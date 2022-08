Gedächtnisverlust des Tages: Kanzlervertrauen

Political-Moments/IMAGO Von wegen Erinnerungslücken: Olaf Scholz glaubt kaum noch jemand

Olaf Scholz will seine Ruhe haben. »Da war nichts«, hatte der Bundeskanzler nach seinem jüngsten Auftritt im parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Hamburg erklärt, der über die Verstrickungen der SPD-Oberen in »Cum-Ex«-Geschäfte aufklären soll. Eine direkte Einflussnahme kann man dem früheren Ersten Bürgermeister der Hansestadt nicht nachweisen. Allerdings wiegen die Indizien schwer. Wie die Wirtschaftswoche berichtet, lässt die Kölner Staatsanwaltschaft nicht locker: In einem Brief an das Hamburger Finanzministerium wird nachgefragt, warum die Behörde allzu engen Kontakt zu Spekulanten pflegte. Laut Aktenvermerk habe ein Beamter einem »Cum-Ex«-Jongleur von der HSH Nordbank im August 2013 – Scholz war schon im Amt – zugesichert, Ermittlungen seien nicht förderlich, und die Banker könnten sich gewiss sein, dass die Aufseher noch keine Gespräche mit der Staatsanwaltschaft geführt hätten – die Opposition in der Bürgerschaft freut sich schon auf ein Wiedersehen mit Scholz im Untersuchungsausschuss.

Bisweilen setzt Scholz weiter auf seine Gedächtnislücken. Die haben ihn nie im Stich gelassen, sind sozusagen seine sichere Bank. Wer die anzweifelt, bekommt Ärger angedroht. »Es gibt immer wieder Einschüchterungsversuche, etwa E-Mails direkt an Chefredakteure diverser Medienhäuser«, erklärte der Journalist Oliver Schröm kürzlich im Interview mit T-online. Diese Mails kämen teilweise direkt von Scholz-Berater Wolfgang Schmidt aus dem Kanzleramt. Ob die Masche hilft? Laut einer am Sonnabend veröffentlichten Umfrage des Instituts Kantar für das Magazin Focus glauben mehr als 70 Prozent der Deutschen nicht, dass Scholz keine Erinnerungen an Gespräche mit »Cum-Ex«-Bankern hat. Selbst eine Mehrheit der SPD-Anhänger von 56 Prozent vertritt diese Auffassung. Fragt sich, ob sie das bis zur nächsten Wahl vergessen haben.