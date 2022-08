Erdogan: Kriegsende am Verhandlungstisch möglich

Evgeniy Maloletka/AP/dpa Das Fahrzeug mit dem türkischen Präsidenten am Donnerstag in der Innenstadt von Lwiw

Lwiw/Istanbul. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan setzt nach eigenen Angaben weiter auf eine diplomatische Lösung für den Krieg in der Ukraine. »Ich glaube weiter daran, dass der Krieg irgendwann am Verhandlungstisch enden wird. Tatsächlich sehen auch Herr Selenskyj und Herr Guterres das so«, sagte Erdogan laut dem türkischen Präsidialpalast am Donnerstag in Lwiw im Westen der Ukraine. Dort hatten sich Erdogan, UN-Generalsekretär António Guterres und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu Gesprächen getroffen. Man werde die Ergebnisse der Unterhaltungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auswerten, so Erdogan laut Mitteilung. (dpa/jW)