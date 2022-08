A. Friedrichs/imago images »Luxus« Kulturgüter: Öffentliche Bibliotheken zählen zu den ersten Einrichtungen, die Austeritätsmaßnahmen zum Opfer fallen

In der Coronakrise mussten Bibliotheken zeitweise schließen. Jetzt soll dort wegen des Ukraine-Kriegs bis zu 20 Prozent weniger Energie genutzt werden. Das könnte im Winter nicht allein durch Absenken der Raumtemperaturen erreicht werden, sondern nur durch reduzierte Öffnungszeiten. Wie schätzen Sie die Lage ein?

Wir fordern Bund, Länder und Kommunen auf, die Bibliotheken auf jeden Fall geöffnet zu halten. Wir sehen uns in der Krise auch als Zufluchtsort. Ähnlich war es bereits in der Coronazeit, auch da hatten viele unserer Häuser nahezu durchgehend geöffnet. In einer gesellschaftlichen Ausnahmesituation, wie sie jetzt im Winter droht, können Bibliotheken mit ihrer Infrastruktur viel zur Unterstützung gesellschaftlicher Gruppen beitragen, die besonders unter Krisenauswirkungen leiden.

Wie haben Sie von den geplanten Einschränkungen erfahren?

Genau wie alle anderen Kultur- und Sozialeinrichtungen wurden wir als Bibliotheksverband gefragt, ob und wie es möglich wäre, zwischen zehn und 20 Prozent Energie einzusparen. Dabei ist es uns wichtig zu betonen, wie Kommunen und Gemeinden unser Potential in der drohenden Krise nutzen können. Wir haben von der Bevölkerung gut frequentierte öffentliche Orte mitten in der Stadt. Das bietet eine große Chance, weil wir Hilfe zur Prävention in der Krise und zum Zusammenhalt leisten können. Bibliotheken sind beheizte Orte, in denen man gesellschaftliche Solidarität erfahren kann. Wir stellen uns darauf ein, wenn nötig mit Kooperationspartnern in unseren Räumen auch ganz praktisch Nachbarschaftshilfe zu leisten – und wenn es nur eine heiße Tasse Tee ist.

Die Bibliotheken trifft es nicht als einzige. Wenn Kommunen Fördermittel streichen, sind – wie schon in der Coronazeit – Museen, Theater, Jugendklubs, Bildungs- und Sozialeinrichtungen betroffen. Schwimmbäder sollen weniger geheizt werden, einige schließen ganz. Müssten Sie sich nicht zusammentun, um gemeinsam Schließungen zu verhindern?

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, der all die Kultureinrichtungen und deren Verbände vertritt, hat deutlich vor einer »Schließungswelle von Kultureinrichtungen im Herbst und Winter« gewarnt, wenn jetzt nicht gegengesteuert werde. Der Kulturbereich befinde sich wegen der Einschränkungen der Pandemie immer noch in einem Ausnahmezustand, weswegen erneute Schließungen nicht verkraftbar seien. Deswegen braucht es jetzt die Unterstützung durch Bund, Länder und Kommunen.

Davon abgesehen gibt es bei den verschiedenen Einrichtungen aber auch spezifische Herausforderungen. Museen zum Beispiel haben eine besondere konservatorische Aufgabe: Um Exponate mit historischem Wert zu bewahren, brauchen sie Klimatisierung. Ähnliches trifft auch für manche Bibliotheken mit entsprechenden Beständen zu. Vor allem historische Bücher dürfen nicht Kälte und Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Angesichts der steigenden Energiepreise mehren sich Stimmen, die die westliche Sanktionspolitik gegen Russland kritisieren, weil diese hauptsächlich der hiesigen Bevölkerung schade. Wie bewerten Sie das?

Der Deutsche Bibliotheksverband wird sich immer solidarisch verhalten, wenn ein Angriff auf freiheitliche demokratische Werte erfolgt. Wir sind mit der vom Krieg betroffenen Zivilbevölkerung in der Ukraine solidarisch. Davon abgesehen hat unser Verband kein übergeordnetes politisches Mandat zur Bewertung der Sanktionen. Meine private Meinung zur Verteilung der Lasten ist, dass man den besser verdienenden Teil der Bevölkerung – und da beziehe ich mich selbst durchaus mit ein – stärker belasten und den ärmeren entlasten müsste.

Wie schätzen Sie die aktuelle Krisenpolitik der Ampelregierung ein?

Ich habe Sorge, dass aus den Augen gerät, wie wichtig die Aufrechterhaltung der sozialen und kulturellen Infrastruktur ist. Nur so kann der Zusammenhalt in der deutschen Gesellschaft gewahrt werden.