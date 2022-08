Staatseigentum Lithium

Patricia Pinto/REUTERS Lithium wird insbesondere für die Herstellung von Batterien und Akkus benötigt und gewinnt vor dem Hintergrund der Verkehrswende zusätzlich an Bedeutung

Mexiko bekommt einen staatlichen Lithiumkonzern. Das gab Präsident Andrés Manuel López Obrador am vergangenen Montag bekannt. Das Unternehmen Litio para México (Lithium für Mexiko, kurz LitoMx) soll fortan allein für die Gewinnung des wertvollen Materials verantwortlich sein und wird dem Energieministerium unterstellt. »Der Zweck von Lithium für Mexiko ist die Erkundung, Erschließung, Nutzung und Verwendung von Lithium auf nationalem Territorium sowie die Verwaltung und Kontrolle der wirtschaftlichen Wertschöpfungsketten dieses Minerals«, so das Ministerium in einer Pressemitteilung.

Geleitet werden soll LioMx von einem Verwaltungsrat. Dessen Vorsitzender wird dem Gesetz zufolge direkt durch den Präsidenten bestimmt. Weitere Mitglieder des Gremiums seien die Minister für Energie, Finanzen, Wirtschaft, Inneres sowie Umwelt und natürliche Ressourcen. Das Unternehmen muss nun innerhalb von vier Monaten seine Arbeit aufnehmen, wobei der Verwaltungsrat bereits innerhalb von zwei Monaten eingesetzt werden muss.

Mexiko verfügt Schätzungen zufolge über das zehntgrößte Vorkommen von Lithium weltweit. Wieviel von dem Mineral sich tatsächlich im nordamerikanischen Land befindet, ist bislang unklar. Mit Hilfe geologischer Untersuchung will die Regierung von López Obrador genau dies weiter untersuchen. Laut US Geological Survey befinden sich im Land etwa 1,7 Millionen Tonnen des Edelmetalls, was ca. 2,3 Prozent der weltweiten Ressourcen entspricht. Zum Vergleich: Spitzenreiter Bolivien soll über mehr als 21 Millionen Tonnen verfügen. Weltweit sind fast 90 Prozent im Wüstengebiet im sogenannten »Lithiumdreieck« zwischen Bolivien, Chile und Argentinien zu finden.

Das auch als »weißes Gold« oder Öl der Zukunft bezeichnete Metall wird insbesondere für die Herstellung von Batterien in Elektroautos sowie den Akkus für Handys und andere mobile Geräte wie Laptops oder Tablets benötigt und gewinnt somit immer mehr an Bedeutung. Die Gründung von LitoMx ist die logische Folge der bereits im April vorgenommenen Änderung des mexikanischen Bergbaugesetzes. Damals hatte der Senat mit 87 zu 20 Stimmen beschlossen, dass zukünftig lediglich der mexikanische Staat das Leichtmetall abbauen darf. Privatwirtschaftliche Beteiligungen sind demnach untersagt. Lithium ist somit als öffentliches Gut deklariert und kann der Kontrolle öffentlicher Institutionen unterstellt werden.

Auch wenn es in Mexiko bislang keine kommerzielle Gewinnung des Rohstoffes gibt, so hat das Land doch ambitionierte Pläne. Während eines Treffens mit Boliviens Präsidenten Luis Arce gab der mexikanische Außenminister Marcelo Ebrard eine Allianz beider Länder zur Industrialisierung von Lithium bekannt: »Die Idee ist nicht, Lithium als Rohstoff zu verkaufen, sondern sich an der Herstellung von Batterien zu beteiligen.«

Kritiker bemängeln, dass für derartige Vorhaben die Infrastruktur im Land nicht vorhanden sei. Zudem würden die jetzigen Gesetze private Unternehmen vergraulen, deren Unterstützung für derartige Projekte jedoch benötigt würde. Darüber hinaus gibt es Befürchtungen, mit dem Gesetz könnte Mexiko gegen das mit den USA und Kanada ausgehandelte Freihandelsabkommen USMCA verstoßen. Hierbei könnte insbesondere die Deklaration als öffentliches Gut problematisch sein, da das bei Vertragsabschluss nicht entsprechend angegeben worden war. Befürworter des Gesetzes hingegen verweisen auf die Geschichte des Landes. Die erneute Ausbeutung wichtiger Mineralien durch ausländische Staaten oder Konzerne könne so verhindert werden.

Die Verstaatlichung von Lithium und die Gründung des staatlichen Unternehmens in Mexiko steht im Kontext des weltweiten Konflikts um den Rohstoff. Lateinamerika ist dabei Austragungsort der größten Spannungen. Da die Nachfrage immer weiter steigt, organisieren sich transnationale Unternehmen, um die Versorgung mit dem Leichtmetall zu sichern. Gleichzeitig wird die Gewinnung von Lithium aufgrund des hohen Wasserverbrauchs von Teilen der Bevölkerung, insbesondere den Umwelt- und Indigenenverbänden stark kritisiert.