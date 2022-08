Teilen und herrschen

United Archives International/stock&people/imago Blick auf Amman östlich des Jordan (26.1.2005)

Das Jahr war 1922 war eines der wichtigsten in der Geschichte des »Nahostkonflikts« zwischen den arabischen Nationen und dem späteren Staat Israel. Am 1. September 1922 ließ die britische Mandatsmacht als Sonderausgabe ihres offiziellen Mitteilungsblatts Palestine Gazette einen Verfassungstext veröffentlichen, der das Datum des 10. August trug. Für Jordanien, das damals nominell Teil des Mandatsgebiets war, galt die neue Verfassung jedoch nicht.

Wenige Wochen zuvor hatte der Rat des Völkerbunds, des Vorläufers der UNO, am 24. Juli 1922 einer 25-Punkte-Erklärung zugestimmt, mit der dem Vereinigten Königreich die Mandatsherrschaft über Palästina »bestätigt« wurde, die es de facto schon mindestens seit der imperialistischen Konferenz von San Remo im April 1920 ausgeübt hatte. Das Mandat galt in der am 24. Juli 1922 beschlossenen Fassung nicht nur für Palästina im historischen Sinn – das heutige Israel, das seit 1967 besetzte Westjordanland und den Gazastreifen –, sondern auch für Jordanien, das damals noch Transjordanien genannt wurde.

Im Mandatstext gab es allerdings den Vorbehalt des Artikels 25. Er lautete in der Hauptsache, recht kompliziert und für ein breiteres Publikum schon damals kaum verständlich formuliert: »In dem Gebiet, das zwischen dem Jordan und der Ostgrenze Palästinas liegt (…), ist die Mandatsmacht berechtigt, mit Zustimmung des Rats der Völkerbundes die Anwendung von Bestimmungen dieses Mandats zu verschieben oder einzustellen, die sie unter den gegebenen örtlichen Bestimmung für nicht anwendbar hält«.

Längst vollzogen

Praktisch ging es darum, das mit dem offiziellen Namen »Palästina-Mandat« bezeichnete Gebiet endgültig in zwei Territorien mit unterschiedlichem Verwaltungsrecht zu teilen. Praktisch hatte die Mandatsmacht diese Trennung allerdings schon längere Zeit vorher ohne Hinzuziehung des Völkerbunds durch eigene Maßnahmen oder zumindest durch Versprechungen und Vorentscheidungen vollzogen: Jene Bestimmungen des seit Kriegsende de facto ausgeübten Mandats, die die Schaffung einer jüdischen Autonomie im Sinne der Balfour Declaration vom 2. November 1917 fördern sollten, würden in Transjordanien definitiv nicht mehr gelten. Das schloss nicht nur die Niederlassung von Juden östlich des Jordans aus, sondern auch den Landkauf durch zionistische Organisationen und deren Sponsoren in diesem Gebiet.

Daran war nichts Sonderbares, und es zeigte sich darin auch kein Kurswechsel der Regierung des Vereinigten Königreichs: Das britische Palästina-Mandat mit seinen Verpflichtungen gegenüber der Zionistischen Weltorganisation, wie es die imperialistischen Siegermächte nach Kriegsende und während der Friedenskonferenz in Paris 1919 zunächst informell vereinbart und später in San Remo 1920 schriftlich fixiert hatten, bezog sich zunächst nur auf Palästina im engeren, historischen Sinn. Die Ausdehnung des Mandats auf Transjordanien erfolgte erst später, in erster Linie während der Konferenz von Kairo im März 1921. Aus Gründen, die vor allem den imperialistischen Interessen des Vereinigten Königreichs entsprachen, wurden für das erweiterte Territorium einfach der formale Mantel und der Name des schon bestehenden Mandats beibehalten. Dass aber in Transjordanien, das damals den Status eines halbautonomen Emirats besaß, die spezifischen Privilegien für die zionistische Weltorganisation und den minoritären jüdischen Bevölkerungsteil nicht gelten sollten, war im großen und ganzen allen Beteiligten von vornherein klar. Transjordanien, in dem damals nur etwa 200.000 Araber und Beduinen lebten, war niemals Teil des Gebiets gewesen, auf das die Zionisten unter Berufung auf die Geschichte oder auf ein Gnadengeschenk Gottes einen auch nur scheinbaren Anspruch erheben konnten.

Die praktische Ausfüllung des Artikels 25 des Mandatstextes, dem der Rat des Völkerbundes am 24. Juli 1922 offiziell zugestimmt hatte – in Wirklichkeit war die Einigung schon zwei Tage vorher »privat« erfolgt –, war bei diesem Anlass offengeblieben. Das erforderte eine weitere Sitzung am 16. September 1922. Die britischen Vertreter hatten ein auf diesen Tag datiertes Memorandum mitgebracht, in dem schriftlich fixiert war, welche Artikel des drei Monate zuvor vereinbarten Mandatstextes in Transjordanien nicht mehr gelten sollten. Das Gremium stimmte dem Memorandum nach kurzen Statements der Vertreter Frankreichs, Italiens und des Vereinigten Königreichs zu. Am 29. September 1923 trat die veränderte Form des britischen Palästina-Mandats in Kraft. Praktisch war dieses Datum bedeutungslos, weil die britische Mandatsmacht schon seit Kriegsende immer das getan hatte, was sie für richtig hielt – unter Berücksichtigung ihrer Beziehungen zu Frankreich und ihrer politischen und wirtschaftlichen Interessen in der arabischen Welt.

Kein Rückschlag

Für die Zionisten, die während der Pariser Friedenskonferenz 1919 Anspruch auf einen 60 Kilometer breiten Streifen östlich des Jordans wie auch auf Teile Libanons und Syriens erhoben hatten, war die Entwicklung vielleicht eine Enttäuschung, aber kein schwerer Rückschlag. Die Weltorganisation verzichtete zwar auf keinen Teil ihrer territorialen Forderungen, sondern hielt sich alle Optionen offen, aber ging trotzdem flexibel mit den Bedingungen der jeweiligen Situation und des Kräfteverhältnisses um. Nur der »revisionistische« Flügel des Zionismus, dessen prominentester Repräsentant der in Odessa geborene Wladimir Sejew Jabotinski war, widersprach und forderte den Einschluss Transjordaniens in den künftigen Staat. Als Nachfolgerin dieses Flügels existiert die immer noch größte Partei Israels, der von Benjamin Netanjahu geführte Likud.

Der nach dem Ersten Weltkrieg gegründete Völkerbund, das zeigt dieser kurze Blick auf einen Aspekt seiner Geschichte, war eine Kulisse, aber kein Akteur. Man sprach von »Völkerbundmandaten«, obwohl diese ohne Einfluss des Völkerbundes zwischen den Gewinnerstaaten des Krieges ausgehandelt worden waren. Hinzu kam, dass im Völkerbund die imperialistischen Staaten den Ton angaben. Nicht die Vollversammlung, sondern nur der Rat entschied. Die meisten heutigen UN-Mitglieder standen damals noch unter Kolonialherrschaft.

In der UNO sind heute 193 souveräne Staaten vertreten. Der Völkerbund hatte, als dessen Gründung am 10. Januar 1920 in Kraft trat, 42 Gründungsmitglieder. 1922 war deren Zahl auf 51 gewachsen. Dem Rat gehörten 1922 das Vereinigte Königreich, Frankreich, Italien und Japan als ständige und Belgien, Brasilien, China und Spanien als nichtständige Mitglieder an.