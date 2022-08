Minischuldenerlass

LaurenxWitte/ IMAGO/ZUMA Wire Teures Studium: Rund 45 Millionen US-Amerikaner stehen mit durchschnittlich 38.000 US-Dollar beim Staat in der Kreide

Horrende Studiengebühren sind in den USA ein bedeutender Mechanismus, um den Großteil der Bevölkerung am sozialen Aufstieg zu hindern. Üblich sind 8.000 bis 18.000 US-Dollar pro Semester. An den renommiertesten Einrichtungen des Landes kann es noch deutlich teurer werden. Das können sich nur wenige leisten, so bleibt die Wirtschaftselite über Generationen hinweg unter sich. Nun will sich Präsident Joseph Biden mit einem Schuldenerlass für ehemalige Studierende, die beim Staat in der Kreide stehen, daran machen, ein Wahlversprechen umzusetzen.

Besonders weitreichend ist das mit Blick auf die bevorstehenden Midterm-Wahlen (Zwischenwahlen) groß angekündigte Programm jedoch nicht: Wer heute weniger als 125.000 US-Dollar im Jahr verdient, soll 10.000 US-Dollar aus der kreditbasierten Studienfinanzierung erlassen bekommen. Außerdem wird ein coronabedingtes Stundungsprogramm der Vorgängerregierung ein weiteres Mal verlängert: Bis Ende August waren die Rückzahlungsverpflichtungen ausgesetzt – nun wird dieses Moratorium über die Wahlen hinaus bis zum Jahresende ausgedehnt.

Kleiner geworden sind die Schuldenberge früherer Studierender dann jedoch nicht. Und auch der 10.000-US-Dollar-Erlass ist vielfach bloß ein Tropfen auf den heißen Stein. Die durchschnittliche Höhe der Studienverschuldung beim Staat liegt bei fast 38.000 US-Dollar. Insgesamt stehen rund 45 Millionen US-Amerikaner wegen der Studienfinanzierung bei ihrer Regierung in der Kreide. Diese Verbindlichkeiten gegenüber dem Staat belaufen sich auf 1,5 Billionen US-Dollar. An früheren Studierenden, die Kredite von privaten Geldgebern in Anspruch genommen hatten, geht die Maßnahme ohnehin vorbei.

Und auch am Modus der Klassenexklusivität durch Ausschluss der Mehrheit von höherer Bildung ändern die Vorhaben der US-Regierung nichts. Schließlich handelt es sich um einen einmaligen Erlass, der nichts an den gigantischen Ausgaben ändert, mit denen heutige und künftige Studierende konfrontiert sind. Wer aus sozial benachteiligten Verhältnissen kommt, wird auch künftig zurückhaltend sein, wenn es um die Einschreibung an einer Hochschule geht und damit Zahlungsverpflichtungen von mehreren tausend US-Dollar pro Semester einhergehen.

Neben den bevorstehenden Wahlen könnte auch eine bevorstehende Finanzkrise die US-Regierung veranlasst haben, den verschuldeten Exstudierenden ein Stück weit entgegenzukommen: Seit Monaten warnen Experten, die immer größere Studischuldenblase könnte bald platzen – mit verheerenden wirtschaftlichen Folgen. Angesichts trotz Studienabschluss miserabler Berufsperspektiven von US-Amerikanern aus sozial nachteilhaften Verhältnissen ist der Anteil »fauler Kredite« in diesem Bereich groß. Und der Anteil der Studienschulden an der Gesamtverschuldung der US-Bevölkerung ist seit 2006 von 20 auf 40 Prozent angestiegen. Nun soll zumindest etwas Luft aus dieser Blase gelassen werden.

Biden scheint entschlossen, den Erlass vor den Midterms im November umzusetzen. Ob das gelingt, ist allerdings fraglich. Parteiintern gibt es viel Kritik an der zaghaften Herangehensweise des Präsidenten. Das progressive Lager innerhalb der demokratischen Partei fordert längst einen Erlass in Höhe von mindestens 50.000 US-Dollar, damit die Maßnahme wirksam ist. Eine Einigung scheint unwahrscheinlich, in Bidens Lager wird daher bereits geprüft, inwiefern der Präsident seinen Minierlass per Dekret durchsetzen kann.

Doch auch die Gegenseite macht mobil: Anwälte und Thinktanks der Oberschicht beginnen, mit Analysen um sich zu werfen, nach denen der Erlass vor allem Wohlhabenden zugute käme, die Inflation weiter anheize etc. Kaum ein Argument, das Vorhaben zu diskreditieren, wird ausgespart. Der Druck auf die Biden-Regierung wächst enorm. Dabei wird ein richtiger Wahlkampfschlager im Rennen um Kontrolle des Kongresses händeringend gebraucht. Und die letzten Wahlen deuten darauf hin, dass junge Urnengänger für den Ausgang der Abstimmung immer wichtiger werden.