt hatten, Kritik an der Kiewer Regierung zu äußern. Der erste Schlag traf die Linke: Die Brüder Michailo und Alexander Kononowitsch vom Leninschen Kommunistischen Jugendverband der Ukraine, den Antifaschisten Alexander Matjuschenko und viele andere Aktivisten, zum Beispiel auch Wassil Wolga, ehemaliger Abgeordneter der Sozialistischen Partei der Ukraine in der Werchowna Rada, wurden verhaftet. Ebenso Journalisten, die versucht hatten, ihre Leser objektiv zu informieren, etwa Juri Tkatschew aus Odessa, der die Magazinwebsite Timer betrieben hat, die mittlerweile blockiert ist. Dann wurden selbst Anhänger der ukrainisch-orthodoxen Kirche wie der 70jährige Dichter Jan Taxjur drangsaliert. Nach Schätzung des Telegram-Kanals »Repressij w Ukraini« (Repressionen in der Ukraine), der Menschen- und Bürgerrechtsverletzungen in der Ukraine dokumentiert und sich dabei auf offizielle Informationen der Generalstaatsanwaltschaft beruft, sind derzeit mehr als 30.000 Personen Verfolgung wegen politischer Straftaten ausgesetzt. Die Regierung hat eine Kultur der Denunziation geschaffen und weit verbreitet. In vielen Fällen wurden Anklagen gegen Menschen erhoben, die sich nur auf Privatgespräche mit Nachbarn oder Freunden stützen. Bereits vor dem Krieg hatte Präsident Selenskij via Dekret alle der rund zehn unabhängigen Fernsehsender schließen lassen. Jetzt gibt es nur noch TV-Kanäle, die von ihm oder Oligarchen wie Igor Kolomoiskij und Petro Poroschenko kontrolliert werden und gleichgeschaltet sind – sie senden alle dieselben Nachrichten. Diesen Sommer wurden innerhalb weniger Wochen 15 oppositionelle Parteien verboten, darunter alle linken. Das alles ist nur die Fortsetzung der Liquidierung der politischen Freiheit, die bereits 2014 eingesetzt hat.

Was genau heißt das?

Damals begann die rigorose Unterdrückung von Dissidenten, vor allem von linken. Es traf aber auch andere Menschen, die mit der Politik der neuen Maidan-Regierung nicht einverstanden waren: Journalisten wie Ruslan Kozaba, der mittlerweile untergetaucht ist, Dmitri Wassilez und Wassil Murawizki, die längst im Exil leben und von internationalen Menschenrechtsorganisationen als politisch Verfolgte anerkannt wurden. Dann hat man die ersten Medien, die unerwünschte Standpunkte vertraten, geschlossen. 2015 ist der Schriftsteller Oles Busina ermordet worden. Im selben Jahr hat man der Kommunistischen Partei der Ukraine faktisch alle Aktivitäten untersagt und Personen, die kommunistische Symbole oder Zitate von Karl Marx in sozialen Medien veröffentlichten, mit fünf Jahren Gefängnis bestraft. Es war bald unmöglich, antifaschistische Kundgebungen oder Proteste gegen den Krieg im Donbass oder auch nur gegen Sozialkürzungen abzuhalten, weil sie umgehend von Schlägern nazistischer oder anderer ultrarechter Gruppen angegriffen wurden – mit tatkräftiger Hilfe der Polizei.

Apropos »Schläger«: Sie bekamen am 19. Juli »Besuch« vom Sicherheitsdienst der Ukraine, SBU. Die Beamten hatten Begleiter. Was waren das für Leute, und was genau geschah?

Vier Angehörige des SBU und zwei Personen, die mir als »Zeugen« vorgestellt wurden, durchsuchten meine Wohnung und beschlagnahmten mein Mobiltelefon und meinen Laptop. Während des »Besuchs« wurde ich von einem der »Zeugen« mit Zustimmung und im Beisein der SBU-Beamten heftig getreten. Dabei wurde mir eine Rippe gebrochen, wie Ärzte später feststellten. Vorher hatte der Telegram-Kanal »Repressionen in der Ukraine« Videos und Fotos veröffentlicht, die belegen, dass der SBU bei Verhaftungen und Hausdurchsuchungen auf die »Schwarzarbeit« von Mitgliedern rechtsextremer Organisationen zurückgreift und Dissidenten von ihnen verprügeln lässt. Die Rechtsradikalen selbst verbreiten diese Aufnahmen im Internet, um sich damit zu brüsten und politische Gegner einzuschüchtern. In meinem Fall sollen nun auf richterliche Anordnung polizeiliche Ermittlungen zu dem Vorgehen der SBU-Beamten und ihrer »Zeugen« eingeleitet werden – ein vorläufiger kleiner Sieg für mich.

Was war der Anlass des SBU-»Besuchs«? Was genau werfen die ukrainischen Behörden Ihnen vor?

Während der Durchsuchung erfuhr ich, dass ein Verfahren gemäß dem am 3. März 2022 in Kraft getretenen Artikel 436-2 des Strafgesetzbuchs der Ukraine wegen »Rechtfertigung der Aggression der Russischen Föderation« anhängig ist. Ich werde allerdings nicht als Tatverdächtiger geführt, sondern als Zeuge. Daher wird mir auch keine Akteneinsicht gewährt. Während der Gespräche mit den Ermittlern stellte sich jedoch heraus, dass die Existenz des Telegram-Kanals »Repressionen in der Ukraine« Gegenstand des Verfahrens ist. Dieser Kanal kann mit den Samisdat-Magazinen wie Ukrainskij Wisnik verglichen werden, die zu Sowjetzeiten über Bürgerrechtsverletzungen berichtet hatten. Selbst das Lesen dieser Publikationen stand unter Strafe, aber sie leisteten einen wichtigen Beitrag zum Kampf für die Menschenrechte in der UdSSR. Ich erinnere mich noch gut daran. Ich war damals ein Dissident.

Der SBU hat Sie nach der Hausdurchsuchung zu einem Verhör geladen.

Ja, es fand am 26. Juli statt. Der zuständige Ermittler fragte, ob ich der Betreiber des Telegram-Kanals »Repressionen in der Ukraine« sei. Ich machte ihn auf Artikel 63 der Verfassung der Ukraine aufmerksam, der besagt, dass eine Person nicht dafür belangt werden darf, wenn sie sich weigert, Erklärungen abzugeben, mit denen sie sich selbst belasten kann. Ich wurde bei der Vernehmung auch offiziell gewarnt, dass meine »Haltung, die mit Kritik an den ukrainischen Behörden während der umfassenden Aggression der Russischen Föderation einhergeht«, sich als Straftat erweisen könnte. Als Menschenrechtsaktivist kann ich daraus nur den Schluss ziehen, dass jede Kritik an den Behörden ihrer eigenen Auffassung nach ein »Verbrechen« ist. Solange der SBU aber keine Beweise hat, mit denen er mich dieses »Verbrechens« überführen kann, behalte ich den Status des Zeugen.

Welchen Einfluss üben ultrarechte Organisationen auf die Arbeit der Sicherheitsbehörden aus? Es gibt immer wieder Berichte, dass Nazibanden als Hilfspolizisten angeheuert werden.

Faschisten und andere Rechtsextremisten hatten früher wenig Rückhalt in der Bevölkerung, aber sie sind Teil des Strafapparats der herrschenden Klasse geworden. 2014 haben die lokalen Behörden in vielen Städten damit begonnen, sogenannte Stadtwachen aufzustellen. Den Kern dieser paramilitärischen Einheiten bilden rechte Strukturen. In Kiew zum Beispiel besteht die »Stadtwache« aus Mitgliedern der militanten Nazigruppe »C14«, die schwere Gewalttaten zu verantworten hat und der die mutmaßlichen Mörder von Oles Busina angehören – sie wurde 2010 als Jugendorganisation der rechtsextremen »Swoboda«-Partei gegründet. Die »Wächter« sind auch berüchtigt für Pogrome gegen Roma. Ebenso für Angriffe auf die 9.-Mai-Kundgebungen, mit denen viele Menschen jährlich den Sieg der Sowjetunion über Hitlerdeutschland feiern. Sie haben sich in der jüngeren Vergangenheit quasi zu einer Widerstandsbewegung gegen die Kiewer Regierung und deren Verbindungen zu nazistischen Gruppierungen entwickelt. Aber in diesem Jahr wurden die 9.-Mai-Kundgebungen verboten, wie alle anderen Demonstrationen auch. Während des Wahlkampfs 2019, als führende Vertreter des SBU und des Innenministeriums Präsidentschaftskandidaten unterstützten, die gegeneinander antraten, präsentierten beide Seiten Enthüllungen übereinander: Der damalige Innenminister Arsen Awakow behauptete, der SBU finanziere und befehlige »C14«. Die SBU-Führung wiederum behauptete, das Innenministerium würde den nichtmilitärischen Arm der »Asow«-Bewegung – etwa die Partei »Nationales Korps« und die »Nationale Bürgerwehr« »zum Schutz der öffentlichen Ordnung« – steuern.

Ukrainische Oppositionelle kritisieren seit Jahren, dass rechte Täter selbst bei schwersten Gewaltdelikten meist straffrei ausgehen. Ist das wahr?

Ja. Keines der Verbrechen, die öffentliches Aufsehen erregt haben und Rechtsextremisten zuzuordnen sind, wurde bisher ernsthaft untersucht und aufgeklärt. Das gilt für die Morde am 14. März 2014 an zwei Anti-Maidan-Aktivisten in Charkiw, die Morde im Gewerkschaftshaus am 2. Mai 2014 in Odessa, die tödlichen Schüsse von »Asow«-Mitgliedern auf Teilnehmer der 9.-Mai-Kundgebung 2014 in Mariupol, ebenso für den Mord an Busina. Die Mitglieder der »Misanthropic Division«, die 2018 in Lwiw aus Rassenhass den jungen Rom David Pop umgebracht haben, müssen sich bis heute nicht vor Gericht verantworten, auch nicht Sergij Sternenko, Mitglied des »Rechten Sektors«, der einen Mann getötet hat. Erst recht nicht die »C14«-Nazis, die 2017 den linken Studenten Stanislaw Sergijenko mit Messern attackiert und schwer verletzt haben – bislang sind mir keine Fälle bekannt, in denen Angehörige der »Stadtwachen« sich für rassistisch oder nationalistisch motivierte Gewalttaten verantworten mussten. Die Tatsache, dass die mutmaßlichen Täter nicht vor Gericht gestellt werden, führt dazu, dass solche Verbrechen immer wieder begangen werden.

Die Propagandisten Kiews und des Westens behaupten, dass unter einem jüdischen Präsidenten kein Nazismus mehr geduldet werde, und verweisen etwa auf das Gesetz zur »Verhinderung und Bekämpfung des Antisemitismus«, das Selenskij im September 2021 unterzeichnet hat. Die staatsoffizielle Glorifizierung des Faschistenführers Stepan Bandera hingegen, der 1941 zur Vernichtung aller Juden aufgerufen hatte und dessen Anhänger am Holocaust beteiligt waren, kennt keine Grenzen; das gilt auch für die Verehrung von Naziverbrechern wie Roman Schuchewitsch, dem ehemaligen Kommandeur des Wehrmachtbataillons »Nachtigall«. Wie gehen Politik und Gesellschaft mit diesem haarsträubenden Widerspruch um? Und wie ist es heute wirklich um den Antisemitismus in der Ukraine bestellt?

Das ist tatsächlich einer der Propagandatrümpfe der Kiewer Regierung: Ein Jude wie Selenskij an der Spitze eines Nazistaates? Das klingt paradox. In Wahrheit besteht aber gar kein Paradoxon. Der Faschismus ist immer die Mobilisierung der Gesellschaft gegen einen erklärten Feind und für den Krieg – eine Gesellschaft, die einen Feind vor Augen hat, kann ohne Krieg nicht existieren. Das Ziel des Faschismus ist es, die sozialen Rechte und die Bürger- und Menschenrechte des Volkes auszuhebeln. Vor 90 Jahren in Deutschland waren die Juden, die Roma und die Kommunisten der Feind. Heute in der Ukraine sind es die Russen, die Roma und die Kommunisten. Es gibt einige rechte Juden, die eine führende Position in der ukrainischen Politik und Wirtschaft haben und nazistische Organisationen sponsern. Beispielsweise Igor Kolomoiskij, der den »Rechten Sektor«, »Asow« und andere Nazieinheiten finanziert hat. Viele Oligarchen aller möglicher Herkunft, beispielsweise der Tatar Rinat Achmetow, unterstützen die Faschisten, um ihre Besitztümer von ihnen schützen zu lassen. Das Kapital hat keine Ethnie und keine Nationalität. Es ist einfach so, dass das Großkapital sich mit dem Faschismus zusammengetan hat, um seine Interessen zu verfolgen. Natürlich existiert der Judenhass trotzdem weiter, vorwiegend in den Basisstrukturen der rechtsextremen Gruppierungen. Aber auch vom Kommandeur des Bataillons »Organisation Ukrainischer Nationalisten«, Mikola Kochaniwskij, sind antisemitische Äußerungen bekannt. Die Kiewer Behörden haben nicht darauf reagiert. Bislang sind solche Vorkommnisse allerdings eher noch marginal. Die Nazis halten sich mit antisemitischen Ausfällen in der Öffentlichkeit zurück. Sie wollen einfach nicht auf das Geld der jüdischen Oligarchen verzichten.

Das linke Onlinemagazin Liva.com.ua, in dem Sie noch publizieren können, weil dessen Redaktion sich im Ausland befindet, charakterisiert die seit dem Staatsstreich 2014 gebildeten Regierungen der Ukraine als »terroristische rechtsextreme Regimes«, die an Diktaturen in Lateinamerika »in den Händen des westlichen Imperialismus« anknüpften. Es gibt internationale Intellektuelle, die die Selenskij-Regierung als »protofaschistisch« bezeichnen. Stimmen Sie diesen Einschätzungen zu?

Die heutige Ukraine weist alle Merkmale eines totalitären Staates auf, wie sie die Philosophin Hannah Arendt in ihrer Studie »Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft« beschrieben hatte. Seit 2014 gibt es rechte Bewegungen, die mit der Staatsmacht verbunden sind und Nazisymbole tragen. Es werden Feindbilder konstruiert und Kontrolle über die Gedanken, den Glauben und die Meinungen der Bevölkerung ausgeübt. Dass staatliche Institutionen wie das Kulturministerium und der Nationale Sicherheitsrat Lexika herausgegeben haben mit »neuen Begriffen«, die verwendet werden müssen beziehungsweise nicht verwendet werden dürfen, und sogar Rechtsvorschriften erlassen wurden, die für unerlaubte Wörter und Meinungen Freiheitsstrafen vorsehen, erinnert unweigerlich an George Orwells Roman »1984«.

Sie sagen, die USA würden die Innen- und Außenpolitik sowie das Justizsystem der Ukraine kontrollieren. Wie erklären Sie sich dann, dass es keinen funktionierenden Rechtsstaat gibt, keine Meinungsfreiheit und dass dem Treiben der Nazis kein Ende bereitet wird?

Für die Vereinigten Staaten hatte die Achtung der Menschenrechte noch nie Priorität. Sie haben ihren geopolitischen Interessen und den Interessen des US-amerikanischen Kapitals immer Vorrang eingeräumt und mehr als einmal rechten Terror unterstützt. Beispielsweise in den 1970er Jahren in Chile, wo ein autoritäres Regime zusammen mit Faschisten diese Interessen bedient hat – und jetzt in der Ukraine. »Somoza ist ein Hurensohn, aber er ist unser Hurensohn« – diese Charakterisierung des damaligen nicaraguanischen Diktators durch Franklin D. Roosevelt von 1939 bildet seit jeher die Quintessenz der Haltung von US-Regierungen zur Menschenrechtsfrage.

Sie haben schon vor längerer Zeit kritisiert, dass die Ukraine sich zu einem »weltweiten Trainingszentrum für rechtsextreme Bewegungen« entwickelt habe. Was genau bedeutet das?

Seit dem Maidan können Naziorganisationen in der Ukraine nicht nur legal operieren und sind in den Staatsapparat inkorporiert – sie bekommen auch staatliche Zuwendungen. Natürlich hat eine derart privilegierte Stellung der Ultrarechten die Ukraine zu einem Anziehungspunkt für ihre Kameraden aus Europa und der ganzen Welt gemacht. Die militärische Ausbildung ukrainischer Faschisten und die Zusammenarbeit zwischen ihnen und Rechtsradikalen in anderen Ländern läuft auch schon seit 2014. Es gibt sogar »Asowez«-Lager, in denen Kindern die Naziideologie und der Umgang mit Waffen beigebracht wird. Dies alles geschieht mit dem Wissen der Regierung und wird mit Mitteln aus dem ukrainischen Staatshaushalt gefördert.

Gab es dazu eine öffentliche Diskussion und Kritik?

Menschenrechtsaktivisten haben mehr als einmal die Notwendigkeit der Entnazifizierung der Ukraine betont. Wir haben gefordert, dass die Finanzierung ultrarechter Formationen auf nationaler und kommunaler Ebene gestoppt wird und die Strafverfolgungsbehörden gegen sie vorgehen. Bis 2022 gab es noch einsame Stimmen von Journalisten, die vor der wachsenden Gefahr des Nazismus in der Ukraine, der ganz Europa bedroht, gewarnt haben. Aber mit der Schließung der unabhängigen Fernsehkanäle und der Einführung der totalen Zensur sind sie verstummt. Und seit der Bericht von Amnesty International zu den ukrainischen Kriegsverbrechen gegen Zivilisten von der Kiewer Regierung und der westlichen Presse angegriffen wurde, hat es sich auch mit den letzten Überresten der Menschenrechtsfrage, die nach 2014 noch übriggeblieben waren, erledigt. Der Westen ignoriert einfach die Manifestationen des Faschismus in der Ukraine. Von Kiew wiederum werden die Bemühungen westlicher Institutionen zur Eindämmung des Nazismus – etwa die Initiative im US-Kongress für eine Gesetzesänderung zum Verbot der Ausrüstung des »Asow«-Regiments mit amerikanischen Waffen – einfach ignoriert.

Trotzdem gibt es sogar linke Organisationen in der Ukraine, die lieber mehr schwere Waffen für Kiew statt Friedensverhandlungen fordern. Zum Beispiel die Bewegung »Sozialnij Ruch«, die behauptet, »heute ist der imperialistische Aggressor Russland, nicht die NATO«. Einige sammeln Geld für die ukrainische Armee und haben sich schon in Freiwilligenbataillonen an der »Antiterroroperation« gegen die aufständische Bevölkerung im Donbass beteiligt, die seit 2014 läuft. Was sind das für Linke?

Das sind recht kleine Gruppierungen, die sich zwar als »Linke« bezeichnen, aber im wesentlichen als Personal der Kiewer Regierung agieren. Sie unterstützen nicht nur Imperialismus und Krieg, sondern leugnen häufig auch die Existenz des Nazismus in der Ukraine. Die meisten schweigen zu der Repression gegen linke Aktivisten und dem Verbot linker Parteien. Einige von ihnen prangern in den sozialen Medien sogar kommunistische und andere marxistische Linke öffentlich an. Durch ihr Beispiel verstehe ich endlich die Bedeutung des Begriffs »Sozialfaschismus«. Die Nazis und das Kiewer Regime haben jetzt Verwendung für sie bei ihrer Bekämpfung der wirklichen Linken, sie brauchen für ihre Propaganda das Bild eines »inneren Feindes«. Aber wenn diese Leute sich als »Linke« ausgeben, dann werden sie irgendwann auch als dieser »Feind« betrachtet und behandelt. Daher glaube ich, dass sie keine Zukunft haben. Und die wirklich linke Bewegung in der Ukraine, die brutal unterdrückt wird und in den Untergrund getrieben wurde: Sie kann und wird den Imperialismus und das Kompradorenkapital, das derzeit an der Macht ist, niemals unterstützen.

Sie müssen am 30. August erneut beim SBU zum Verhör erscheinen. Was erwarten Sie – weitere Einschüchterungsversuche und Schikanen?

Es gibt zwei Möglichkeiten: Ich werde verhaftet, oder ich bleibe auf freiem Fuß. Bedenkt man, dass die Repression in der Ukraine gerade noch weiter zunimmt, es unlängst Razzien in Winnizja und Mikolajiw gab, wo Hunderte von Ukrainern verhaftet wurden, nur weil sie auf der Straße telefoniert oder vor einem Dorfladen gestanden haben, ist die erste Möglichkeit die wahrscheinlichere. Aber früher oder später wird dieses System, das in den vergangenen acht Jahren in der Ukraine errichtet wurde und aus Unterdrückung der Bevölkerung und Spaltung des Landes besteht, fallen – vor allem, weil es von außen gestützt ist. Noch nie in der Geschichte der Menschheit haben sich solche Systeme lange halten können.