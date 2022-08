Nachschlag: Üblicher Mix

Russian Foreign Ministry/TASS Pressekonferenz der Außenminister Diop (l.) und Lawrow: Russland wird in Mali als unaufdringlicher Partner geschätzt (20.5.2022)

Schwenk nach Osten, auch in Westafrika. Unverhofft sehen sich deutsche Soldaten einmal mehr von Feinden umstellt, diesmal in Mali. Dort fraternisiert die »Militärjunta« des rohstoffreichen Landes, wie es im Bericht des »Monitor« heißt, mit den Russen. »Fast unbemerkt« tue sich im Schatten des Ukraine-Krieges »eine neue Front« auf. Bange Frage: »Ist die Bundeswehr nun auch auf das Wohlwollen Putins angewiesen?« Ein Mitglied des Nationalen Übergangsrats geht kurz auf die Vorzüge der Zusammenarbeit mit Moskau ein, spricht von einer »Win-win-Situation« und betont: »Russland ist kein Land, das sich in die internen Angelegenheiten unseres Staates einmischt.« Ansonsten die übliche Mixtur aus Behauptungen, Andeutungen (immer wieder: »offenbar ...«), Halbwahrheiten und Auslassungen. Etwa der Information, dass Bamako Anfang der Woche die Vereinten Nationen angerufen hat: Westliches Militär verletze systematisch malischen Luftraum, um Spionage und Subversion zu betreiben. (shu)