»Wer sagt ihr, wie sie was zu tun hat?«

»In der häuslichen Pflege wird grundsätzlich mehr gearbeitet als in den Verträgen steht.«

Im vergangenen Sommer hat ein Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichts zur 24-Stunden-Pflege für Aufsehen gesorgt, worum ging es da?

Im Kern waren das die Bereitschaftszeiten. Die Klägerin Dobrina Alekseva hatte über Monate eine Seniorin rund um die Uhr betreut, wurde aber gemäß ihrem Arbeitsvertrag nur für 30 Wochenstunden bezahlt. Das Gericht stellte fest: Auch wenn der Arbeitsvertrag in einem anderen EU-Land geschlossen wurde, in diesem Fall war es Bulgarien, gelten die Schutzvorschriften des deutschen Arbeitsrechts. Und das ist vor allem der Mindestlohn, auch für jede Bereitschaftsstunde. Ein richtungweisendes Urteil, in der häuslichen Pflege wird grundsätzlich mehr gearbeitet als in den Verträgen steht.

Am 5. September wird der Fall nun noch einmal vor dem Landesarbeitsgericht Berlin verhandelt, warum?

Das Gericht soll die Zahl der Arbeitsstunden noch einmal genauer bestimmen. Es war auf 21 Stunden am Tag gekommen. Die höhere Instanz fand die Begründung nicht ausreichend, weshalb der Fall noch einmal zurückverwiesen wurde. Das ist auch schwierig zu bemessen. Gab es Freizeit? Wie hoch war der Betreuungsaufwand? Am Landgericht gab es dazu im April stundenlange Zeugenbefragungen. Familienmitglieder sagten aus, die Geschäftsführung des bulgarischen Entsendeunternehmens, auch die Klägerin. Die Crux: Außer ihr war keiner der Zeugen permanent im Haushalt anwesend. Die Seniorin kann leider nicht mehr gefragt werden, sie ist inzwischen verstorben. Und laut deutschem Arbeitsrecht muss die Klägerin ihre Ansprüche erst mal belegen.

Welche Stundenzahl wird am 5. September rauskommen?

Ich hoffe natürlich für Dobrina, dass der gesamte Arbeitsumfang anerkannt und vergütet wird. Was ich bezeichnend bei ihr finde: Sie will nicht mehr Geld, sondern nur das, was sie erarbeitet und verdient hat.

Ihr Rechtsstreit dauert inzwischen vier Jahre, wie kämpferisch ist sie noch drauf?

Sie wird nicht müde, Betreuerinnen zu informieren, taucht immer wieder auch in Reportagen oder Artikeln auf. Ihr geht es vor allem darum, dass Kolleginnen nicht alles mit sich machen lassen, sondern für ihre Rechte einstehen. Gleichzeitig wünscht sie sich, dass der Prozess bald zu Ende geht und sie das ihr zustehende Geld endlich erhält.

Wie konnte sie das Ganze überhaupt finanziell durchstehen?

Sie hat die Klage mit Hilfe einer Beratungsstelle und einer privaten Anwältin eingereicht und in der ersten Instanz gewonnen. Aufgrund der Bedeutsamkeit des Falls für die Beschäftigtengruppe hat Verdi sie als Mitglied aufgenommen und den Fall bis vor das Bundesarbeitsgericht gebracht. Um ehrlich zu sein: Ohne die Unterstützung durch die Gewerkschaft und den DGB-Rechtsschutz wäre dieser Fall bestimmt nicht so weit gekommen und hätte auch nicht diese Reichweite.

Was hatte das Urteil bisher für Auswirkungen?

Wir bekommen vermehrt Anfragen von Betreuerinnen, die sich auf dieses Urteil beziehen: Ich habe davon gehört, kann ich das auch für mich anwenden? Vereinzelt haben uns Betreuerinnen von eingereichten Klagen berichtet. Die enden häufig mit Vergleichen, was im Sinne der Betreuerinnen ist, die so schnell wie möglich das Geld sehen wollen.

Außerdem hat das Urteil zu einem Satz im Koalitionsvertrag geführt: »Wir gestalten eine rechtssichere Grundlage für die 24-Stunden-Betreuung im familiären Bereich.«

Können sich denn alle 24-Stunden-Betreuungskräfte auf das Grundsatzurteil berufen?

Nein, sie müssen einen regulären Arbeitsvertrag vorweisen können, zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. In der häuslichen Betreuung gibt es aber eine Vielfalt von Beschäftigungsmodellen, die als Selbständigkeit konstruiert sind. Viele Betreuerinnen arbeiten mit polnischen Dienstleistungsverträgen, die eine Art freie Mitarbeit regeln. Die Agenturen gehen von einem Dienstleistungsverhältnis zwischen Auftraggeber und Auftragnehmerin aus, nicht Arbeitnehmerin. Die Frauen haben keinen Anspruch auf Arbeitsrechte, sind aber in Polen sozialversichert. Ein spezielles Modell, das das deutsche Recht so nicht kennt. In unserer Beratungspraxis bekommen wir viele Hinweise darauf, dass in vielen Fällen keine Selbständigkeit, sondern eine abhängige Beschäftigung vorliegt, also Scheinselbständigkeit. Gibt es solche Hinweise, kann die Betreuerin bei der Deutschen Rentenversicherung beantragen, ihren Status als Arbeitnehmerin feststellen zu lassen oder gleich eine entsprechende Klage einreichen.

Was sind Kriterien für Scheinselbständigkeit?

Da geht es vor allem um das Weisungsrecht, also wer bestimmt über die Arbeit? Wer sagt der Betreuerin, wie sie was zu tun hat? In der Regel sind das Angehörige der Betreuten oder die Betreuten selbst. Das lässt sich gar nicht anders lösen in einem Eins-zu-eins-Betreuungssetting. Vor Gericht geht es um eine Gesamtschau der Arbeitssituation mit Blick auf die Frage, ob die Betreuerin in ihren Entscheidungen frei ist. Kann sie sich ihre Arbeitszeit frei einteilen, selbständig eine Vertretung organisieren?

Sollten Betreuerinnen solche »Dienstleistungsverträge« nicht von vornherein ablehnen?

Sie haben häufig eine schwache Verhandlungsposition. Die Agenturen diktieren die Arbeitsbedingungen: Nimm es oder lass es. Wenn du es nicht machst, macht es eine andere. Die finanzielle Situation zwingt die Frauen häufig dazu, schlechte Konditionen zu akzeptieren. Da wird zum Beispiel mit einseitigen Vertragsstrafen gedroht: Wenn du vorzeitig kündigst, kostet dich das einen Monatslohn. Wer es vor Ort nicht aushält und weggeht, bekommt auf dieser Basis auch das erarbeitete Geld nicht ausgezahlt und muss obendrauf eine Vertragsstrafe fürchten. Zudem fürchten die Betreuerinnen, auf einer schwarzen Liste zu landen und keine Anstellung mehr in der Branche zu finden.

Aber Sie rechnen demnächst mit einer Statusfeststellungsklage?

Wir glauben, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Frauen mit einem Dienstleistungsvertrag klagen. Oder mit einer Gewerbeanmeldung als Selbständige. Wir versuchen auch Fälle zu finden, die geeignet sind, vor Gericht gebracht zu werden. Die Feststellung der Scheinselbständigkeit würde eben auch bedeuten, dass das Grundsatzurteil auf all diese Beschäftigungsverhältnisse anwendbar ist.