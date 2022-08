Hilfe am Limit

imago images/U. J. Alexander Alleine oft nicht zu stemmen: Neue Lebenssituation, neue Anträge

Es kann kaum überraschen: Die Angebote für soziale Beratungen im Ruhrgebiet sind alles andere als gut ausgestattet. Seit Jahren werden entsprechende Angebote vom Land Nordrhein-Westfalen und den jeweiligen Kommunen nur mit dem Nötigsten an Personal und Ausrüstung ausgestattet. Die Pro-Familia-Beratungsstelle in Oberhausen bildet da keine Ausnahme. Vom achtköpfigen Team hat niemand eine Vollzeitstelle, die maximale Stundenanzahl einer Mitarbeiterin beträgt 27 Stunden, alle anderen haben weniger Wochenstunden für ihre Tätigkeitsbereiche.

Pro Familia ist der führende Verband zu den Themen Sexualität, Partnerschaft und Familienplanung in Deutschland. Der Verband engagiert sich nach eigenem Leitbild für die Selbstbestimmung des Menschen und arbeitet offensiv für eine Kultur, in der unterschiedliche Lebensweisen entwickelt, gelebt und geachtet werden. In Oberhausen ist die Beratungsstelle für die Verteilung der Gelder des Verhütungsmittelfonds zuständig. Die Stadt ermöglicht Frauen mit geringem Einkommen eine Kostenübernahme bei Verhütungsmitteln. Pro Familia kann Bewilligungen ausstellen, sofern die Anfragenden ihren Wohnsitz in Oberhausen haben und Sozialleistungen beziehen. In Einzelfällen kann zudem geprüft werden, ob aufgrund eines geringen Einkommens ähnlich den Jobcenter-Leistungen eine Bedürftigkeit vorliegt. Alles natürlich unter der Prämisse: solange der Vorrat reicht. So wird bereits auf der Webseite der Einrichtung angekündigt, dass die Gelder der Stadt begrenzt seien und in einzelnen Fällen nur ein Teil übernommen werden könne. Der städtische Verhütungsmittelfonds ist laut Pro Familia eine wichtige Errungenschaft, die stark nachgefragt wird. Für die Verwaltung der Gelder und die Antragsbearbeitung werden aber keine zusätzlichen Stunden bewilligt.

Ein weiterer wichtiger Arbeitsbereich von Pro Familia ist die Elterngeldberatung. Hier ist es ein Problem für die Betroffenen, dass durch die Auflösung der Versorgungsämter die Bearbeitung der Anträge für die Stadt Oberhausen von der Stadt Essen erledigt wird und die Abteilung Elterngeld dort stark frequentiert ist. Eine Schwangerschaft beziehungsweise die Geburt eines Kindes ist für viele Ratsuchende eine große finanzielle Belastung. Daher ist eine Elterngeldberatung häufig auch eine Sozialberatung, die zum Ziel hat, wegbrechende Einkommen zum Beispiel durch Arbeitslosengeld, Wohngeld und ähnliches zu kompensieren.

Unterstützung erfährt Pro Familia von der dreiköpfigen Ratsfraktion Die Linke Liste. Stadtverordnete Heike Hansen besuchte vor kurzem die lokale Beratungsstelle, um sich über die laufende Arbeit und mögliche Schwierigkeiten zu informieren und den Bedarf des Teams abzufragen. Im Verlauf des Gesprächs mit der Ärztin Christine Gathmann und der Sozialpädagogin Svenja Holz wurde schnell klar, dass die Mittel fehlen, um entsprechend der Nachfrage alle Bereiche abzudecken. Die einzig positive Entwicklung: Zukünftig wird eine weitere halbe Stelle für die Beratung von Opfern sexualisierter Gewalt eingerichtet und durch Landesmittel finanziert.

Nach einem ausführlichen Einblick in die Arbeit erklärte Hansen am Mittwoch im Gespräch mit jW, dass noch einmal deutlich geworden sei, »was für ein wichtiges soziales Angebot Pro Familia mit den begrenzten finanziellen Mitteln und einem überschaubaren Team jeden Tag stemmt«. Ein Problemfeld vor Ort blieben Schwangerschaftsabbrüche, auch hier berät der Verband. Lediglich zwei Arztpraxen würden Abbrüche durchführen, während sämtliche Kliniken der Stadt sich weigerten. Dies führe laut Hansen dazu, dass Frauen für eine Behandlung in der Klinik weite Wege bis nach Köln oder Bonn auf sich nehmen müssten.