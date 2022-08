Atominspektoren auf dem Weg

Dean Calma/IAEA/dpa IAEA-Generalsekretär Grossi (Mitte) gemeinsam mit dem Expertenteam für das AKW Saporischschja am Montag in Wien

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat nach den Worten ihres Generalsekretärs Rafael Grossi eine Expertendelegation in das umkämpfte AKW Saporischschja in der Südukraine in Marsch gesetzt. Er selbst werde die Delegation leiten, teilte Grossi am Montag auf Twitter mit. Die US-Tageszeitung New York Times berichtete, die Abordnung werde aus 13 Fachleuten bestehen, die aus im Krieg zwischen Russland und der Ukraine neutralen Staaten kämen. Russland habe zur Bedingung gemacht, dass keine Staatsbürger der USA und Großbritanniens an der Mission teilnähmen. In Kiew wurden diese Informationen nicht kommentiert. Die Ukraine hat bisher immer darauf bestanden, dass die Mission ihre Reise über ukrainisches Territorium antritt.

In der Nacht zum Montag lag die Wohnstadt der AKW-Bediensteten, Energodar, erneut unter Beschuss. Videos in sozialen Netzwerken zeigten brennende Autos und andere Zerstörungen. Das russische Militär berichtete, den Angriff einer ukrainischen Kampfdrohne auf das AKW vereitelt zu haben. Die Drohne sei über einem der Reaktorblöcke abgeschossen worden und auf die Decke des Reaktorbehälters gefallen. Dort sei ihre Sprengladung explodiert, ohne Schaden anzurichten. Die Decke des sogenannten Containments besteht nach russischen Angaben aus einem Meter dickem Beton.

Die ukrainische Atombehörde Energoatom veröffentlichte am Wochenende eine Karte mit den möglichen Auswirkungen eines Angriffs auf einen der Reaktoren des AKWs. Demnach würde angesichts der Windverhältnisse insbesondere die aktuell russisch besetzte Südukraine, der Donbass und die Krim sowie die in Russland gelegene Kubanregion die freigesetzte Strahlung abbekommen. Die Veröffentlichung ist vor allem deshalb interessant, weil sie die offiziellen ukrainischen Vorwürfe in Zweifel zieht, Russland beschieße das AKW selbst.

Unterdessen teilte das ukrainische Militär mit, an der südlichen Front eine Gegenoffensive gestartet zu haben, berichtete Reuters am Montag unter Bezug auf das zuständige Militärkommando Süd. Demnach gehe die Offensive in verschiedene Richtungen inklusive der Region um die Großstadt Cherson. Die Zivilbevölkerung sei aufgerufen worden, die umkämpften Gebiete zu verlassen.