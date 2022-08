Feuer mit Ansage

ANP/IMAGO Flüchtlingsfeindlicher Protest am 21. August im niederländischen Dorf Albergen

Am Montag morgen hat es vor dem Seiteneingang eines Hotels in Albergen bei Almelo gebrannt. Das teilte die Polizei der niederländischen Provinz Overijssel per Twitter mit. Die staatliche zentrale Asylbehörde COA hatte das noch leerstehende Gebäude am 12. August für rund 1,5 Millionen Euro gekauft, um dort mindestens 150 Asylsuchende sowie anerkannte Asylbewerber unterzubringen.

»Das habe ich nicht erwartet«, sagte ein Mann, der neben dem Hotel wohnt, gegenüber dem Regionalsender RTV Oost. Wegen der aufgeheizten Stimmung im Dorf wollte er anonym bleiben. »Natürlich weiß ich, dass im Internet Kommentare gepostet werden, in denen zur Brandstiftung aufgerufen wird, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so weit kommt.« Der Brand richtete nur begrenzten Schaden an der Außenwand und im Eingangsbereich an. Ob es sich um Brandstiftung handelt, war am Montag noch unklar.

Allerdings spricht einiges dafür. Auf Facebook waren am Wochenende mehrere Dutzend Aufrufe aufgetaucht, in denen mit einem Brandanschlag auf das Hotel geliebäugelt wird. Der kriminelle Vorschlag fand bei vielen anderen Usern Zustimmung. Die Polizei hatte bereits vor einer Woche einen Mann aus dem 20 Kilometer entfernten Denekamp festgenommen, der auf Facebook unter einem Bericht der Lokalzeitung Tubantia in der Kommentarspalte ebenfalls mit dem Feuer spielte. Im Schnellverfahren wurde er wegen Volksverhetzung zu 40 Sozialstunden verurteilt. Dutzende andere, die ähnliche Kommentare absonderten, blieben bis jetzt unbehelligt.

Die Einwohnerinnen und Einwohner von Albergen hatten tagelang zu Hunderten gegen die geplante Unterkunft demonstriert. Vergangenen Dienstag war der für Asyl und Migration zuständige Staatssekretär Eric van der Burg in die Gemeinde Tubbergen gekommen, zu der das Dorf gehört. »Seien Sie vorsichtig, denn das wird schiefgehen. Das ist ein Verstoß gegen die Demokratie«, drohte eine Anwohnerin dem Besucher aus Den Haag.

Mit der Nutzung des Hotels in Albergen sollte das völlig überfüllte Asylzentrum in Ter Apel entlastet werden. Dort herrschen seit Wochen chaotische Zustände. Zeitweilig schliefen vor dem größten Flüchtlingsaufnahmezentrum der Niederlande mehr als 700 Asylbewerber auf dem Boden – einige seit mehreren Wochen. Am Donnerstag schickte die internationale Hilfsorganisation »Ärzte ohne Grenzen« ein medizinisches Team zum Asylzentrum und sprach von »Zuständen wie in Moria«, dem berüchtigten Geflüchtetenlager auf der griechischen Insel Lesbos. Am Freitag abend begann die Asylbehörde COA damit, Hunderte Flüchtlinge aus Ter Apel in Unterkünfte in anderen Landesteilen zu verlegen.

Am Montag wäre das Hotel in Albergen in den Besitz der Asylbehörde COA übergegangen. Allerdings hat die Eignerin den Kaufvertrag mit der COA am 22. August aufgekündigt. Hätte sie gewusst, dass in dem Hotel zwischen 150 und 300 Asylsuchende unterkommen sollen, hätte sie das Gebäude nie verkauft, erklärte sie zur Begründung. Der Verdacht liegt jedoch nahe, dass sie vor dem Druck in den sozialen Medien einknickt. Weil das Hauptverfahren mehrere Monate dauern kann, hat die Behörde beim Gericht in Almelo eine einstweilige Verfügung beantragt. »Durch den enormen Druck auf die Kapazitäten der Behörde zählt jeder Platz«, teilte die Asylbehörde laut Tubantia mit. Es sei der Eignerin schon während der ersten Verkaufsgespräche im April mitgeteilt worden, wie das Hotel genutzt werden soll.

Mehr noch: Der von der Besitzerin beauftragte Immobilienmakler habe von sich aus der Asylbehörde das Hotel angeboten und sogar ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich für die Unterbringung einer größeren Anzahl von Menschen eignen würde. Zu dem Zeitpunkt habe das Gebäude bereits seit drei Jahren zum Verkauf gestanden, sagte der Anwalt des COA bei der Anhörung am Montag. Die Argumentation der früheren Besitzerin sei daher seltsam. Sie sei vielmehr froh gewesen, das Gebäude endlich verkauft zu haben. Die Gegenseite argumentierte, es gebe keinen Grund für eine einstweilige Verfügung, weil noch genügend Zeit sei, das Hauptverfahren abzuwarten. Bis jW-Redaktionsschluss war der Beschluss des Gerichts noch nicht klar.