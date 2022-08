Neonazis auf der Anklagebank

M. Golejewski/AdoraPress Protest vor Prozessbeginn von Ferat Kocak (r.) und anderen Nazigegnern in Berlin (29.8.2022)

Seit vielen Jahren schon kommt es in Berlin-Neukölln zu rechten Brandanschlägen und Drohungen. Am Montag begann nun vor dem Amtsgericht Tiergarten der Prozess gegen zwei Hauptangeklagte aus der Neonaziszene, denen die Beteiligung an den Angriffen vorgeworfen wird. Der Berliner Generalstaatsanwaltschaft wirft Sebastian T. und Thilo P. unter anderem Bedrohung, Brandstiftung beziehungsweise Beihilfe dazu sowie das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vor. Eines ihrer mutmaßlichen Opfer: der Linke-Politiker Ferat Kocak. 2018 sollen die Angeklagten sein Auto angezündet haben, das Feuer drohte auf das Haus seiner Familie überzugreifen. Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass die Berliner Justizbehörden Kocak nicht als Nebenkläger zulassen wollten. Begründung: Der Linke-Politiker habe »keine körperlichen und seelischen Schäden« davongetragen. Ende vergangene Woche nun die Kehrtwende nach lauter Kritik: Kocak darf als Nebenkläger auftreten.

Genau diesen Umstand nahmen die Verteidiger von T. und P. sowie vom mitangeklagten Samuel B., der sich krankgemeldet hatte, zum Anlass, am Montag eine Aussetzung des Verfahrens zu beantragen. Durch die Zulassung Kocaks als Nebenkläger ergäben sich neue Aspekte für die Verteidigung, hieß es. Die Vorsitzende Richterin lehnte den Antrag ab. In der Folge erklärten die Anwälte, dass sich ihre Mandanten nicht zu den Vorwürfen äußern wollen.

Kurz vor Beginn des Verfahrens war durch Recherchen von RBB24 und Welt die Existenz eines Videos bekannt geworden, das die Angeklagten zufällig beim Anbringen einer Drohsprüherei im März 2019 zeigt. Die Recherche dokumentiert den Umgang mit dem seit einer ganzen Weile vorliegenden Beweismittel – nicht gerade zum Vorteil der Ermittlungsbehörde. Es steht der Verdacht im Raum, dass Verantwortliche die Aufklärung der Neuköllner Angriffsserie behinderten. Eine am gleichen Tag veröffentlichte Recherche des Antifaschistischen Infoblatts (AIB) nennt zudem den langjährig aktiven Neonazi Oliver W. als möglichen Mittäter.

Das besagte Video entstand laut der Recherchen nur aufgrund einer zeitgleich verdeckten Überwachungsmaßnahme gegen einen späteren Geschädigten der Angriffsserie. Die betreffende Person wurde von der Polizei der linken Szene zugerechnet. Bianca Klose, Leiterin der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin (MBR), zeigte sich in einer Stellungnahme in der vergangenen Woche erzürnt. »Womöglich haben die Ermittlungsbehörden Beweismittel zur rechtsextremen Angriffsserie zurückgehalten, um die Informationsgewinnung in der linken Szene weiterführen zu können.« Würde sich das bewahrheiten, wäre »der Quellenschutz mal wieder höher bewertet als der Schutz potenzieller Opfer«, kritisierte Klose.

Die Recherchen des AIB zeigen zudem, dass der Mittäter auf dem Video erst zwei Jahre nach der Tat korrekt identifiziert wurde. Bei ihm handelt es sich um Oliver W., der ein langjähriger politischer Weggefährte des Angeklagten Sebastian T. ist. Weitere Ermittlungsmaßnahmen wie eine Hausdurchsuchung bei dem Verdächtigen wurden in der Folge nicht bekannt. MBR-Leiterin Klose: »Wenn das stimmt, ist es erneut ein Skandal: Zwei Jahre mussten verstreichen, damit ein seit Jahrzehnten aktenkundiger Rechtsextremer von den Ermittlungsbehörden auf dem Video identifiziert werden konnte.«

Viele Betroffene der Angriffsserie würden seit Jahren darauf warten, dass die Täter endlich zur Rechenschaft gezogen würden, so Klose.

Die als »Neukölln-Komplex« bekannte Anschlagsserie umfasst seit 2009 rund 70 Brandanschläge, Sachbeschädigungen und Drohungen. In mehreren Fällen mussten Beamte von den Ermittlungen abgezogen werden, weil es offengelegte Verbindungen zu den Hauptverdächtigen oder eine eindeutige Nähe zur rechten Szene gab. Mit den Behördenfehlern bei der Aufklärung der Anschlagsserie befasst sich seit Mai ein Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses.