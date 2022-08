CETA-Kompromiss unwirksam

picture alliance/dpa Mit dem vereinbarten CETA-Kompromiss haben die Konzerne weiterhin das Recht, vor privaten Schiedsgerichten zu klagen, wenn zum Beispiel neue Umweltvorschriften in einem Land erlassen werden

Die Bundesregierung plant fest mit dem Freihandelsabkommen CETA zwischen der Europäischen Union und Kanada. Im Juni hatten sich die drei Regierungsparteien darauf geeinigt, es zu ratifizieren – aber mit dem Kompromiss, das Abkommen beim Investitionsschutz zu beschränken. Dieser Kompromiss wird nun von verschiedenen Seiten kritisiert.

Das Umweltinstitut München hatte am Donnerstag ein Rechtsgutachten vorgelegt, aus dem hervorgeht, dass die »Interpretationserklärung« zum CETA-Abkommen rechtlich unwirksam sein könnte. Mit dieser zusätzlichen Erklärung sollte der Investitionsschutz auf direkte Enteignung und Diskriminierung beschränkt werden. Doch das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass die von CETA vorgesehenen Schiedsgerichte weiterhin an den ursprünglichen Vertragstext gebunden wären – und der erstreckt den Investitionsschutz auch auf »indirekte Enteignungen«. Damit hätten Konzerne weiterhin das Recht, vor privaten Schiedsgerichten zu klagen, wenn zum Beispiel neue Umweltvorschriften in einem Land erlassen werden.

Die »Interpretationserklärung« sollte nach Vorstellung der Bundesregierung im Gemeinsamen Ausschuss verabschiedet werden, der nach dem CETA-Abkommen eingerichtet wird. Doch die Anwälte Roda Verheyen und Johannes Franke erklären nun in ihrem Gutachten, dass der Gemeinsame Ausschuss eine so weitreichende Erklärung gar nicht abgeben kann. »Eine entsprechende Erklärung würde also (…) mit hoher Wahrscheinlichkeit von CETA-Schiedsgerichten, die an den Vertragstext gebunden sind und diesen auslegen müssen, nicht beachtet werden«, so die Anwälte.

Auch aus diesem Grund sei die geplante Ratifizierung des Abkommens mit Kanada unverantwortlich, erklärte am Donnerstag Ludwig Essig vom Umweltinstitut München. Die Bundesregierung habe versprochen, Klimaschutz und den Schutz der Beschäftigten zur Richtschnur aller künftigen Handelsverträge zu machen. Das mache CETA allerdings nicht. »Das Abkommen schützt den Handel mit fossiler Energie, aber keine Nachhaltigkeitsstandards«, so Essig. Die geplante »Interpretationserklärung« sei eine Farce.

Das sieht man offenbar in der EU-Kommission auch so. Das Handelsblatt berichtete am Mittwoch darüber und berief sich auf »mit dem Thema vertraute Personen«. Demnach gehe die EU-Kommission davon aus, dass der »linke Flügel« der Grünen »massiven Druck« aufgebaut habe und die geplante Erklärung über den eigentlichen CETA-Vertragstext hinausgehe. Wenn die gewünschte Änderung beibehalten werden solle, dann müsse das Abkommen neu verhandelt und von allen EU-Staaten erneut ratifiziert werden.

Aus Berlin habe es dagegen geheißen, so das Handelsblatt weiter, dass man keine rechtlichen Probleme sehe. Und führende Politiker der Grünen pochen weiter auf die »Interpretationserklärung«. Doch der wachsende Druck lässt ihnen nur noch zwei Möglichkeiten: umkippen und die eigenen Positionen verraten oder den Affront gegenüber Kanada und den anderen EU-Staaten wagen.