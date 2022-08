Christoph Soeder/dpa Ein Regionalexpress am Berliner Hauptbahnhof

Das Neun-Euro-Ticket endet am Mittwoch. Sie plädieren dafür, diesen vergünstigten Fahrschein für den öffentlichen Nahverkehr in ganz Deutschland beizubehalten. Was sollen diejenigen jetzt tun, die mobil sein müssen, aber über wenig Geld verfügen?

Für uns ist nicht nachvollziehbar, wie die Bundesregierung dieses Instrument einfach ohne Nachfolgeregelung aufkündigen konnte. Das Neun-Euro-Ticket ist ein Erfolgsmodell. Es sorgt für Mobilität für alle und für mehr Klimaschutz. Wir werden mit unserer Initiative »Neun-Euro-Ticket weiterfahren« weiter Druck machen. Niemals zuvor war der öffentliche Personenverkehr so in der Diskussion. Für diejenigen, die für neun Euro weiterfahren wollen, ist ein Solidaritätsfonds in Vorbereitung. Einzelheiten dazu werden zeitnah bekanntgegeben.

Sie fordern zugleich, dass die Regierung in Bus und Bahn investiert, vor allem auch in mehr Personal zu guten Bedingungen. Woher soll das Geld dafür kommen?

Das günstige Ticket und der Ausbau des ÖPNV müssen mit dem Geld finanziert werden, das jetzt noch an Subventionen quasi durch den Auspuff der Autos gejagt wird. Ohne neue Schulden, nur durch Umschichtung der Mittel weg vom Autoverkehr wäre beides sofort machbar: 8,5 Milliarden Euro Dieselsubvention, 5,1 Milliarden Dienstwagensubvention, 13 Milliarden Neu- und Ausbau Bundesfernstraßen – allein diese drei Posten ergeben jährlich mehr als 26 Milliarden Euro, die sinnlos verbrannt werden. Der Ausbau des ÖPNV bis 2030 benötigt jährlich bis zu zwölf Milliarden Euro. Weitere etwa zehn Milliarden Euro pro Jahr sind erforderlich, um ein günstiges Ticket zur Verfügung zu stellen. Das Geld würde also allemal für gute Preise, Qualität und Arbeit reichen.

Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP betont immer wieder, eine günstige bundesweite Fahrkarte für den ÖPNV nicht aus Bundesmitteln finanzieren zu wollen. Einzelne Bundesländer wollen regional weitermachen, etwa Berlin mit einer temporären Lösung für die Monate Oktober, November und Dezember. Andere erwägen ein regionales 365-Euro-Jahresticket, das es etwa für Seniorinnen und Senioren in Hessen schon gibt. Was halten Sie von solchen Ideen?

Das sind Schritte in die richtige Richtung. Die Forderungen der Landesverkehrsminister nach Beteiligung des Bundes an der Finanzierung sind gerechtfertigt. Es braucht mehr Druck auf das Bundesverkehrsministerium, das ebenfalls von einem FDP-Minister geführt wird.

Was sagen Sie zum Argument, dass Wohlhabende das vergünstigte Ticket gar nicht benötigen?

Es macht keinen Sinn, hier Begrenzungen einzuführen. Das Ticket muss für alle bereitgestellt werden. Wichtiger ist: ATTAC fordert, Menschen mit großen Vermögen stärker zu besteuern.

Wurde der ÖPNV nicht durch das Neun-Euro-Ticket komplett überlastet, so dass Verspätungen und Zugausfälle nicht die Ausnahme waren, sondern die Regel?

Solche Probleme waren zu erwarten. Deshalb fordern wir schon lange – und auch weiterhin – zugleich den Ausbau. Das Neun-Euro-Ticket hat die Probleme des ÖPNV nur an die Oberfläche gebracht, nicht verursacht.

Sie haben im Rahmen Ihrer Kampagne »Neun-Euro-Ticket weiterfahren« am Samstag demonstriert. Wo fanden die Proteste statt?

Wir haben unsere Aktionen mit Schwerpunkt im Rhein-Main-Gebiet, in Stuttgart, Köln, Düsseldorf und Berlin durchgeführt. Wir werden dies mit dem Kampf gegen die soziale Spaltung in diesem Herbst verbinden. Das Neun-Euro-Ticket war richtig, um ärmere Menschen zu entlasten.

Ihr Fazit zur Politik der Ampelregierung?

Wer sich weigert, ein Tempolimit oder Übergewinnsteuern einzuführen, kommt dem notwendigen sozialökologischen Umbau kein Stück näher. Da braucht es jetzt Druck von unten.