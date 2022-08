Macron in Algier

IMAGO/NurPhoto Macron (l.) und sein algerischer Amtskollege Tebboune am Sonnabend in Algier

Drei Tage nahm sich der französische Staatschef Emmanuel Macron Zeit für seinen Besuch in Algerien, um die seit einem Jahr schwelende diplomatische Krise zwischen den beiden Ländern zu entschärfen. Aber auch, um die Russische Föderation vom Maghreb fernzuhalten. Am Sonnabend unterschrieben der Franzose und sein Amtskollege Abdelmadjid Tebboune tatsächlich eine gemeinsame Erklärung. Inhalt: Die Beziehung zwischen den ehemaligen Kolonialherren in Paris und Algier sei nun geprägt von einer »neuen, unumkehrbaren Dynamik«. Es bleibt abzuwarten, ob Macrons Gutsherrensprüche, die vor knapp einem Jahr fast zum Abbruch dieser Beziehungen geführt hätten, jetzt tatsächlich als erledigt gelten.

Pariser Provokation

Im vergangenen September hatte die Regierung in Paris angekündigt, 50 Prozent weniger Visa an algerische Gäste, Studenten und Personen auf der Suche nach Arbeit auszugeben. Das Land, so die Argumentation, werde die Ankömmlinge danach zum großen Teil nicht mehr los. Eine Reglementierung, die in Algier so aufgefasst wurde, wie sie vermutlich gemeint war: Als Hinweis auf die Rolle des Landes im Krieg in der Sahelzone – in Mali vor allem, wo die Franzosen bis zu ihrem Abzug vor zwei Wochen vergeblich auf eine zumindest verbale Unterstützung aus dem Nachbarland warteten. Dem Verdacht, Algier werde sich dem wachsenden Einfluss Russlands in der Region womöglich nicht entziehen, ließ Macron am 3. Oktober vergangenen Jahres harte Worte folgen. Die Regierenden in Algier bezeichnete er als »politisch-militärisches System«, das sich aus einer »rente mémorielle« konstruiert habe. Eine schwer zu übersetzende Wortklauberei, die wohl besagen sollte, dass algerische Regierungen in der Vergangenheit angeblich von nichts als der gemeinsamen Erinnerung an den Befreiungskrieg gegen die Kolonialherren zusammengehalten wurden. Danach sperrte Algerien den Luftraum für französische Militärflüge Richtung Sahel.

Das alles soll nun vorerst vergessen sein. Zusammen sollen französische und algerische Historiker demnächst in einer Kommission die 132 Jahre währende »gemeinsame« Kolonialzeit aufarbeiten – ein Plan, den Regierungsverantwortliche üblicherweise dann präsentieren, wenn politisch belastbare Ergebnisse sonst nicht zu erzielen sind. Auch in Algier und in Oran, wo er sich mit einer Kurzvisite im berühmten Schallplattenladen »Disco Maghreb« als Freund der algerischen Jugend präsentierte, verkniff sich Macron nicht die philosophisch-gönnerischen Mahnungen an den neuen Freund Tebboune und die versammelten Gastgeber: »Wichtiger als Reue« sei, was die Frage der Kolonialzeit betreffe, die Suche nach »Wahrheit und Anerkennung«. Die wolle er finden, nun auch mit Unterstützung der Wissenschaft, »weil wir sonst nie vorankommen«.

Besuch am Kriegerdenkmal

Einen ersten Schritt Richtung »Wahrheit« wagte der Präsident am Freitag schon selbst. Begleitet von seinem neuen Armeeminister Sébastien Lecornu und einer Abordnung »alter Algerienkämpfer«, wie die Tageszeitung Le Monde berichtete, besuchte er den europäischen Friedhof Saint-Eugène am Rande der algerischen Hauptstadt. Dort legte er am Kriegerdenkmal – »Gefallen für Frankreich« – einen Kranz ab, während der französische Militärchor die Marseillaise anstimmte.

Dennoch, die französisch-algerische Diplomatie sei »wieder hergestellt«, hieß es in Algier. »Eine exzellente und erfolgreiche Visite«, sah Präsident Tebboune. Die neue »Annäherung« der beiden Völker sei »ohne die Persönlichkeit des Präsidenten Macron selbst« schlichtweg »unmöglich« gewesen. Erfreulich für junge Menschen in Algerien immerhin ein Angebot der Gäste: Das jährliche Kontingent der an Frankreichs Universitäten geduldeten algerischen Studentinnen und Studenten, bisher rund 30.000, soll um 8.000 Zulassungen aufgestockt werden. Auch für Sportler, Künstler und Unternehmer will Macron die Grenzen öffnen.