Diktat statt Lösung

Virginia Mayo/AP/dpa Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am 18. August in Brüssel

Eine europäische Lösung soll der nun geschlossene Deal zwischen Belgrad und Pristina sein. Das behauptete zumindest EU-Außenbeauftragter Josep Borrell. Via Internet hatte der Spanier am Samstag mitgeteilt, beide Seiten hätten sich darauf verständigt, zukünftig den freien Personenverkehr zwischen Serbien und seiner Provinz Kosovo zu ermöglichen – ohne die jeweiligen Reisedokumente durch gesonderte Ein- und Ausreisepapiere zu ersetzen. Eigentlich wollte Pristina bereits im August solche Papiere für serbische Bürger einführen. Doch der kosovarische Premier Albin Kurti musste zurückrudern, nachdem Mitglieder der serbischen Minderheit dagegen protestiert und zwei Grenzübergänge blockiert hatten. Am 1. September wollte Kurti einen neuen Anlauf wagen.

Doch der Druck der EU und der USA war zu groß. In den vergangenen Tagen gaben sich westliche Diplomaten in Pristina und Belgrad die Klinke in die Hand. Zudem wurde militärische Stärke demonstriert, US-Bomber zogen im Tiefflug über den Balkan. Zugleich wurde in der deutschen Öffentlichkeit das Schreckgespenst eines neuen Kriegs an die Wand gemalt. Kurti durfte sogar in Springers Welt mehr Soldaten – auch von der Bundeswehr – fordern. Unter den Tisch fiel dagegen die Aussage des Kommandeurs der NATO-geführten Kfor, also jener Truppe, die im Kosovo zur Durchsetzung westlicher Interessen stationiert ist. Ferenc Kajari hatte regionale Medien wissen lassen, er sehe momentan keine Kriegsgefahr.

Für Serbien ist der Deal mit Pristina eine der vielen kleinen Niederlagen, die das Land auf seinem Weg in die EU hinnehmen muss. Nun akzeptiert Belgrad also durch die Hintertür kosovarische Reisedokumente, auch wenn Serbiens Präsident Aleksandar Vucic das Gegenteil behauptet. Und auch ein anderer Streitpunkt wurde nicht gelöst: die Anerkennung von serbischen Nummernschildern. Zudem verhindert Pristina weiterhin die seit fast einem Jahrzehnt vorgesehene Schaffung des Zusammenschlusses der serbischen Gemeinden. So wird Belgrad erneut die Unzulänglichkeit der von Vucic betriebenen Pendelpolitik zwischen einerseits dem Westen sowie anderseits Russland und China vor Augen geführt.

Während Serbien die wirtschaftliche Kooperation mit Beijing stärkt und die Beziehungen zu Moskau trotz westlichen Drucks nicht abreißen lässt, betrachtet der EU-Hegemon Deutschland den Balkan weiterhin als seinen Hinterhof. Dort zeigt sich die Bundesrepublik lediglich mit den USA zu Kompromissen bereit – vor allem, wenn es darum geht, China fernzuhalten. Wie im vergangenen Jahrhundert ist der Balkan so Schauplatz globaler Machtkämpfe. Wenn Vucic beansprucht, für »Frieden und Stabilität« einzutreten, kann er das nur im von Berlin und Washington vorgegeben Rahmen – will er nicht einen offenen Konflikt wagen. Die jüngste Übereinkunft ist somit keine Lösung, sondern ein Diktat der EU und der USA.