Streikfront gegen Tories

Martyn Wheatley/i Images/imago »Gewinne einfrieren, nicht die Menschen«: Proteste in Großbritannien nehmen Fahrt auf (London, 26.8.2022)

Elizabeth Truss, die mögliche nächste Premierministerin Großbritanniens, liebt deutliche Worte. So zirkulieren seit Mitte August O-Töne von ihr aus einer Zeit, in der sie noch für das britische Finanzministerium gearbeitet hatte. Darin kritisierte sie die »britische Arbeitskultur« und verlangte, dass sich die Lohnabhängigen Großbritanniens gefälligst »mehr anstrengen« müssen. In China würde da ein ganz anderer Wind wehen, »das können Sie mir glauben«, so Truss.

Nun gibt es aber in kaum einem westeuropäischen Land so lange Arbeitszeiten wie in Großbritannien, die gleichzeitig mit einer extremen Niedriglohnkultur gepaart sind. Den regierenden Tories gilt dies als eine wesentliche Errungenschaft der Thatcher-Ära der 1980er Jahre, einer Zeit, in der es mittels enormer Polizeigewalt gelang, die Gewerkschaftsbewegung aus großen Teilen der privaten sowie der privatisierten Industrien zu verbannen.

Höhere Löhne erkämpft

Doch kein gesellschaftlicher Zustand bleibt ewig. Der Klassenkampf ist eine objektive gesellschaftliche Tatsache, die kein Gesetz und kein Polizeistaat dauerhaft unterbinden kann. Schon vor Ausbruch der Covid-19-Pandemie gab es einzelne Leuchtfeuer gewerkschaftlicher Militanz, die während der beiden Seuchenjahre 2020 und 2021 stetig sichtbarer wurden. Busfahrer streikten in Manchester, Arbeiter der Müllabfuhr in Birmingham. Im durch Einsparungen und Pandemie gebeutelten Gesundheitswesen rumort es stetig. Selbst organisierte Strukturen von Pflegekräften und Nachwuchsärzten mobilisieren immer wieder zu Protesten. Syndikalistische Kleingewerkschaften wie die UVW oder die IWGB organisierten prekarisierte Gruppen von Arbeitern: Reinigungskräfte in Krankenhäusern oder die Fahrer von Lieferdiensten. Gleichzeitig ging verschiedenen Branchen das Personal aus. Die Bereitschaft in der Bevölkerung, für Billiglöhne 60-Stunden-Wochen zu absolvieren, sank. Dies betraf vor allem die Logistikbranche. Dort ergriff im vergangenen Jahr eine wachsende Zahl von Belegschaften die Gelegenheit am Schopf und erstreikte teils zweistellige Lohnsteigerungen in einer Reihe von Transportunternehmen, die unter anderem die Logistik für britische Supermarktketten bereitstellen.

All dies fiel mit sich verschärfenden strukturellen Problemen der Weltwirtschaft zusammen. Klimakrise und zerrüttete globale Lieferketten führten spätestens ab Mitte 2021 zu Preisanstiegen sowie Preisspekulationen bei unterschiedlichen Konsumgütern, nicht zuletzt den Nahrungsmitteln. Mit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine sowie den darauf folgenden westlichen Sanktionen gegen Russland generalisierte sich diese Teuerungswelle und macht sich derzeit am stärksten in der privatisierten Strom-, Wasser- und Gasversorgung bemerkbar. Hier wurden die maximal zulässigen Gebühren bereits dreimal in diesem Jahr erhöht. Für Strom- und Gas müssen britische Privathaushalte dieses Jahr zwischen 3.000 und 6.000 Pfund hinlegen. Der jüngste, Ende vergangener Woche verkündete Preissprung bedeutet Gebührenerhöhungen von über 80 Prozent. Preissteigerungen sind inzwischen das gesellschaftspolitische Thema Nummer eins. Selbst unter Wählern der Tories gewinnt die Forderung nach Vergesellschaftung der großen Energiekonzerne an Zuspruch. 47 Prozent von ihnen sind laut einer am Montag veröffentlichten Meinungsumfrage des Yougov-Instituts dafür, nur 25 Prozent der Tories sind aktiv gegen Vergesellschaftung.

Diese Entwicklungen kurbelten die sozialen Spannungen auf der Insel weiter an. Dies drückt sich auch durch die 127.500 Menschen aus, die einen Aufruf der »Don't Pay«-Kampagne unterstützen, in dem die Menschen aufgefordert werden, ab 1. Oktober ihre Energierechnungen nicht mehr zu bezahlen. Sollten bis 1. Oktober eine Million Menschen diesen Aufruf unterschreiben, will die Initiative diesen Plan umsetzen.

Breite Beteiligung

Im Sommer erlebte das Vereinigte Königreich schließlich den ersten landesweiten, zwischen über einem Dutzend Bahnkonzernen koordinierten Eisenbahnerstreik seit rund 30 Jahren. Dieser Arbeitskampf erzeugte eine größere Teile der Bevölkerung elektrisierende Wirkung, die sich noch nicht vollständig entfaltet hat. Es gab zahlreiche lokale und regionale Solidaritätskundgebungen, an denen sich verschiedenste Gewerkschafts- und Betriebsdelegationen, aber auch Aktivistinnen und Aktivisten aus der feministischen und der Klimabewegung beteiligten.

Somit steht nun erstmals seit dem großen gemeinsamen Streik aller Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes gegen Angriffe auf die Renten im öffentlichen Sektor durch die konservative Regierung im Jahr 2011 die Frage generalisierter und koordinierter Streikaktionen im Raum. Am 18. August wurde genau dies vom Vorsitzenden der Transportarbeiter Mick Lynch im Rahmen einer Streikrede vor Arbeitern am Bahnhof Euston in London gefordert. Lynch sagte an jenem Tag eine »Welle von Solidaritätsaktionen, generalisierten Streikaktionen und synchronisierten Aktionen« voraus. Diese Wellen würden in den kommenden Monaten »alle Sektoren der Wirtschaft, der Bildung, des Gesundheitswesens, der weiteren Teile des Transportsektors und des privaten Sektors« erfassen. In eine ähnliche Richtung gehen Anträge der großen Gewerkschaften Unite und Unison für den am 11. September beginnenden Jahreskongress des britischen Gewerkschaftsbundes TUC. So fordert etwa Unison den TUC zur Durchführung »koordinierter Aktionen, wo immer möglich«, auf. Diese könnten »weitere Demonstrationen, regionale Kundgebungen und koordinierte Streiks« beinhalten.