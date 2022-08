Revolution und ewiger Friede

Gemeinfrei Nichts zu tun für Soldaten… Nach der Französischen Revolution herrschte eine zeitlang die Auffassung, dass die konventionellen Kriege mit dem Ende der Feudalregime Geschichte wären (Gemälde »Auf der Bastei« von Karl Spitzweg, ca. 1860)

In den kommenden Tagen erscheint im Kölner Papy Rossa-Verlag Domenico Losurdos (1941–2018) Buch »Eine Welt ohne Krieg. Die Friedensidee von den Verheißungen der Vergangenheit bis zu den Tragödien der Gegenwart«. Wir dokumentieren daraus mit freundlicher Genehmigung des Verlags auszugsweise das Kapitel »Kant, die Französische Revolution und der ›ewige Frieden‹«. (jW)

Im Gegensatz zu den gängigen Darstellungen verweist das Ideal einer Welt, die endgültig und vollständig von der Geißel des Krieges und der Kriegsgefahr befreit ist, nicht auf weit zurückliegende Zeiten. Man kann sagen, dass es aus den Kämpfen datiert, die dem Ausbruch der Französischen Revolution vorausgingen und ihn begleiteten. Es waren die Jahre, in denen der traditionelle Diskurs, der den Krieg beklagte und zum Frieden aufrief – ja, dies hatte eine lange oder sehr lange Geschichte hinter sich –, mit radikal neuen Elementen angereichert wurde: Der Frieden, der erreicht werden sollte, wurde in universalen Dimensionen gedacht, er sollte das ganze Menschengeschlecht umfassen; außerdem ging er von einem vagen Verlangen, das nur Seufzer und Träume nährte, zu einem politischen Projekt über, das seine Verwirklichung nicht in eine unbestimmte und utopische Zukunft schob, sondern das Problem der radikalen Umwandlung der bestehenden politisch-sozialen Verhältnisse in nahen oder nicht allzu fernen Zeiten angehen wollte, um ein für allemal – so hoffte man – die Wurzeln des Krieges auszureißen.

Feudale Wurzeln

Die Wurzeln wurden im Feudalsystem und im monarchischen Absolutismus, im Ancien Régime als Ganzes ausgemacht. Mit Blick auf die Kabinettskriege seiner Zeit erklärte Voltaire, dass es, um den periodischen Metzeleien unter den Menschen ein Ende zu setzen, notwendig sei, »jene sesshaften Barbaren, die von ihren Kabinetten aus, während sie verdauen, die Vernichtung einer Million Menschen befehlen und darauf Gott feierlich dafür danken lassen«, zu bestrafen. Rousseaus Meinung war nicht anders: Als er vom »Despoten« sprach, lenkte er in seinem »Gesellschaftsvertrag« die Aufmerksamkeit auf die »Kriege, die sein Ehrgeiz auf sie (die Untertanen) zieht«. An anderer Stelle geriet seine Anklage schärfer: »dass Krieg und Eroberung einerseits und die Zunahme des Despotismus andererseits sich gegenseitig befördern«. Es war eine Geißel, die nicht mit der vermeintlichen, angeborenen und unveränderlichen Bosheit der menschlichen Natur erklärt werden konnte, sie bezog sich nicht auf die Erbsünde, sondern auf konkrete, bestimmte politisch-soziale Institutionen, die es endlich umzuwälzen galt. Es wäre ein harter Kampf erforderlich, notfalls sogar bewaffnet. Rousseau: »Dann geht es nicht mehr darum, zu überzeugen, sondern zu nötigen, und es heißt nicht Bücher schreiben, sondern Truppen ausheben«; nur so sei es möglich, dem politisch-sozialen System, das unaufhörlich Kriege und Massaker hervorbrachte, ein Ende zu setzen. Zusammenfassend lässt sich sagen: Die »föderativen Bündnisse« unter den verschiedenen Völkern und Ländern konnten »allein durch Revolutionen herbeigeführt« werden.

So entstand die dritte radikale Neuerung im Diskurs über Krieg und Frieden: Der ewige Frieden verließ nicht nur das Reich der Seufzer und Träume, um zu einem politischen Projekt zu werden, sondern die Verwirklichung eines solchen Projekts wurde nicht länger mehr oder weniger aufgeklärten Monarchen anvertraut, sondern einem Aufstand der Massen von unten, die dazu aufgerufen waren, die von eben diesen Monarchen auferlegte und ausgeübte Willkür zu beseitigen. Die antifeudale und antiabsolutistische Revolution, die hier als das eigentliche Gegenmittel zum Krieg angesehen wird, brach einige Jahre später aus. Auf der Welle der Begeisterung, die sie nicht nur in Frankreich, sondern auch außerhalb seiner Grenzen auslöste, verbreitete sich die Hoffnung, dass mit dem Sturz des Ancien Régime auf internationaler Ebene die Geißel des Krieges ein für alle Mal ausgerottet würde. Von Paris aus verkündete Gabriel-Honoré de Riqueti Graf von Mirabeau bereits einen Monat nach dem Sturm auf die Bastille, dass infolge der Eroberung der »allgemeinen Freiheit« die »sinnlosen Eifersüchteleien, die die Nationen quälen«, verschwinden und das Morgenrot der »universellen Brüderlichkeit« anbrechen würde.

Kurz darauf, um genau zu sein am 12. Oktober 1790, schrieb ein Emigrant deutscher Herkunft und begeisterter Anhänger der Revolution, Anacharsis Cloots, dass der Abbé de Saint-Pierre »die gute Stadt Paris« als Sitz jener Organisation hätte wählen sollen, die aufgerufen war, den »ewigen Frieden« (paix perpétuelle) herbeizuführen, der ihm so sehr am Herzen lag. Oftmals würden »irrwitzige Kriege« von »Fürsten« und Feudalhöfen entfesselt, »um die Langeweile abzuschütteln«, aber »in der neuen Ordnung der Dinge« in Frankreich, die aus der Revolution hervorgegangen war, gebe es keinen Platz mehr für »feudale Verbrechen« oder Langeweile: Berauschend sei das »große Schauspiel« von Freiheit und Frieden, das ein regeneriertes Land »dem Universum bot«.

Kein philanthropischer Traum

Nachdem sie im Despotismus der Feudalhöfe und im Ehrgeiz und Durst nach Herrschaft die Ursache der unaufhörlichen Kriege aufgezeigt hatten, die die Menschheit bis dahin zerrissen hatten, hofften viele andere Protagonisten der Revolution auf die Verwirklichung des »philanthropischen Traums des Abtes von Saint-Pierre«. Um genau zu sein, war das, was hervorging aus der Wende, die sich in Frankreich vollzogen hatte, weniger ein Traum als vielmehr ein realistisches politisches Projekt, das – wie Cloots am 4. August 1791 betonte – nicht »in die Region der Schimären und Träume, in die Domäne des Abtes von Saint-Pierre« verbannt werden durfte, sondern in die Massen getragen werden sollte, damit der ewige Frieden konkrete Wirklichkeit werde. Einen Monat später wurde in der neuen Verfassung feierlich verkündet: »Die französische Nation verzichtet darauf, einen Krieg zu unternehmen, um Eroberungen zu machen. Sie wird ihre Streitkräfte niemals gegen die Freiheit eines anderen Volkes verwenden«; hätte sich diese Verpflichtung verallgemeinert, wäre die Quelle des Krieges versiegt. Zusammen mit Freiheit und Gleichheit versprachen die Protagonisten, die das Ancien Régime gestürzt hatten, auch Brüderlichkeit; nicht nur innerhalb eines Landes, sondern auch auf internationaler Ebene könnten »Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit« im Verhältnis zwischen Staaten und Nationen durchaus verwirklicht werden.

Der Ausbruch des Krieges mit den Mächten des Ancien Régime (am 20. April 1792) hat diese Perspektive nicht in eine Krise gestürzt. Einige Monate später lancierte Cloots zwei vielsagende Parolen. Die erste rief dazu auf, zur Verteidigung der Revolution bis zum bitteren Ende zu kämpfen (»Frei leben oder sterben!«); die zweite brachte eine begeisterte Hoffnung zum Ausdruck: »Kurzer Krieg, ewiger Frieden!« Ja, »auf den letzten Krieg der Tyrannen wird der erste Frieden der Menschheit folgen«. Man könne getrost zuversichtlich sein: »Lasst uns den Blick wenden und die Arme ausstrecken zu diesem großen Werk!« Der ewige Frieden, der sich am Horizont abzeichnete, würde die Menschheit als Ganzes umfassen und einen Prozess zum Abschluss bringen, der bereits vor langer Zeit begonnen hatte. Ausgehend von Johannes Gutenberg, dem Erfinder des Buchdrucks mit beweglichen Lettern, der von ihm gefeiert wurde, weil er den ersten Schritt zur Vereinigung der Menschheit getan hatte, beschwor Cloots das Verschwinden der staatlichen und nationalen Grenzen, das Entstehen einer »einzigen Nation«, die in »gemeinsamer Brüderlichkeit« die »Gesamtheit der Menschen« umfassen würde, die Errichtung der »unteilbaren Souveränität der menschlichen Gattung«, die ihren Ausdruck in einer »kosmopolitischen gesetzgebenden Versammlung« finden würde. Dann folgte eine besonders bedeutsame Ergänzung: Die Einheit unter dem Banner des ewigen Friedens würde »die außerhalb Europas lebenden Individuen« keineswegs ausschließen; sie würde der traditionellen »fanatischen Exkommunikation« jener Völker ein Ende setzen, die Opfer kolonialer Unterjochung bzw. eurozentrischer Vorurteile waren.

Es ist offensichtlich, dass die Neuartigkeit der Perspektive und der Vision im Zusammenhang mit dem Sturz des Ancien Régime in Frankreich entstanden ist. Es wäre vergeblich, sie in einem Zeitraum vor diesem epochalen Wendepunkt zu suchen. Sie fehlen auch bei einem Autor wie Erasmus von Rotterdam, dessen Werk ebenfalls von einem ununterbrochenen und leidenschaftlichen Ruf nach Frieden durchzogen ist. Wenn wir seinen bedeutendsten Text zu diesem Thema, »Die Klage des Friedens« (Querela Pacis), lesen, kommen wir nicht umhin, zu begreifen, dass die Verurteilung des Krieges vor allem mit Blick auf die res publica christiana ausgesprochen wird: »Ich spreche natürlich von den Kriegen, die überall von Christen gegen Christen geführt werden. Anders denke ich über diejenigen, in denen sie mit offenem und hingebungsvollem Eifer die Gewalt barbarischer Aggressoren abwehren und unter Einsatz ihres eigenen Lebens den öffentlichen Frieden schützen.« Wenn auch Erasmus hinzufügt, dass das Ideal darin bestünde, die »Barbaren« (d. h. die »Türken«) zu bekehren, anstatt ihnen auf dem Schlachtfeld gegenüberzutreten, bleibt festzuhalten, dass der Krieg gegen sie nicht nur nicht ausgeschlossen ist, sondern sogar dazu tendiert, den Charakter eines heiligen Krieges anzunehmen, der mit »hingebungsvollem Eifer« zu führen ist (pio studio). Ja, es müsse alles mögliche getan werden, um den Frieden in jedem Winkel der Welt zu sichern, aber wenn der Rückgriff auf Waffen »eine verhängnisvolle Krankheit der menschlichen Seele ist, die nicht in der Lage ist, auf den Kampf zu verzichten, warum dann dieses Übel nicht lieber über die Türken ausgießen«?

»Barbaren« ausgenommen

Die Haltung des großen Humanisten wird endgültig deutlich durch seinen Bezug auf Platon. Der griechische Philosoph, der mit Sicherheit kein Pazifist ist, unterscheidet den Polemos, den eigentlichen Krieg, der gegen Barbaren geführt wird, die der panhellenischen Gemeinschaft fremd sind, von der Stasis, jener Art von unglückseligem Bürgerkrieg, in dem sich Hellenen gegen Hellenen, Griechen gegen Griechen gegenüberstehen: Es sollte alles getan werden, um die Stasis zu vermeiden, und wenn sie am Ende doch ausbrechen sollte, müsse man sich verpflichten, sie so weit wie möglich zu begrenzen und zu verhindern, dass sie mit der Versklavung oder Vernichtung des besiegten Feindes endet, wie es meistens geschehe, wenn man mit Barbaren konfrontiert sei und sie besiege. Platons panhellenische Gemeinschaft wird zur res publica christiana bei Erasmus, der Polemos mit Bellum und Stasis mit Seditio übersetzt; und es ist die Seditio, die brudermörderische Konfrontation zwischen Christen, die das bevorzugte Ziel der Polemik darstellt, die sich durch die »Klage des Friedens zieht«.

Vergleichbare Überlegungen gelten auch für die Quäker. Trotz ihrer Verdienste lehnen sie den Griff nach den Waffen mit Blick vor allem, wenn nicht gar ausschließlich, auf das christliche Abendland ab, wie insbesondere der Essay von 1693 zeigt, in dem William Penn zur Herstellung von »Frieden in Europa« aufruft, auch um die Bedrohung durch die Türken zu vereiteln. Was die Distanz zum Universalismus in diesem Fall bestätigt, ja noch deutlicher macht, ist die Legitimation der Sklaverei, eine Institution, die von Rousseau bezeichnenderweise als Fortsetzung des Kriegszustands betrachtet wird. Nun, Penn »kaufte und besaß Sklaven«; in den ersten Jahrzehnten des achtzehnten Jahrhunderts »erließ eine Regierung in Pennsylvania, in der die Quäker die Mehrheit besaßen, strenge Sklavengesetze«.¹

Nehmen wir schließlich den Abbé de Saint-Pierre. Sein Projekt zur endgültigen Ausrottung des Krieges schrieb und veröffentlichte er genau zu dem Zeitpunkt, als der Vertrag von Utrecht England das Monopol für den schwarzen Sklavenhandel zusprach, und der ewige Frieden wird von ihm auch im Namen der Sicherheit und der Freiheit des »Handels, sowohl des amerikanischen als auch des Mittelmeerhandels« beschworen. Bei den »zwei Gewerben«, die »mehr als die Hälfte des Einkommens Englands und der Niederlande ausmachen« (Saint-Pierre), ist der An- und Verkauf von Sklaven ein integraler Bestandteil. Dass Saint-Pierre also die Institution der Sklaverei in Frage stellte, lässt sich mitnichten behaupten.

Auch in anderer Hinsicht geht sein »philanthropischer Traum« nicht über die Grenzen Europas oder der »christlichen« Staaten hinaus: Es sind gerade die christlichen Mächte, die den Vertrag unterzeichnen sollten, der den Krieg für immer verbietet und es ihnen so ermöglicht, der Bedrohung durch die »Türken«, die »Korsaren Afrikas« und die »Tataren« besser zu begegnen, und die, indem sie etwaige Aggressionen aus der Welt der Barbaren zurückweisen, sogar »die Möglichkeiten finden, das Genie und die militärischen Talente zu kultivieren«. Bei genauerem Hinsehen gibt die Vision von Saint-Pierre die Ideologie wieder, die die internationalen Beziehungen der europäischen Mächte jener Zeit leitete. Der englisch-spanische Vertrag von Utrecht vom Juli 1713 verpflichtete die Vertragsparteien, sich für einen »christlichen, allgemeinen, ewigen Frieden« einzusetzen. In ähnlicher Weise drücken sich auch andere Verträge dieser Zeit aus, wenn sie erklären, dass sie »dem Christentum (soweit menschenmöglich) eine dauerhafte Ruhe« garantieren und das Vergießen von »christlichem Blut« vermeiden wollten.

Kritik der Sklaverei

Sehen wir uns nun an, was während der Französischen Revolution geschieht. In erster Linie war, trotz erbitterter Kämpfe, Schwankungen und Widersprüche innerhalb des abolitionistischen Lagers selbst, das Ideal des ewigen Friedens von Anfang an mit der Infragestellung der Institution der Sklaverei verbunden. Am 6. Oktober 1790 donnert Cloots von Paris aus gegen diesen »lukrativen Handel« und dieses »verabscheuungswürdige Geschäft (négoce)«, das der Sklavenhandel ist, eine Institution, die sich nicht sehr von den »barbarischen Opfern an den Gott Moloch« unterscheide, die im alten Karthago üblich waren. Zum zweiten: In bezug auf das vom Osmanischen Reich unterjochte Griechenland schreibt Cloots im Februar 1792, dass es notwendig sei, »den besiegten Griechen und den siegreichen Türken Menschen- und Bürgerrechte zu gewähren«; die »universelle Familie« dulde keine Ausnahmen, und »die Freiheit, was immer Montesquieu (der geneigt ist, die Sklaverei in den warmen Regionen für vertretbar oder erträglich zu halten), sagt, ist eine Pflanze, der es gelingt, sich überall zu akklimatisieren«. Dasselbe gilt für den Frieden: Wenn die »uralte Rivalität« erst verschwunden ist, strebt er danach, die verschiedensten Nationen der »großen Welt Gesellschaft« zu umarmen.

Wie ist zu erklären, dass das universalistische Ideal des ewigen Friedens erstmals im Zuge der Französischen Revolution auftaucht? Die Revolutionen, die ihr vorausgingen, selbst wenn sie sich eine von der Gewalt des Krieges befreite Welt vorstellten, dachten ausschließlich an die res publica christiana oder Europa als exklusiven und privilegierten Sitz der Zivilisation. Die Republik der Sieben Vereinigten Provinzen, also die Niederlande, die am Ende des 16. Jahrhunderts aus der Revolution gegen das Spanien Philipps II. hervorgegangen war, wurde sofort zu einer großen Kolonialmacht, die ihre kommerzielle und militärische Präsenz in Asien und Amerika, von Ostindien bis zu den Westindischen Inseln spüren ließ. All dies dank der Kolonialkriege. Um es mit Karl Marx zu sagen: »Wo sie (die Holländer, d. Verf.) ihren Fuß hinsetzten, folgte Verödung und Entvölkerung. Banjuwangi, eine Provinz von Java, zählte 1750 über 80.000 Einwohner, 1811 nur noch 8.000«. Die erste und die zweite britische Revolution förderten die weitere Entwicklung des britischen Kolonialreichs, das auch in Europa durch Kriege und Massaker im großen Stil gestärkt wurde: Die oft als friedlich gefeierte sogenannte Glorreiche Revolution von 1688/89 war, zumindest was Irland betraf, »eine der brutalsten rassischen und religiösen Eroberungen«², was bedeutet, dass sie einen grausamen Kolonialkrieg nach sich zog.

An sich schon beredt sind die politischen und ideologischen Prozesse, die während der Revolte der britischen Siedler in Amerika stattfanden und zur Gründung der Vereinigten Staaten führten. Ja, George Washington erklärte, er hoffe auf die endgültige Umwandlung der »Schwerter« in »Pflugscharen«, aber das hinderte ihn nicht daran, eine harte Abrechnung mit den »wilden Tieren des Waldes«, den »Rothäuten«, heraufzubeschwören. Es waren gerade die kompromisslosesten Befürworter dieses Kampfes, die den Aufstand gegen die Londoner Regierung beflügelten, die von ihnen als schuldig angesehen wurde, dem expansionistischen Marsch der Siedler (und ihren Kolonialkriegen) Grenzen setzen zu wollen. Mit scharfen Worten wird Theodore Roosevelt zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts unterstreichen: »Der Hauptfaktor, der die Revolution und später den Krieg von 1812 hervorbrachte, war die Unfähigkeit des Mutterlandes zu verstehen, dass freie Männer, die bei der Eroberung des Kontinents vorrückten, bei diesem Werk ermutigt werden sollten (…). Die Expansion der zähen, abenteuerlustigen Grenzer war für die Staatsmänner Londons eher ein Grund zur Beunruhigung als zum Stolz, und der berühmte Québec Act von 1774 war teilweise darauf ausgerichtet, die englischsprachigen Kolonien dauerhaft östlich der Allegheny (d. i. ein Teil der Appalachen; d. Übers.) zu halten und das mächtige und schöne Tal des Ohio als Jagdrevier für die Wilden zu erhalten.«

Die Eroberung der Unabhängigkeit war nicht nur notwendig, um die Enteignung (und die Deportation und Dezimierung) der autochtonen Bevölkerung auszuweiten und zu beschleunigen, sondern auch, um in den direkten imperialen Wettbewerb mit Großbritannien selbst zu treten. Fast drei Jahrzehnte vor der Eroberung der Unabhängigkeit beschwor John Adams, der künftige zweite Präsident der Vereinigten Staaten, in einem Brief vom 12. Oktober 1755 den Wendepunkt, den das »Schicksal« den britischen Kolonisten, die auf der anderen Seite des Atlantiks gelandet waren, vorbehalten hatte: Es würde »den großen Sitz des Empire nach Amerika verlegen«, und »dann wird die ganze Kraft Europas zusammengenommen nicht ausreichen, uns zu unterwerfen«. Zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Bundesverfassung äußerte sich Alexander Hamilton in ähnlicher Weise. Etwas mehr als zwanzig Jahre später rief Thomas Jefferson in einem Brief an James Madison vom 27. April 1809 den neuen Staat dazu auf, ein grenzenloses »Empire for Freedom« zu errichten, das größte und glorreichste Reich »von der Schöpfung bis zur Gegenwart«: Der erste Schritt, der getan werden sollte, sei die Annexion Kanadas, »was in einem kommenden Krieg« gegen das ehemalige Mutterland »geschehen könnte«. Der hier heraufbeschworene Krieg brach zwei Jahre später tatsächlich aus, wenn auch mit sehr enttäuschenden Ergebnissen aus Sicht der Nordamerikanischen Republik.

Expansive Mächte

Die hier vorgestellten Repräsentanten der Revolutionen, die vom kolonialen Expansionismus angeregt waren oder ihn zu fördern neigten, betrachteten sowohl Krieg als auch Kolonialherrschaft und koloniale Sklaverei als eine unbestreitbare Tatsache. Die Niederlande, die aus der antispanischen Revolution hervorgegangen waren, besaßen bis Mitte des 17. Jahrhunderts die Vormachtstellung im Sklavenhandel. Für Grotius, in gewisser Hinsicht Kommentator der Ergebnisse dieser Revolution, stand außer Frage, dass die Sieger eines Krieges das Recht hatten, Einzelpersonen oder sogar ganze Völker zu versklaven: Dies bezog sich aber ganz offensichtlich auf die Völker der Kolonien und sicherlich nicht auf die »Nationen«, bei denen die Versklavung besiegter Feinde keine übliche Praxis war.

Mit dem Vertrag von Utrecht 1713 entriss Großbritannien am Ende seines revolutionären Zyklus (der die »Puritanische Revolution« und die »Glorreiche Revolution« umfasste) Spanien den Asiento de Negros³, das heißt, das Monopol des schwarzen Sklavenhandels. Schließlich hat der durch den Aufstand amerikanischer Siedler gegen die Londoner Regierung errichtete Staat die Institution der Sklaverei in seiner Verfassung verankert, wenn auch in einer elliptischen und zurückhaltenden Sprache.

Ganz anders war die Situation im Falle Frankreichs. Zum einen waren innerhalb der politischen Klasse, die 1789 an die Macht kam, die Besitzer von Sklaven und Ländereien, die den Kolonialvölkern geraubt worden waren, weit davon entfernt, das politische und ideologische Gewicht zu besitzen, das sie in jenen Gesellschaften hatten, die durch die antispanische Revolution in den Niederlanden, die Glorreiche Revolution und vor allem den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg aus der Taufe gehoben worden waren. In den ersten Jahrzehnten der Vereinigten Staaten waren es fast immer Sklavenhalter und Großgrundbesitzer, die das Amt des Präsidenten bekleideten. Darüber hinaus fand Frankreich zur Revolution, nachdem es die harte Niederlage des Siebenjährigen Krieges (1756–1763) erlitten und infolgedessen fast sein gesamtes Imperium verloren hatte. Dies verlieh der Kritik des Kolonialismus, der Sklaverei und des Krieges eine Verbreitung und einen Radikalismus, die andererseits in der niederländischen, englischen und amerikanischen Welt durch handfeste materielle Interessen und einen nationalen und chauvinistischen Geist behindert wurden. Dieser chauvinistische und nationalistische Geist wurde verständlicherweise noch durch den Sieg einer Revolution verstärkt, die in großem Umfang von kolonialem Expansionismus geprägt war.

Wider den Kolonialismus

Angesichts dieser Voraussetzungen ist es nicht verwunderlich, welche Radikalität der Antikolonialismus in Paris mitunter angenommen hat: In den Augen von Jean-Paul Marat hatte Saint-Domingue, wo die Revolution der schwarzen Sklaven ausgebrochen war, das Recht, sich von Frankreich und sogar vom revolutionären Frankreich zu trennen, um einen unabhängigen Staat zu bilden, der nicht von weißen Siedlern und Sklavenhändlern regiert wurde, sondern von schwarzen Sklaven beziehungsweise ehemaligen Sklaven, die die große Mehrheit der Bevölkerung ausmachten. Ebenso wenig verwundern die Zustimmung und Würdigung, die die Ergebnisse der Revolution von Saint-Domingue von seiten des Jakobinerkonvents mit der Abschaffung der Sklaverei in den französischen Kolonien erfahren haben. Im Gegensatz zu den vorausgegangenen Revolutionen neigt letzten Endes die Französische Revolution, genauer gesagt ihre radikalste Strömung, dazu, das Ideal des ewigen Friedens mit der Verurteilung der Sklaverei, des Kolonialismus und der Kolonialkriege zu verbinden.

Man kann die zeitliche und räumliche Einbettung dieser ideologischen und politischen Prozesse gut verstehen. Hintergrund war die Debatte über das Wesen der Bewohner der Neuen Welt, die sich nach der Eroberung Amerikas entwickelte: 1537 hatte Papst Paul III. erklärt, dass jenen Siedlern die Sakramente verweigert werden sollten, die die Menschlichkeit der Indianer leugneten und sie in die Sklaverei zwangen. Dies hatte bei den Kolonisten heftige Reaktionen hervorgerufen, aber am Ende des 18. Jahrhunderts hatte der Abolitionismus sowohl in der Aufklärung als auch in der christlichen Kultur ein beträchtliches und wachsendes Gewicht. Es war auch die Zeit, in der sich der Weltmarkt und die Kommunikation zwischen den verschiedenen Kontinenten nach und nach entfaltete: Die »universelle Geschichte« und das Bewusstsein über den Menschen als »Gattungswesen«, als Mitglied des universellen Menschengeschlechts, begannen Gestalt anzunehmen. Das heißt, es verbreiteten sich Kategorien und Prinzipien, die für die gesamte Menschheit gelten sollten. In diesem Kontext hörte der Krieg auf, eine Naturkatastrophe zu sein, wie Erdbeben oder Überschwemmungen, und wurde zu einer Aufgabe, und zwar nicht nur der Krieg innerhalb der res publica christiana, sondern auch der Krieg als solcher. Aus diesem Kontext erwuchs das Ideal einer Menschlichkeit, die nicht mehr durch die Institution der Sklaverei und den Rückgriff auf Krieg bedrängt wurde.

